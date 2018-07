姚元潮們為何要出賣台灣人？ 誤導奧會、內部分化、樂見中國打壓的原因

文:JLI(喜歡動物與大自然,常常穿梭在各個場域之間,喜歡觀察與紀錄,閱讀時總覺得能跟時代中的人物一同思考,逐漸踏入全面、深層的思考領域之後,赫然發現自己所學不足,於是更努力的砥礪自己成長,希望能站在過往歷史巨人的肩膀,往台灣建國的道路邁進)

7月25日「2020東京奧運正名公投」此議題一次躍上四大報頭版,不是因為連署造勢成功,而是中國重手蠻橫打壓,昨日壹週刊報導:「中國評估台灣民間發起『東京奧運正名』,已違反奧會規定,而台灣相關人士並無加以制止,種種因素造成賽會的不確定,在會議主席劉鵬及中國代表的強勢主導下,今天召開臨時理事會,動用舉手表決,決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。」

《自由時報》也報導,國台辦安峰山發言人證實,東亞青年運動會的取消是因為東京奧運正名公投的推動:「原因在於台灣一些政治勢力和『台獨』分子,在民進黨的縱容下推動『東京奧運正名公投』,公然挑戰『奧運模式』,使這次運動會面臨極大的政治風險和政治干擾。」

不過事發的經過如何?「東京奧運正名」公投違反了什麼奧會規定?公投的程序到哪裡?筆者想透過本篇一一闡述。

姚元潮如何誤導國際奧會

2018年5月18日,中華台北奧會秘書長沈依婷表示,在五月初收到國際奧會來函,國際執委會會議中討論到東奧正名,並且「不予核准改名」,國際奧會的公文一開始便提到:「We have been informed that a referendum procedure has recently been initiated before the local authorities of your territory with a claim to change the name of your NOC/delegatio for the Olympic Games Tokyo 2020.(我們被告知,最近在貴會所在的地方當局啟動了一項公民投票程序,聲稱要更改貴會在2020年東京奧運會的代表名稱。)」到底是被誰告知呢?直到2018年7月13日,前中華台北奧會國際事務組組長姚元潮主動在臉書發文證實,自己就是那個向國際奧會檢舉的人,他擔心東京奧運正名公投會讓台灣隊被取消參賽資格,不過在信中,他是這麼誤導國際奧會的。

在他的檢舉信裡面提到:

「根據『聯合報』2018年4月4日發布的新聞報導,中央選舉委員會審議並批准了奧林匹克田徑選手紀政女士提出的『台灣東京奧運正名』公投。 她給出的理由是:「國家奧委會的名稱必須反映領土範圍」並引用「奧林匹克憲章」第30條第2款「國家奧會的名稱必須反映領土範圍」,紀政女士未能引用她所引用的部分之後的詞語,「並且須經過國際奧會執行委員會的決定」。特別是,她沒有引用「奧林匹克憲章」第30條的第1條,即在「奧林匹克憲章」中,「國家」一詞是指國際社會承認的獨立國家(聯合國)。」

姚元潮提到的這兩點,是奧林匹克憲章裡面在國家奧會中的第一、二條:

奧林匹克憲章中「國家」一詞係指為國際社會所承認之獨立國家。 國家奧會的名稱必須反映其國家領土範圍和傳統,且須經國際奧會執行委員會核准。

姚元潮指稱東奧正名公投的領銜人紀政,沒有提到「須經國際奧會執行委員會核准」,這也跟後來國際奧會正式公文裡面提到「As you know, the name of your NOC is currently determined by the agreement signed between your NOC and the IOC in 1981, and any change to the name of your NOC/delegation is subject to the approval of the IOC Executive Board, in accordance with the Olymic Charter.(如同您所了解,目前貴會所使用之名稱是依據貴會與國際奧會於1981年所簽訂的協議,並且根據奧林匹克憲章,任何有關國家奧會名稱的改變,都需要經過國際奧會執委會的核准。)」的相呼應,不過此公投相關發起單位——東奧正名小組擬定的公投提案又是什麼?

根據東奧正名小組提供的公投主文:「你是否同意,以『台灣』(Taiwan)為全名申請參加所有國際運動賽事及2020東京奧運?」,我們可以很清楚的看到,這跟「你是否同意,以『台灣』(Taiwan)為全名參加所有國際運動賽事及2020東京奧運?」有極大的差異,差別就在於「申請」二字。

任何國家奧會的改名,都是由該國的奧會向國際奧會提出申請,然後國際奧會的執委會討論是否核准。姚元潮的告狀信,似乎將東奧正名公投形容為「想要逕自透過公投改名」的一項公投,國際奧會當然不同意!因為此舉不尊重其他會員國,所有國家奧會改名都需要經過執委會核准。

姚元潮在他的告狀信中,沒有提到這個公投主文中的「申請」,最後他希望國際奧會發文警告:

