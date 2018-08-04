《我在一樓急診室的人生》：我的手機發亮，「刀傷。無生命跡象，五分鐘」

文：詹姆斯．馬斯卡利克

U都會（Urban）

我常在想，死前會不會有跡象，比如看見什麼或聽見什麼。我手機設了一種鈴聲，是在外傷急救待命時專用的，這鈴聲會告訴我有人重傷。我聽到時心跳會飆到一百，和傷者一樣。

鈴⋯⋯鈴鈴，鈴──鈴。

我在床上，朝螢幕發亮的手機翻身。是要我打電話給總機的訊息。我拿起旅館房間的電話，按下數字。

「馬斯卡利克醫生，外傷團隊主任。好，我等著。」

我起身，將厚重窗簾往旁拉開，下方就是聖米迦勒醫院急診室的明亮大字。沒有棕櫚樹。直升機的轟隆聲越來越大。

「沒關係⋯⋯我聽見了，」我說，便掛上電話。

我單腳跳著穿上長褲，先套上一腳，再套上另一腳，再穿上刷手服上衣、抓起醫院識別證，快速走向電梯，按下「一樓」。

我除了在急診值班，現在也加入外傷急救團隊。這工作很刺激，且會花超過五分鐘看一個病人。衣索比亞的經歷讓我想起自己多喜歡這樣。我要把外傷搶救室學到的帶回黑獅。

經過證實，若將特定傷病（例如中風、心臟病）交給有設備的醫院負責，則可兼顧搶救人命與節省金錢。受傷也是一樣。在下方的黑暗樓層，有幾層樓的護理師只照顧傷者，手術室隨時準備就緒，附近就有外科醫生，還有像我這樣有經驗的醫生，確保傷者能生存夠久，讓外科醫生接手。在多倫多，只有兩家醫院負責處理身體撞擊的傷勢，聖米迦勒醫院是其中之一。

越多人受傷、傷勢越重，我就能賺越多錢。真是奇怪的工作。

我要在二十分鐘之內到院，但我住得更近些，就在醫院對街而已。最初的五分鐘最刺激。

我來到街上。現在大約是午夜，空氣潮溼，充滿看不見的春天種子。我在人行道上慢跑，按下燈號變換鈕，跑上醫院斜坡。我在門邊亮出識別證，門嗶一聲打開。整個外傷小組已在房間裡就位。麻醉科、骨科、一般外科、X光與呼吸治療師、兩名急診護理師、一名來自外傷加護病房、幾個醫學生、一個牧師。

「快走、快走，」護理師對窩在救護車擔架毯子下的灰髮男子說，兩單位鮮紅的血掛在他上方的柱子。空中救護員拿著他的點滴管，以免打結，而一個攜帶型監測器規律數著傷者心律。他從狹小的病床，換到重傷病床。

我幾個小時前接到關於他的電話，是距離多倫多一個小時車程的醫院打來的。轉院病患。他開酒館，並在自家酒館任職，這種人最後進到外傷急救室的風險很高。他胃部遭重擊，以為睡個覺就會好，但疼痛並未減輕，因此他到附近醫院。那位在好幾哩外的急診醫生掃描他的腹部，發現腸道充滿血，於是打免費電話，連接到專責醫院。我們討論了這病例、他已經做了哪些事情來協助病患。我們決定給這名男子更多凝血因子，送來我們這裡的途中要輸血。

我瞥了一眼懸掛著的朱紅色袋子，仍是滿的，細胞只能緩緩流入。他手上的點滴管徑太小。

這人苦著臉，用手肘撐起身體。毯子滑落，露出他明顯腫脹的腹部。

「先生，我是馬斯卡利克醫生。你在聖米迦勒醫院，我們會照顧你。接下來會同時做許多處理。」

我把手放在他腹部靠近肚臍的地方。緊緊的。我輕壓，然後放開。他的臉因為疼痛而扭曲。這叫做反彈痛（rebound tenderness），是腹部因為血液或感染而發炎，幾乎都需要動手術。

