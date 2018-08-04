《我在一樓急診室的人生》：呼吸正在消失的聲音並不常見，但一聽難忘

文：詹姆斯．馬斯卡利克

A呼吸道（Airway）

我們被推入光線、肺部吸飽潮溼的空氣，喊出「好冷！」的那一刻起，這身體就只屬於我們自己，包括美麗的眼睛與緊握的手。身體靠著呼吸道，把我們連結到未來。

若把手指從嘴唇開始往下探，經過柔軟的下巴下方繼續往下，就會在脖子中間摸到堅硬隆起的骨頭。這裡就是你的上呼吸道，也就是畢魯克與蘇菲亞摸索的地方。我認為，這是身體最重要的部分。如果這地方沒打開，就不會有呼吸，你只能試著呼吸。

小時候，祖父曾教我如何在斜靠於樹幹的棍子上，掛鬆鬆的陷阱，讓松鼠跑進陷阱的環。松鼠會掙扎，導致陷阱緊縮，而牠們與能呼吸的世界之間的通道也跟著緊縮。弟弟與我會在早上去收集獵到松鼠，那時，僵硬的松鼠就吊在套索上。

松鼠皮毛剝下後可賣一兩塊錢。我從來沒學會如何剝皮。松鼠身體很小，只要毛皮出現一道裂痕就不值錢了。我會在只有一個房間的陷阱獵人小屋裡，到床上翻個身，打開書本。

弟弟頗有耐性。他坐在地板中央的木椅上，將松鼠放在腿上，切出小小的洞口。他剛開始要花二十分鐘剝皮，但動作越來越快。我祖父就坐在一旁，揮著刀子，把毛皮翻過來拉直，鋪在橢圓木板上乾燥。

呼吸道並非真實的物體；那是空蕩蕩的空間，人體在呼吸時會把風拉入呼吸道，也會把空氣排出，使空氣震動，成為吶喊與話語、事實與謊言。這個位於聲帶的洞和小指差不多寬。我在想，每天在街上經過成千上萬的陌生人中，有多少人知道這個祕密：他們的生命完全仰賴這麼小的東西。不過，要是呼吸道變窄，他們就會馬上明白這道理，且會展開無聲的懇求。

求求你求求你求求你。

怎麼知道別人的呼吸道空間封閉？你有沒有見過純然的恐慌？緊抓著自己的脖子、眼睛瞪得斗大，彷彿沒了眼皮？有個婦女吃下花生，卻引發過敏反應。她坐著，身體前傾，頸部聲帶繃緊，準備倒抽一口氣，放聲尖叫，卻完全發不出聲，因為喉嚨已腫脹到那個洞消失了。我不需要聽見她的話，就知道她說什麼。腎上腺素會湧入她的血液，讓她毛髮直豎，就像松鼠陷入了收緊的鐵絲。

求求你求求你求求你。

要扼殺朝氣蓬勃的生物並不容易，你多多少少得刻意而為。但若對方已在鬼門關前，就沒什麼困難。只要發生失誤，或袖手旁觀。就第一個字母Ａ來說，兩種情況是一樣的。

這很重要，若你是吃水果時噎住，你會很想吸氣。你身體的每個部分都是如此，即使是最小的細胞也不例外。

不，那會是失誤。

吐氣。

往前彎腰。

咳出來。

求求你求求你求求你。

用力一點。

在大勢已去之前，你大約有三分鐘的時間。最好期盼附近有人注意到你，把你送到醫院，找到知道從哪裡切開的待命醫生。

若你注意到某個人不對勁，眼睛瞪得斗大、手緊抓脖子。他安安靜靜，面紅耳赤，然後臉色發青。恐慌會悄悄溜進你心中。雖然你無法控制恐慌油然而生，但你不必任其擺布。你反而要果決行動，這才是對抗恐慌的最佳解藥。

把我剛才的建議告訴他，在他耳邊大喊「咳出來」，然後拍他的背。如果他還是發不出聲音，十分慌亂，那就到他背後，用胳臂環抱他腹部。你一手握拳，另一手蓋在拳頭上，放到他的腹部上方，用力在他的橫隔膜下方往上推，用他喊不出的半口氣，推出卡在呼吸道的東西：咳出來。如果他倒下，他的恐慌會隨著含氧量消失。這時讓他仰躺，用力擠壓上腹部同一個地方。一試、再試，持續嘗試。檢查他口中是否有東西出來。你可不希望那個東西又掉回去。