「這次公投顯然是政治介入運動,它可能會再次引起奧林匹克大家庭成員名字的問題,更可能導致兩岸危機增加,因為紀政女士和那些人打算做的事情是以正名為台灣的手段推出台獨。前主席薩馬蘭奇先生總是強調在事件發生前不久就阻止事情變得更糟,這有助於防止中國奧委會與中國台北奧委會之間發生大量糾紛。我可以建議,就這次公投而言,國際奧委會通過中國台北奧委會向台灣當局發出警告,以防止今後出現任何問題。」

看到姚元潮是怎麼用「東奧正名公投想片面改名,不想經過執委會決議」的書寫方式,誤導國際奧會了嗎?國際奧會的不核准,公文清清楚楚地說道:「根據奧林匹克憲章,任何有關國家奧會名稱的改變,都需要經過國際奧會執委會的核准」,想要片面改名?當然不核准。

東京奧運正名公投「不會」造成台灣選手不能參賽

理由很簡單,因為東京奧運正名公投沒有違反任何奧林匹克憲章,它想凝聚民意,促使中華奧會向國際奧會提出改變的申請、向日本東京市議會表達我們的意志,此外歷史上台灣用過三次Taiwan隊出賽、一次Formosa隊出賽,分別是1956年的墨爾本奧運(Formosa)、1960年的羅馬奧運(Taiwan)、1964年的東京奧運(Taiwan)、1968年的墨西哥城奧運(Taiwan),而在1976年的蒙特婁奧運,國際奧會支持台灣選手以「中華民國」名義參賽,主辦國加拿大則要求以「台灣」名義參賽,最後國際奧會同意主辦國加拿大的立場,因此當時的中華民國選擇退賽,在此之後簽定了洛桑協議,中華台北這個名字誕生。

東京奧運正名公投既沒有想要片面更改名稱,也使用歷史上出賽多次的「Taiwan」為其代表隊的名稱,於法、歷史都說得過去。

有人的論點可能同姚元潮,認為台灣還不是個國家,因此用台灣為隊名違反奧林匹克憲章三十條第一點,但過去曾使用過Formosa與Taiwan,不曾出現任何問題,有問題的僅僅只有當時中華民國政府不能接受這個名稱而抗議。

東京奧運正名公投會讓台灣選手不能出賽嗎?完全不會,讓人不能出賽的方法只有一種,那就是該國自行退賽,就像1976年的中華民國,因為不能同意主辦國加拿大想要稱台灣代表隊為「Taiwan」,就宣布退賽。

中國取消台中東亞青運主辦權,完全是惡意打壓

中國認為「東京奧運正名」奧運,違反奧會的規定,而台灣相關人士並無加以制止,因此決議取消台中市2019年東亞青年運動會的主辦權。首先我們已經明白,從奧林匹克憲章檢驗,這次的公投沒有違反任何國際奧會的規定,我們也可以從另外一個角度來思考中國的行為如何的惡意,那就是:體制內活動。

這次的公投提案經過複雜的正式手續,4月4號中央選舉委員會通過,才開始第二階段連署,會特別強調第二階段,是因為第二階段需要最大量的連署書(約28萬份),也是所有公投提案最擔心的一個階段。

公投需要經過:提案、第一階段連署(1,879份)、審查、第二階段(281,745份)、公民投票(4,695,747張同意票)這五個階段,才會正式生效,而在東奧正名這個案例中,即使真的公民投票通過,也還需要中華奧會向國際奧會提出申請,國際奧會核准後,台灣代表隊的名稱才會正式改為「台灣隊」。

筆者講述的公投過程很稀鬆平常,但就是這個稀鬆平常更讓中國的打壓顯得惡意,因為到目前為止,東奧正名公投在做的都還屬於台灣內政範圍,完全是體制內路徑,因此國際奧會當然沒有否決的權力,除非未來公投案通過後,中華奧會主動向國際奧會提案改名,國際奧會的成員們才有權力去否決中華台北正名台灣。

中國的介入,就是惡意的打壓,干涉內政並影響選舉,中國會取消台中市在2019年主辦東亞青運動會主辦的權力,除了《蘋果日報》報導的幕後原因:「據了解,北京當局研判,林佳龍若年底順利連任,明年度台中市的東亞青運主辦權,台灣方面從中央到地方仍均由民進黨掌握,北京在賽會安排的主導性上仍缺乏著力點,且在明年8月舉辦的東亞青運,屆時將成為民進黨執政下兩岸關係具有象徵意義的突破,北京並不樂見在2020總統大選前營造出如此氛圍,因此決定出手。」,也有一點就是打擊東京奧運正名運動,因為中國政府最不喜歡台灣人採取的直接民主方式:公民投票。

「東奧正名台灣隊」的公投案若是成功,中華奧會必須面對此民意,不管中華奧會當作「後盾」或是「壓力」,都得承擔國人要求正名的政治意志。而在國際奧會提出此案,如同進入世界衛生大會相同,台灣又多了一個爭取國際支持的機會,且中國無法像在東亞青運一樣完全主導。

用膝蓋想也知道,中國人最不喜歡看到這事發生,不管是島內的姚元潮「們」,還是對岸的習近平「們」。

走筆到此,各位清楚為什麼姚元潮與中國要這麼大動作去封殺一個尚未被台灣人重視的連署了嗎?