「先生，請張嘴，」麻醉醫生說。

外科住院醫生擠了一道藍色凝膠到男子腹部。「抱歉，很冰喔，」她開朗地說。

護理師將心電圖貼片貼到他胸膛。

X光師指著懸掛式X光機，然後指著他自己的胸膛。我搖頭。

骨科住院醫生摸索著這人腿部，看看是否有骨折。「若有任何地方會痛，要跟我說。」

「你知道自己在哪裡嗎？」

「有沒有過敏？」

「再戳針一次⋯⋯戳！」護理師插入管徑較粗的點滴。男子皺眉。

我的急診醫生同事與朋友賽門，打開外傷室大門。

「聽說你們在這。需要人手嗎？」

「不用，老兄，我可以。」

「好吧，歡迎回來。」

「謝了。」

「芬太尼（fentanyl）？」護理師問，意思是要不要幫他止痛。我回頭，看看兩個黃色大數字，寫著他的血壓與心跳。血壓八十五，心跳一百一十，血壓太低、心跳太快。

「再等等。」

住院醫生將超音波探頭掃過男子腹部，螢幕幾乎全黑，只有幾個亮點。黑色代表血，看起來比電話裡提到的嚴重。

「我們有更大的點滴，所以用輸液加壓器把血擠進去，」我說。輸液加壓器是一種氣動壓縮器，能很快就把一袋血輸完。

「不想用我們的嗎？」她問。

「不用，這個就行了。」

她皺眉。我們手上傳遞著一袋袋血，兩名護理師確認每個步驟，以確保正確的人拿到正確的血型。

我要上面寫著「O」的這袋。讓我告訴你一個發抖的人的故事。

一名護理員從加熱器拿出加熱過的毯子，披到病人腿上。

「先生，你不會有事的，」我說，血袋正放進加壓器乾淨的匣子。

外傷急救室的電話響起。是娜吉瑪，外傷科醫生。我跟她說了超音波的情況，她會在手術室等這男子。

「現在可以拍胸部了，」我對X光師說。他把這懸臂機器移動定位，將金屬負片插入外傷擔架床的槽。

「X光！」他喊道，沒有穿花紋鉛服的人，躲到有穿的人背後。

「要啟動大量輸血方案（massive transfusion protocol）嗎？」護理師問。

「等一下，」我瞥看著指南說道。下面寫著：鈍器創傷，持續低血壓。「好。」

她拿起電話。「血庫嗎？我是艾蓮娜，外傷急救室的護理師⋯⋯」

外科住院醫生和我圍在X光機螢幕前，擋住明亮的日光燈。看起來不錯。速遞員拿著一個紅色保冷箱，裡面裝滿血，冷凍的血漿和血小板。我們把箱子放到男子的床上，拉起病床圍欄，把他推到走廊電梯邊，攜帶型監測器的線路擺在一旁。

我看見蘿拉，是急診室的重症醫生。她揮揮手，不久之後，她會告訴賽門十五則關於一個人最糟糕的一天的短短故事。

電梯門滑開，我們全部擠進去。在四樓，穿著刷手服與藍色帽子的護理師迎接我們，拿走我手上的病歷，把床推過地上的綠線，那條線標示著手術房的起點。我穿著髒鞋子，不能再過去了。

「再會了，先生。」

我和來自急診室的護理師搭電梯下樓。她讓我看手機裡女兒的照片。

「你也該有一個了，」她說，撫撫下巴，指出我點點白鬍鬚。

「我知道。」

我經過急診室。現在已過了一點，那些需要被推到凹凸不平的人行道的，已經一拐一拐出去了。剩下的躺在病床上，瞥看身邊的監測儀器，納悶上面數字的意思。在候診區有幾個人在打瞌睡，十幾個人還在家，心想這一夜能否在背痛下，或腦海的聲音中安睡。

我離開醫院，穿過公園找吃的。現在是阿迪斯阿貝巴的早餐時間。一名男子窩在教堂門口睡覺。一名男子騎著越野單車繞圈，後面的擴音器震天響。他因為甲基安非他命而亢奮。那和快克不同，比較專注。你會學著如何分辨。

