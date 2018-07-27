川普和歐盟又和解了，歐美貿易戰休兵的關鍵在「中國」？

美國今年6月起向歐盟鋼鐵和鋁材分別徵收25%和10%關稅，引發歐盟報復，對哈雷機車、波本威士忌等美國商品徵稅，當時歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）指美國行為愚蠢，歐盟被迫以牙還牙，川普隨後將威脅擴大到汽車業，歐盟汽車徵收2.5%關稅，歐製客貨車及貨卡車則為25%，引發汽車製造大國德國緊張，而歐盟則對美國進口車徵收10%關稅。

不過這場在六月底宣布的歐美貿易戰，一個月後意外「結束」，美國和川普在25日一場位於白宮的會面後達成共識，表示雙方應該是擁有親密合作關係的夥伴。

（中央社）歐盟執委會主席榮科25日向美國總統川普釋出善意，表示歐洲是盟友非敵人，願意朝向零關稅努力及購買美國更多天然氣及黃豆，雙方達成協議，緩和美歐一觸即發貿易戰的疑慮。

川普在25日與歐洲聯盟執行委員會主席榮科在白宮會面，在會談前，川普表示，希望美國和歐洲商討出公平互惠的貿易協議。榮科則釋出善意，強調歐洲和美國是親密夥伴和盟友，不是敵人，並指此時應降低關稅，而不是增加關稅。

雙方在會談後舉行共同記者會，根據歐盟發布新聞稿，歐美是世界上最大的經貿關係，雙方希望進一步強化這種關係，使得所有美國和歐洲公民受益。因此歐美同意朝建立零關稅制度努力，以消除關稅壁壘，此外將努力增加服務、藥品，醫療產品以及黃豆的貿易方面。歐盟另將從美國進口更多的液化天然氣（LNG），以實現能源供應的多樣化。

此外，歐盟也與美國達成共識，為保護美國和歐洲公司避免不公平的貿易行為影響，將合作改革世界貿易組織（WTO）。並強調歐美會攜手解決不公平的貿易行為，例如智慧財產權遭盜用，強制技術轉讓，工業補貼，國有企業造成的扭曲，以及產能過剩等。

在歐盟釋出善意下，這場會面舒緩了先前美歐一觸即發貿易戰的疑慮。

川普24日還在密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）海外作戰退伍軍人協會（Veterans of Foreign Wars）大會上發表演說時表示：「歐盟對我們的所作所為令人難以置信，有夠糟，他們去年賺了1510億美元，這是我們對歐盟的貿易逆差。他們看似好聲好氣，但其實粗暴無禮。」

會談結束後川普也在推特上放上他和榮科的「擁吻照」，還說這顯然代表歐盟與美國彼此相愛。

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月25日

《自由時報》報導，榮科說，歐美代表了一半世界貿易，是親密夥伴和盟友、不是敵人，雙方應攜手合作、致力於降低關稅，「這是美國首次同意重新評估已對鋼鐵和鋁業實施的關稅措施」。

除此之外，榮科還帶給川普一張盧森堡二戰美軍公墓的照片作為禮物，二戰帶領盟軍的美國將軍巴頓（George Patton）長眠於此，照片上寫著「親愛的唐納德（川普名），讓我們記住共同的歷史」。

歐美和解關鍵在「中國」，但意味聯合宣戰或示範仍不明確

（中央社）美國與歐盟達成共識，同意放下對歐洲的敵意關稅後，美方又表示將與加拿大與墨西哥重啟貿易協商，為接下來可能重新施壓中國鋪路，對抗中方破壞市場的作為。

路透社報導，美國總統川普與歐洲聯盟執行委員會（EC）主席榮科（Jean-Claude Juncker）在華府達成協議之後，雙方都聲稱勝利。美方願意對談並暫緩汽車關稅，歐盟則將進口更多美國大豆與能源。

白宮不具名官員指出，這項協議當中的關鍵面向之一，在於雙方同意合作以對付中國的市場濫用作為。這名官員說：「他們願意在中國議題上與我們合作，並且有意協助我們改革世界貿易組織（WTO）。」他還說，歐盟一方當時帶著「真正積極的態度」進入會談。

美國與歐盟都指控中國企業盜取商業機密，川普已經宣布一系列對中國產品的懲罰性關稅，目的就是為了遏阻中國在高科技產業的崛起，以免中國取代美國成為霸主。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天在CNBC訪問中表示，希望與歐洲往後的會談有實質進展，也期望盡快與加拿大與墨西哥就修改北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議。CNBC報導說，川普致力與歐洲及加墨兩國達成協議，目的是展現他的貿易策略獲得勝利，然後再回過頭來與中國打交道。

無論美國或歐洲評論家都樂見歐美雙方協議，儘管有人提醒，局勢只是暫時緩和，但這確實使雙方從轉趨升級的貿易戰中各退一步。這場貿易戰已經對全世界造成威脅，恐怕倒回1930年代來從未見過的保護主義。

一旦美國與歐盟展開協商，雙方協議的焦點可能指向中國，因為中國在經濟上的崛起同時威脅美國與歐盟。美國國會也通過法案，希望減緩中國企業在美國投資。而中國在歐洲的經濟影響力日增也已引起警覺。

川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示：「美國與歐盟將在此戰聯手對抗中國。中國實際上已經破壞了世界貿易體系。榮科主席昨天已經講得很清楚，願意在中國問題上協助川普總統與我方。」

《中央社》報導，分析師們則分成兩派，一派認為美國是在修補與歐盟的關係，以便與中國打持久戰；另一派認為美國想藉此示範，給中國指條路。

《彭博》報導，投資機構Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）表示：「美歐貿易緊張降溫，接下來可能換打通北美自由貿易協定（NAFTA）之路，但這一切不表示美中貿易之路也即將找到出口。」古哈認為，美中未來可能休兵，「但美歐和解至少更像是美國減少與盟邦的貿易衝突，以便增加籌碼與維持力道，與北京打持久戰，這正是我們擔心之處」。古哈還表示，Evercore ISI的基本預測是2019年之前美中不會達成貿易協議。

另一派觀點則認為，川普與歐洲聯盟表面上達成協議，是要給中國指條路。前美國駐北京外交官、基金管理公司「銘基亞洲」（Matthews Asia）投資策略師羅福萬（Andy Rothman）說：「川普願意與歐盟休兵是個正面訊號，示意在與習近平討論時也能如法炮製。」

《蘋果日報》報導，外界把這項協議視為停火協議，而非真正的和平協議，顯然是補救始作俑者川普所造成的問題，而非足以解決雙方錯綜複雜貿易問題的真正突破。對於美國和歐盟而言，想達成零關稅都將涉及複雜政治議題，而歐盟承諾向美採購天然氣，但尚欠缺基礎設施，若要實踐可能還要數年。

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核稿編輯：羊正鈺