叫救護車。

繼續嘗試。

如果他是小寶寶，則把他放在你大腿上，臉部朝下，讓他身體往下傾斜，輕拍他背部幾下。如果沒用，比如說我不知道、我從來沒碰過這問題、我現在很緊張，而雖然沒有人這樣教，但我應該會把他的腿抓起，讓他倒立，抓緊，不放鬆，用力拍他的背，畢竟現在已過兩分鐘。如果地心引力沒讓異物掉出，讓他仰躺，把他腹部往上推。如果你所在之處有救護車，那麼救護車最好已經出動。即使他恢復呼吸，仍需就醫。即使是推擠個幾下，小小的肝臟與肺臟都會受傷。

呼吸。

預防災難發生，遠比急忙彌補有效，雖然寫起來不那麼刺激。不過，如果有人睡著了，爛醉如泥但沒有受傷，則讓她側躺，上面的腿彎曲，放在下方的腿前面。這麼一來，要是她咳出什麼，隔天早上也只需要清理一團亂。而不是一具屍體。你若讀過搖滾明星在睡夢中英年早逝的故事，那經常是因為他們身邊沒有朋友幫忙這樣做。你沒那麼常聽到這情況，是因為未寫下暢銷名曲的酗酒者人生過得多麼孤單，實在鮮為人知。

突發疾病的治療比較戲劇性。進展緩慢的疾病就算能康復，也得花更長時間與更多力氣，才能恢復平衡。被撞鬆的肩膀只要用力一拉即可歸位，但是被關節炎卡得難以動彈的肢體卻可能永遠無法復原。呼吸道若有塊蘋果卡住，只要拍個背就能吐出。但癌細胞擠壓喉嚨的速度可能很慢，導致你根本沒有察覺，直到你聽見空氣通過越來越狹窄的空間時，發出粗啞的哨音。

咻──、咻──咻──咻──。

這哨音稱為「喘鳴」（stridor）。你對這聲音會越來越敏銳。

我第一次以學生身分來到急診室時，幾十個監測器嘟嘟響，爭取注意力。某個病人在吐，另一個病人痛苦吶喊。「快走！」一名護理師嚷道，推著某種機器經過。我身處於看不出任何規律的世界，於是我先擬訂第一條法則：閃開。

在這裡待久了之後，我已習慣新環境，也承擔起越來越多責任。如今我也成了混亂場景中的一分子。雖然四周聲音不斷冒出，但只有三種會讓我停下：（一）廣播，要我馬上出現在某處的緊急狀況；（二）血氧濃度監測器發出越來越沉的「嘟、嘟嗚──、嘟嗚嗚──」的聲音，代表病人血氧濃度變低；（三）喘鳴，這憤怒而低沉的哨音，代表病人呼吸道正在關閉，原因可能是癌症、感染、燙傷，或是某個女子在牢房中皮帶上吊，而皮帶拉斷呼吸道之後的瘀傷擴散。

這聲音像鼾聲，但音調較高，也更不祥。它比吸氣更大聲，因為橫膈膜吸氣的拉力產生負壓，讓組織緊縮。呼吸道正在消失的紊亂堪稱世上最危險的聲音之一，有時甚至是一個人發得出最後一個能讓人聽見的聲音。

這聲音不常聽見，但一聽難忘。我上一次是在衣索比亞。有個年輕人墜樓，送到我們鐵皮屋急診室。他頭裂開、滿口鮮血，呼吸聲粗啞。

我問其中一個衣索比亞的住院醫生：聽見沒？那是世界正在崩潰的聲音。

若呼吸道沒能保持開啟，我們就沒多少選擇。將硬式呼吸管，通過柔軟舌頭與發出鼾聲的喉嚨後方，碰到氣管硬硬的環狀軟骨，如此能讓體內與外部的連結保持開放。但如果這個洞永遠消失，例如被太多癌細胞、血液或腫脹堵住，則必須在頸部切出開口。