店面都已經黑壓壓一片。一個街區外的炸鷹嘴豆泥餅舖，明亮的燈光流瀉到人行道上，但有個人把最後幾張椅子放到桌上，並在塑膠地板上灑水拖地。

不該走太遠。我轉身走回旅館，經過當鋪，鐵窗後掛著吉他。

我在旅館大廳按下販賣機，薯片從旋轉的架子上落下。我在床上吃，把電視換了一百個頻道，之後關燈。

鈴⋯⋯鈴鈴，鈴──鈴。

我手機發亮。

刀傷。無生命跡象，五分鐘。

我用跑的。

一名女子擋下了原本要刺向她男友的刀，胸口遭到刀刺。賽門已經在急診室，用超音波檢視她胸部。

「有任何心臟活動嗎？」我一邊問，一邊從架上拿防水袍、一雙手套、塑膠面罩，擋住等一下會見到的血水四濺。

「看不到，」他說，皺著眉，調整彎曲的探頭。

「插入靜脈注射了嗎？」啪，一隻手套。啪，第二隻手套。

「沒有。」

外科住院醫生站在女子胸口附近，刷手過的雙手舉在空中，好像在手術室，準備劃下手術刀。

「你第幾年？」

「四。」

「幫她開胸。」

他拿起手術刀，沿著乳房下的肋骨皮膚畫出一道細線。黃色脂肪從中央冒出。

「把管子插下去，」我對床頭的麻醉醫生說。管子順利沿著不透明的路徑，進入氣管右側，使得左肺扁掉，讓我們有更多空間看見流血的心臟。這是在糟糕情況下能指望的好事。

賽門和我站在她身體的不同地方，我在她頸部，賽門在她腿部，設法把針穿到我們看不見，卻知道存在的血管。無論我們在她胸部發現什麼，都得讓她取得血，否則會維持死亡狀態。我把針插進她的鎖骨，一抹紫色滴入我的針栓，但停止了。血管扁平而空蕩，很難放導管。

我對面的外科住院醫生，在她肋骨間劃下一刀。一公升的血溢到地板上。他放進肋骨撐開器，連接好棘齒。

喀啦喀啦喀啦，他把病患胸部拉開。

「我找到血管，」賽門說。

「我也是，」我說，用力拉回針筒。血湧入了乾淨的針筒。

「血，」我說，舉起右手，左手緊緊握著她鎖骨下靜脈的一根細線。護理師把靜脈管插進去。我看都沒看，把兩個東西扭起，縫在她皮膚上。輸液加壓器的幫浦開始低吟，把血一袋接著一袋送進她鼠蹊部及脖子。在我來這裡之前，護理師已叫好血。

我在擔架床周圍走。住院醫生已在右心室傷口上放好止血鉗。心肌緩緩蠕動翻轉，但是沒有搏動。住院醫生手掌按摩著心臟，大拇指就能按穿人類心臟。

心肌嚐到第一口血的滋味之後，扭動的情況就平緩多了，之後是跳動。跳。跳。跳跳跳跳。

「感覺到頸動脈脈搏，」麻醉師從上方說道。

「有股動脈脈搏了，」賽門說。

她胸部被撐開器撐開，一邊肺臟是扁扁的粉紅色袋子。外科住院醫生的手從她胸內拿起。每次心跳，止血鉗都會敲到擔架床側。

鏗鏗鏗鏗⋯⋯

他剛感覺到心臟在他手中活過來。

「我需要右胸引流⋯⋯」我說，確認刀子砍得多深。一名急診住院醫生在她右乳房抹碘酒。

我們決定嘗試縫合心臟，但每次拿起止血鉗，心臟一跳就會擠出細細的血流，像是草坪灑水器。算了，到手術室處理。

我的鞋底黏在地板上。我低頭一看。血跡看得出我們團團轉的腳步。

我們拍了X光，重複照超音波。她腹部也有血，但不多，而且不是來自右胸的管子。全都是從心臟湧出。

娜吉瑪穿著醫院的綠色制服，手術帽還戴著。

「你們在等什麼？」她說，「走吧。」

我們把擔架床推到電梯，拉著柱子上的血袋，麻醉師在床頭擠著袋子。門打開，床送進白光下。

鏗。鏗。鏗。

門關上。

靜默。

我到一樓的靜室，和女子的兩位兄弟談話。他們戴著連衣帽，身上飄出大麻的酸味。其中一人有眼淚刺青。他們火冒三丈，一旁則是母親在哭泣。

兩名警察站在門外，我離開時從手機上抬起眼睛。

「她情況怎麼樣？」其中一名問。

「很慘。」

「我從沒看過那樣的事情。」

「對啊，胸部裂開這麼大，」另一名說，「像牲口一樣。她會活著嗎？」

「很難說。那段時間她腦袋完全沒有血流。不過還是有機會，心臟活著。」

「所以狀況危急，傷勢危及性命？」

「正確，」我說。「逮到那傢伙了嗎？」

「還沒。」

「最好快點。我想大家都在找他，而且我想早點睡覺。」

個子高大的警察伸個懶腰，他同事在手上的筆記本寫下我的名字，走進靜室。

我經過大廳的電視前。新聞已報導砍人的消息，一名記者在聖米迦勒醫院現場連線。我走另一扇門，看見白色廂型車，車頂上有白色碟型天線，記者用手把頭髮往後梳。

現在很晚了，已經凌晨四點。夜晚又恢復了冬天的寒氣。紙杯滾過空蕩蕩的街道上。我進入飯店大廳。櫃檯後的男子抬起頭。他的名牌上寫著：「阿迪斯。」我用了我會的那幾個阿姆哈拉語：平安，哈囉、你好嗎。他微笑。

