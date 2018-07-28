韓國青少年自殺報告書（三）：韓國學子的學貸與殺人學費

「死亡是第一個寧靜之夜。」——威廉・克萊姆（William Klein, 1928-）

韓國家庭背負的學貸有多麼沈重呢？根據報導，韓國家庭收入最低的20％，他們在2010年的負債是年收入的1.43倍，也就是家庭辛苦了一整年，還入不敷出，舉債度日。才隔一年，2011年更擴大為2.02倍。此外，據麥肯錫顧問公司報告，韓國家庭負債在2012年時已達到GDP的84％，高於義大利的46％、法國的50％、日本的66％、美國的81％，與西班牙的82％，情況持續惡劣。

韓國當地2014年3月《Money Today》報導，也指出2013年當年度入學的大學新生，有超過一半的人——160萬位學子申請學貸，申請總金額突破10兆韓圜以上（折合新台幣約2,777億元），不可不謂是一筆可觀金額；那麼，家庭內無固定收入，或信用不良、手頭緊的家長，若無法順利跟銀行申請學貸的話，那該怎麼辦呢？有的人則是極端地走上向高利貸借款「周轉」一途，這也就導致當年數據，指出將近有九萬名大學生（的家庭），每年得承受20％以上的高利息學貸，然而，這還是可見的官方數據，就常理而言，隱藏在這數值背後的人數，應該更為可觀吧。

每個韓國家庭都苦哈哈地為了孩子的「出世」，支撐著龐大的大學學費，然而這樣的現況有改變嗎？沒有！因為學費還在飆漲中。

失控飆漲的學費，不保證學生順利「出世」

根據韓國《聯合新聞》（연합뉴스）2017年4月底報導，調查韓國全國187間四年制大學，得出一年平均學雜費，已經來到668.8萬韓圜（折合新台幣約19萬元）。細部而言，從整體學費漲幅來看，比起四年前上漲了將近20％，其中以醫學院科系最貴，平均一年就要韓國家庭負擔小孩「出世」費用，高達953萬韓圜（折合約新台幣27萬元）；緊接在後是藝術、體育等才藝體能（예체능）科系，一年平均學費779萬韓圜（折合約新台幣22萬元）；而第三順位為理工學院，約711.5萬韓圜（折合新台幣約20萬元），一般被認為學費較為便宜的人文社會科系，也來到595萬韓圜，換算成新台幣也要17萬元。

而韓國187間四年制大學內，以位於首爾鬧區新村的延世大學學費最貴，平均每年超過900萬韓圜（折合新台幣約25萬元）居冠，同樣位於新村的梨花女子大學，也不遑多讓，以852.8萬韓圜（折合新台幣約24.3萬元）奪下第二名。

而這僅僅是入學的「學費」而已，不包括小孩在外吃住喝等基本開銷！更別提，現今家中花了錢，讓小孩畢了業，順利買到這張昂貴的社會入場卷，然而卻還不能掛保證，孩子出了名校進入社會，能夠順利「出世」呢。

但韓國家庭能不花這筆「出世」費用嗎？面對眾多競爭者，以及各大公司應徵員工的殘酷條件，若沒有一流大學畢業證書，恐怕難以通過公司第一關書面審核，更何況出身於二、三流大學的學子呢，更別提沒有大學畢業學歷的人呢——韓國年輕人想要找到一份理想的工作，難上加難。

家長花大錢讓孩子唸書的「目的」是什麼？

韓國人如是注重教育與學習風氣，我們可以從具有指標性的韓國教育開發院，於2010年彙整的「教育輿論調查報告」內看到，其中有幾個數據（底下問題選項皆可複選）值得人們深切關注。

首先，問卷問到韓國家長之所以耗費鉅資，讓子女接受教育的「目的」是什麼，家長們回答最多的選項為，以「（與他人可以競爭時），可以爭取到良好就業機會（48％）」、「奠定下成功與出人頭地的基礎（34.7％）」兩者占比最高；其次是「累積良好經驗，過幸福生活（33.9％）」、「培養適應環境的能力（26.9％）」，與「培養優秀的品德（20.1％）」等，前後者數值相比，相對少數。相比2006年，同樣調查數據結果，呈現出回答「可以爭取到良好就業機會」的人數增多，從28.3％暴漲到40.8％，而「奠定下成功與出人頭地的基礎」，也從31.6％漲到34.7％；而回答「培養優秀品德」的人，從29.7％減少到20.1％。

