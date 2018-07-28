韓國青少年自殺報告書（二）：鉅資整型與800萬學費的「出世」代價

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「他們似乎都在邊哭邊說著：『我已承受不起。』」——但丁《神曲》，〈煉獄篇〉第十首

韓語有一個詞為「出世」（출세），意指出人頭地。出世，大多除了用在當韓國大學生畢業、進入好的公司上班，抑或職場升官發財之際外，在韓國人求學階段，最常用到的時候，即參加「大學修學能力試驗」（대학수학능력시험，即「大學聯考」），順利考上國立首爾大學（Seoul National Univ. ）、高麗大學（Korea Univ.）、延世大學（Yeonsen Univ.）——S.K.Y.三大名校，也會被家裡大人稱譽小孩終於要「出世」了。因為，迄今在韓國人心目中，家中小孩子能考上一所好大學，無疑就是保障畢業後，未來的出路與工作。

每個人都想要家中小孩成龍成鳳，職場一帆風順，然而，韓國「出世」之路可是相對艱辛。

「出世」之路艱苦，整型之風隨面試激烈而起

先說韓國大學生畢了業，來到了社會，所面臨的出世之路有多麼艱辛呢？根據當地2013年，針對大學畢業的社會新鮮人所做的調查——「新進員工聘用統計」資料，言明當地就業市場平均競爭率是1：28.6，即一位新鮮人應職者，要跟將近29位競爭者來競爭一個工作機會；再者，100名投履歷應職者中，只有11.5人能通過公司初步的書面資料審查與筆試，第一關合格率約為一成，最終通過第二關面試，順利進入公司的人，100人約只剩3.5名，職場就業競爭火熱。

也因此，有些新鮮人為了能順利通過各大公司的面試，耗費鉅資地跑去「整型」，整型風之盛，連寫作《韓國：撼動世界的嗆泡菜》（Korea: The Impossible Country）的作者丹尼爾・圖德（Denniel Tudor），也語重心長地針對此現象說道：「（公司）人才招聘變成一種選美比賽，尤其是對女性求職者來說。整形手術目前在韓國非常普遍，就好比在短跑比賽中，半數的參賽者都服用類固醇，連那些不想服用的人，都覺得他們有其需要得服用。」

另一方面，有的人則是花了大筆金錢，來到膾炙人口的「面試補習班」進修，學習面試服裝儀容、答題技巧；又有的人，早在畢業前夕，休學一、兩個學期，飛到國外學語言，增進自身外語能力，祈求回到韓國求職，在各大公司面試這一關，能替自己加分等。

職場競爭殘酷——經濟合作與發展組織（OECD）2017年2月調查指出，年初2月正值韓國畢業大學生求職旺季，但15歲至24歲青少年的失業率，竟高達10.7％，為2000年以來最高失業人數紀錄。等來到4月，失業率仍是繼續往上升，來到11.2％。

整體觀看2017年的韓國就業市場，就當地統計廳2018年1月10日所公佈的「2017年雇傭動向統計資料」，指出去（2017）年就業人數為2,655.2萬人，跟與2016年相比，雖增加了31.7萬人，但是失業人口在2017年為102.8萬人，比起去年增加1.6萬人，同時，失業者人數也是統計廳自2000年開始有此統計數字以來，史上最多的一次，當年青年（統計廳以15-29歲青年作為調查對象）失業率竟高達9.9％，情況仍在持續惡化。

然而，就我看來，對韓國社會與想盡法子要解決此現況的政府高層，更為嚴峻的考驗是，短短四年不到的時間（2012-2016年），2016年有一餐沒一餐，不享有健全職場保障與保險、流竄於全國各地的約聘員工，竟然也增加近50萬人，來到644萬人關卡，若是對比當年度勞動人口數約2,500萬名人數而言，可說超過四分之一的勞動人口都是約聘制。當然，這是另外一段值得書寫的故事了。

Photo Credit: Reuters/達志影像

再窮也不能窮小孩，父母省吃儉用投入大量教育費

正文回到韓國人為了讓家裡小孩「出世」，可說是花費鉅大心力，動員家內所有資源，這點從花在小孩子身上的「教育費」，即見其端倪。

根據2013年韓國統計處〈全國生育能力及家庭健康實際調查〉數據顯示，保守估計，每位韓國人從呱呱落地出生到大學畢業，一個家庭平均要負擔的「養育費」，就超過了3.1億韓圜（折合新台幣約833萬元），其中「教育費」支出占了家庭總收入比重的33.1％，且光是小孩子補習的費用，也高達總教育費的58％以上。