我就讀醫學院時，在課堂上練習，也在夢裡練習，練習對象越來越接近真的活人。起初，我對著假人彎腰，擠壓一根管子，讓橡膠對著橡膠，把這管子壓進毫無表情的臉，化學霧氣刺激我的眼睛。一年後，我在手術室外，和走廊上等著手術、胃部翻騰的緊張病患聊天。我看著他們的嘴唇移動，卻沒在聽他們的話，因為他們很快就會失去意識，屆時就是呼吸道最重要。他們會吸入氣體、睡著，而咫尺外的麻醉醫生會把工具遞給我，擔心我用葉片的金屬手柄抵住病患的上排牙齒，去尋找那和筆差不多大的洞。但我沒有抵住病患牙齒，而是照她的話，從她手上抽出工具，於是管子像玻璃一樣滑進去。

之後，我到了急診室。有些人爛醉如泥，胃裡滿是啤酒，在街上被打得血淋淋。也有老太太被送進來，最後一次有人看見她們時，是前一晚在樓梯頂端。還有鬍子上滿是棕色尼古丁污漬的壯漢，呼吸太過急促，無法安靜坐著。我也見過衣索比亞的年輕男子從五樓高的地方，墜落到一堆尤加利棍子上，從做白日夢變成活生生的夢魘。

我不太在乎他們說的話，比較在乎他們的身體。要在活人身上放管子並不容易，若他不是快死了，就把他變得接近死亡的樣子會比較容易處置：讓他陷入無意識，用箭毒毒害他的肌肉。這麼一來，他就會和假人一樣靜靜躺著。這樣他們的脖子會放鬆，讓我把扁平葉片伸進他的舌頭後方，也能用力拉高他的下巴，讓歪斜的聲帶開口更容易看見。他麻痹了，所以不會嘔吐。只是也沒有呼吸，這就比較令人驚慌了。

此刻約有九十秒的時間將管子定位，之後血氧會開始往下掉，而體內維持血氧的過程也開始鬆懈。那些時刻劃分得清清楚楚，彷彿時間充裕。但只要出現一次「嘟、嘟嗚──、嘟嗚嗚──」聲，未來會迅速成為過往。

我站在後方，遠遠看著這墜樓的男子。急診室聲音嘈雜，多得我難以聽清楚任何一種。這裡太大聲，沒有血氧濃度監測器。

一名年輕醫生在病人頭邊，專心處理呼吸道。他已用箭毒麻醉了病人。九十秒。

一。二。三。

手機燈光。對，我想起來了。有人用手機燈光對準病患的嘴巴，設法照亮呼吸道。

五十。五十一。

他說，插進去了。他站著，眉毛上有汗水。笑容點亮了房間。

但他其實沒有插進去。兩分鐘後，年輕男子心跳變快，然後變平，死了，沒有呼吸。一個一角（註）大小的管子，在他食道下方。

譯註：約兩公分。

相關書摘 ►《我在一樓急診室的人生》：我的手機發亮，「刀傷。無生命跡象，五分鐘」

書籍介紹

《我在一樓急診室的人生：現代醫學的邊境來信，一位人道救援醫師的自白與生命省思》，臉譜出版

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作者：詹姆斯．馬斯卡利克

譯者：呂奕欣

從無到有──在急診專科飽受忽視與挑戰的環境下，扛起貧病大眾的生命重擔

二○○七年，出身加拿大的詹姆斯．馬斯卡利克醫師在接到友人一通電話後，從此肩負起幾千英里外數千萬人的生命重量：這位急救醫學專家從此將往來於北美與衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，要在首都規模最大的公立教學醫院「黑獅醫院」內成立衣索比亞的第一間急診室。

不只救人，更要用有限資源，播下第一線救命體系──急診制度──的種子

身處草創期的衣國克難急診室，作者每天都得在緊迫的時間內，用有限的醫材與藥物搶救先天營養匱乏、後天又負傷抱病的患者；更要在缺乏資金與技術的社會，竭力培養第一批投入急診醫學的人才。

在維繫創建不易、搖搖欲墜的急診體系之外，作者也反覆自問：生死交關之際，如何在「醫療手段」與「博愛關懷」的人道大前提間取得平衡，兼顧求全？

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航