此外，從問卷內幾個相關問題，我們也可看到家長讓子女接受教育的「動機」——與成功、出人頭地、就業、升學等現實層面，有著強烈連結關係。如問卷問到「生活在韓國社會內，有助於個人成功要素為何？」大多的民眾依序回答「學歷或門路（48.1％）」、「誠實與努力（29.7％）」、「家庭背景（11.5％）」等選項。若與2006年的調查結果相比，當年回答「學歷或門路」，雖占首位33.8％，但來到2010年，卻暴漲到48.1％，可見「學歷與門路」這一要素，越來越受到韓國人重視，至於剩下的兩個選項，選擇回答「誠實與努力」要素的人數，也呈現極度下滑趨勢，由原先的2006年的41.3％，減到只剩29.7％。

接著，問卷又問到「何謂子女教育成功的定義與指標」此一問題，民眾主要依序回答的選項，為子女接受完教育、畢業後，能「從事良好工作（47.3％）」、「成為品德優良的人（39.1％）」、「從事理想的職業（36.2％）」、「經濟生活優渥（36.1％）」、「就讀知名大學（28.9％）」等為順序。從上面的指標性問卷數據，讓我們看到當代韓國社會的現代啟示錄——血淋淋地告知我們，「教育即是為了出世，教育即是錢力。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

繳不出學費，大學生走上絕路

難道韓國政府或國民們就沒有看到這問題嗎？

如李明博總統曾在2011年10月31日，在當地廣播節目內，也曾言及對此現況之見解，說道：「韓國過度流行高學歷，將造成社會資源與家庭經濟的巨大浪費，成為近年來年輕人失業的重要原因。現今即使韓國年輕人大學畢業，也不容易找到理想工作。但儘管年輕人失業，產業現場依然傳出人才招募困難。」同時，「教育輿論調查」（韓國教育開發院，2010年）也指出，過半數55.5％的民眾認為，目前韓國的大學升學率過高、大學濫設。

甚者，事過六年，當選第19屆南韓總統文在寅，也試圖透過許多行政手段想要改善此社會困境，諸如調漲薪水便是一個措施之一——如韓國「最低工資委員會」，於2017年7月15日，開會決議將2018年當地勞工最低時薪，提昇為7,530韓元（折合新台幣約201.8元），換算起來，相當於最低月薪為157萬韓元（折合新台幣約4.2萬元），漲幅達到16.6％，且也預計將有超過463萬勞工受惠。

但我們都知道，官方數據往往是值得推敲，甚至可疑的，若以狂漲的大學費用換算起來，一個家庭若以最嚴峻的考驗，只有一人家長工作，收入為最低的157萬韓圜，得不吃不喝將近三個月，才勉強能納得起讀人文科學的小孩子一年的學費。

當然，韓國社會也有針對此高學費風氣提出熱烈討論，每年將近有200位大學生，因為繳不出大學登錄金（學費），而走上絕路自殺，所以有一些社會學者與輿論，皆嚴正地指出「沒有大學登錄金，就自殺的國家，還有什麼未來可言呢？」（등록금 없어 자살하는 나라에 무슨 미래가 있나）、「我再也受不了！殺人的大學登錄金」（못참겠다, 살인 등록금）。這也難怪，時常在大學開學前夕，許多家庭繳不出小孩子的學費，走上絕路的家長與子女不少——如2000年到2010年間的大學生自殺者，2004年為最低，十萬人中，自殺人數為172人，2008年則創下最高紀錄，則有332人，然而平均下來，十年之間每年都約有將近250位大學生走上絕路，其中大多都被昂貴學費所殺之者。

又如同2017年8月28日，韓國當地再度爆出，一位七年前離婚的金姓母親，維持家計就已經很困難，再加上剛成年女兒的大學學費過於沈重，繳不出500萬韓圜（折合新台幣約14.2萬元）學費，46歲的母親，一不做二不休地，也沒有留下遺書，帶著才剛成年的19歲女兒，兩人向殺人的學費低頭，於子女開學前夕，一同走上絕路，自殺身亡……

那麼，入學前的未成年學子，這些稚幼的臉龐為了家裡「出世」期待，背負的壓力會有多大呢？這就得青少年高自殺率現況，再度談起。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航