我們聊到衣索比亞，那裡變了多少，有起重機、網路、直飛航班。

我告訴他，還有急診醫生，但他似乎不覺得有什麼大不了。我獨自搭電梯，在房間換下衣服，蓋上硬而不熟悉的被單。腦海中的思緒紛雜、交錯地轟轟作響。

我鎖門了嗎？

我爬下床檢查。有鎖。

空調嘎啦嘎啦響。

我檢查手機。

是警笛嗎？不是，只是電梯的運轉聲。

旅館牆壁很薄，我聽得見電視的聲音。

這時誰還沒睡？

鈴⋯⋯鈴鈴，鈴──鈴。

搞死我了。

早上五點。

「馬斯卡利克醫生⋯⋯」

阿迪斯在電腦旁。他抬頭看，我沒停下腳步。

醉漢，在人行道上被發現。沒有人確定他是跌倒或遭到攻擊。許多人幫忙按著他。他頭上有割傷，沒什麼其他問題。

「先生，接下來我們會同時做許多處理。」

我給他一些鎮靜劑，於是他安定下來。我很累。我看了他全身之後，把他帶回急診室恢復清醒。又遇到同樣那兩個警察。

「你是被哪個衰神纏身了，醫生？」個子比較小的警察問。

「我在想搞不好是你。那人有身分證嗎？」

「什麼都沒有。」

「好吧。他在六號床。目前只有小傷。給我們幾個小時。」

「很好，」他微笑道。「到時候就沒我們的事了，交給日班。」他把筆記本放到一邊。

我查看在加護病房的女子。她還在插管，接下來幾天都會這樣。我看了她的病歷，在外傷急救室輸了十二單位的血，在手術房又大約輸了十單位。還有血小板與血漿。心跳和血壓很好。但是大腦的情況還很難說，在失去脈搏的時間畢竟會萎縮。她還是有些許機會。她的身體還年輕，或許有機會康復。

早班護理師在交班。我的輪班也結束了。若有人倒下，別人的手機會響。我更換鈴聲。

阿迪斯在電腦前，和我一樣睡眼惺忪，等著喘口氣。我申請延後退房。電梯打開，我站到一旁，讓一群男女出來，他們低頭滑手機，展開新的一天。之後我獨自搭電梯上樓。我淺眠時已把被子弄得凌亂，我到窗邊把窗簾拉上，又逗留一會兒，看看街上。

下方的鴿子在爭食麵包屑。天葬場。人們在街角茫然擁擠，尚未清醒。有個駕駛探出車窗外，對自行車騎士叫囂。

我把厚厚的窗簾拉上，打開電視。阿勒坡被轟炸成平地。移民在前往羅馬的途中溺斃。研究顯示，吃羽衣甘藍可預防失智症。奈米微粒可制止老鼠肥胖。眨眼。核子交易達成。棒球員類固醇測試陽性。油價下跌。眨眼。一隻狗挽救女子的性命。名人結婚。僧侶自焚。翁山蘇姬獲釋。街頭出現抗議。

相關書摘 ►《我在一樓急診室的人生》：呼吸正在消失的聲音並不常見，但一聽難忘

書籍介紹

《我在一樓急診室的人生：現代醫學的邊境來信，一位人道救援醫師的自白與生命省思》，臉譜出版

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作者：詹姆斯．馬斯卡利克

譯者：呂奕欣

從無到有──在急診專科飽受忽視與挑戰的環境下，扛起貧病大眾的生命重擔

二○○七年，出身加拿大的詹姆斯．馬斯卡利克醫師在接到友人一通電話後，從此肩負起幾千英里外數千萬人的生命重量：這位急救醫學專家從此將往來於北美與衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，要在首都規模最大的公立教學醫院「黑獅醫院」內成立衣索比亞的第一間急診室。

不只救人，更要用有限資源，播下第一線救命體系──急診制度──的種子

身處草創期的衣國克難急診室，作者每天都得在緊迫的時間內，用有限的醫材與藥物搶救先天營養匱乏、後天又負傷抱病的患者；更要在缺乏資金與技術的社會，竭力培養第一批投入急診醫學的人才。

在維繫創建不易、搖搖欲墜的急診體系之外，作者也反覆自問：生死交關之際，如何在「醫療手段」與「博愛關懷」的人道大前提間取得平衡，兼顧求全？

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航