然而韓國間差社會內，家庭月均收入未達100萬韓圜（折合新台幣約2.7萬元）的低收入戶，投資在小孩子身上的補習費，可說少之又少，約只有6.8萬韓圜（折合新台幣約1,830元），相對於月均收入在700萬韓圜（折合新台幣約19萬元）以上的高收入戶家庭，投資在小孩子身上的補習費42.6萬韓圜（折合新台幣約1.15萬元），可說是落後一大截，雙方差了幾乎六、七倍之多。

但窮也不能窮小孩，很多家中父母雙親省吃省用，花了大筆教育費在小孩身上，就是希望他們以後成龍成鳳，順利出世。

這也難怪，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）曾在2009年11月23日演講中，對於韓國此現況，表示：「我曾在與李明博總統餐敘時，回顧韓國過去40年的驚人進展。其中，我特別對韓國教育政策感到興趣，並且請教他『韓國教育政策內，最重要課題是什麼？』我記得，當時李明博總統笑笑地回答，『對我而言，最大課題就是我的雙親一直非常注重我的教育。』在韓國，就算是經濟弱勢家庭，家長也會拼全力提供子女最好的教育環境。」

此言不假啊！

大學學費更可觀，負擔比例世界第一

然而，順利地把小孩子送上大學，家裡大人就可以鬆口氣了嗎？不！

反倒如同上面所言，家庭還得負擔小孩昂貴的大學學費——韓國的大學學費相較於台灣，可說貴上好幾倍，更麻煩的是，學費每年都在持續調漲，以韓國近十年的資料為例，2011年全國196間四年制大學，私立大學一年平均學費是768.6萬韓圜（折合新台幣約21萬元）、國立大學學費為443萬韓圜（折合新台幣約12.6萬元），平均為606萬韓圜，換算成新台幣約17萬元。但這十年間，不論是在首都圈或者非首都圈的公私立大學，都呈現上漲現象，尤其以非首都圈的95所私立大學，上漲2.3％最高，從2010年平均一年學費的724萬韓圜（折合新台幣約20.6萬元）漲到741萬韓圜（折合新台幣約21.1萬元）。

其中，2011年學費超過800萬韓圜（折合新台幣約22.8萬元）的大學突破50間，超過去年2010年的34間。

事過兩年，韓國教育部於2013年4月25日，再度針對全國173所四年制的大學進行調查，首都圈的公私立學校的一年學費，平均來到759萬韓圜（折合新台幣約21.6萬元），而非首都圈的公私立大學的一年學費，平均來到621萬韓圜（折合新台幣約17.7萬元），雙方相差近138萬韓圜（折合新台幣約4萬元）。繼之，全國共計173所大學學費平均下來，一年學費來到667萬韓圜（折合新台幣約19萬元），看似學費比起兩年前便宜了近57萬韓圜（折合新台幣約1.6萬元），但我們可不能忽略，其中作為拉高平均值——辦學不力，或是把學生當作搖錢樹的「學店」，以及少子化緣故，也在這兩年內倒了近22間大學，占全國大學總數一成比例呢。

再者，考量到地域性資源多寡與懸殊，家中大人總是想把孩子送往到首都圈首爾的大學。這也就造成，流傳在韓國年輕人一句戲話：「在地方唸國立大學，倒不如來首爾唸任何一所私立學校，都還比較有競爭力！」

當年度另外一份「大學指數」報告，數字也大同小異，指出2013年當年度，私立大學一年平均學費是735.6萬韓圜（折合新台幣約20.4萬元）、國公立大學學費是410.4萬韓圜（折合新台幣約11.4萬元），公私立大學平均下來，也要667萬韓圜（折合新台幣約19萬元）。若是搭配當年統計廳《家庭動向調查》報告來看，2013年首爾內勞工家庭，月均所得平均是444.7萬韓圜（折合新台幣約12.3萬元），換句話說，一個家庭得不吃不喝一個月，才有能力幫小孩子繳國公立大學一年學費，兩個月不吃不喝，才能供應出小孩上私立大學的學費——也因此，2012年OECD「教育指標」早就顯示出，韓國整年度GDP有將近2.6％，是用在大學教育費，比起OECD其他國家的平均值1.5％還高，同時韓國個人負擔學費的比率是1.9％，壓倒性地也成為世界第一。

真是苦不堪言的大學學費。

但社會現象不能單獨看待，結構是一環扣一環，影響是四面八方的，若是家中父母雙親，無法正常、全額地負擔小孩子上大學學費，那麼另外一途就是「學貸」了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航