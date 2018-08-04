「成功學」是一把雙刃劍：激勵作用明顯，也可能對心理產生負面影響

文：維尼老師（胡春光）

成功學是一把雙刃劍

二、三十年來，成功學、勵志課程在中國逐漸流行起來，近些年影響更是越來越大。應該說，成功學、勵志課程有可取之處，比如在激發潛力、培養意志力等方面有顯著的作用。

我在《讀庫》（第1605期）看到了徽州漆器大師甘而可的故事。當他四十多歲的時候，準備開始做漆器，一位老師對他說：「無論做什麼，要做就做到最好。如果做不到最好，那就趕快去改行，你必須在另一個領域做到最好才行。」這激勵了他，讓他明白了應該樹立最高標準，做最大努力，而他最終確實做到了行業最好。在他開始研究一種新工藝的時候，開始他說試試看，老師說也不要抱著試的態度，一開始就竭盡全力去做，最後他取得了成功。應該說，這些勵志的理念對他的成功發揮了重要作用。

不過，甘而可當時已經是一位非常有悟性的人，有了深厚的累積，也有實現的能力，所以激勵就發揮了錦上添花的作用。如果沒有這些條件，即使全力以赴，即使樹立最高標準，因為能力和悟性不夠，也難以成功。

當然，悟性和能力也來自於後天的累積。甘而可一開始就很有悟性，後來經過幾十年的努力、累積，進一步提高了能力和悟性。對於我來說，回想當年雖然也屬於有悟性的人，但在大學同學中也並不是突出的，能有今天的成就也得益於心中有理想，二十多年持續不斷地努力和堅持，同時注重方法，最終悟性、能力提高了，積澱深厚了，才能厚積薄發。

所以，如果適當勵志，對一個人的成長還是有推動作用的。

但是，所謂欲速則不達，過於努力，急於求成，反而會成為障礙。我二十多歲時非常注重節約時間，但是卻違背了用腦的規律，比如力求快速思考，甚至同時思考幾個事情，而且疲勞了也不休息，不適合的場合還在用腦，時間久了，這導致我患上肌肉緊張性頭痛，持續了將近二十多年，結果反而浪費了很多時間。

成功學、勵志課程是一把雙刃劍，雖然激勵作用明顯，但是如果把握不好尺度，可能會對心理產生負面的影響，帶來心理問題，影響效率，反而阻礙了成長和進步。

從我個人的諮商經驗來看，有相當一部分來訪者的心理問題是由於成功學、勵志課程而造成的，那些順其自然、淡泊的人相對來說則不容易出現心理問題。

為什麼會這樣？俗話說：「物過剛，則易折。」意思是說，物品過於堅硬，就容易折斷。

人也是如此，如果不考慮具體情況，不管條件是否具備，過於執著和進取，逞意志之堅強而違背規律，不懂得適時順其自然，那麼就會造成很多問題，內耗過多。

一位大二男生告訴我：

我在高中時非常痛苦，每天逼自己學習就是在逼自己做最痛苦的事。其實大家都很苦，都很壓抑，那麼如何長時間維持呢？我們高中還真有辦法，用類似洗腦傳銷的方法，整天喊我要上清華、我要考北大，各種宣誓、勵志什麼的，只要學不死就往死裡學。 現在的各種成功學和我們高中一比都弱爆了。我那個時候天天大喊：我要上清華！但是都不知道清華具體是個什麼學校，只知道它最難考。那時天天幻想，如果能用自己的十年生命，換得一張清華大學的錄取通知書，那該多好啊！ 有一天，我突然想，我這麼笨，十年的生命大概換不來被清華錄取的資格，得更長吧。我問自己：如果給你一張清華的錄取通知書，但條件是你在收到通知書後只能活一秒，你願意嗎？我的答案是：非常願意，我高興得都哭了。 在這種勵志的支撐之下我的確學了下去，也考上了知名大學，但是心理狀態已經異常。大一的時候，我的行為有很強的攻擊性，雖然知道自己的周圍環境很安全，但還是非常恐懼，總去想我周圍的人會不會殺了我，如果這樣我該怎麼辦。那種恐懼感真實而強烈。此外，我還經歷了長時間的憂鬱狀態，體重在短時間內銳減了十五公斤，作息飲食都紊亂了，每天有嚴重的失眠，書也讀不下去了。

從某種角度來說，成功學就像是興奮劑，可能會短期提高成績，但是用得多了，副作用也不小，甚至會留下隱患。

錯誤的成功學認知讓人煩躁焦慮

在我做過的心理諮商中，受成功學、勵志課程影響的人有著相似的認知：

我一定要實現夢想；

只要努力，夢想一定會實現；

沒有做不到，只有想不到；

成功了人生才會精彩和幸福，否則就是黯淡無光的；

……

這些認知雖然有些道理，能激勵著人們去努力，但是都有些過於執著，容易造成心理問題。

一位媽媽焦急地找到了我，孩子上高三了，但是學習狀態一直不好，希望我能幫助孩子早日走出困境。我和孩子透過電話進行了交流。他說自己情緒很不好，著急、焦慮、煩躁，想學習，但是靜不下來，學不進去。看來情緒是重點，那麼情緒背後的認知是什麼呢？這類問題我在諮商中遇到過不少，有一些預判，所以問了他一些問題。

第一個問題是：你考大學的目標是什麼？

他說：「我覺得自己很強，所以目標挺高，一定要考上一個好大學。」

有夢想是可以的，會給人以動力，但是夢想一定能實現嗎？

第二個問題是：你覺得盡全力，就一定能實現目標嗎？

他說：「如果我盡全力了，那麼目標一定能實現。」

這讓我想起來那句勵志名言：「只要努力，夢想一定會實現。」我也曾經被它激勵過，是啊，如果真的是這樣，那麼美好的願景好像就是自己該得到的了；而如果實現不了，好像就失去了自己應該得到的東西，這是令人沮喪和痛苦的。

盡全力就一定能實現目標嗎？其實，人不是想怎麼樣就怎麼樣的，實現夢想需要一定的條件，很多東西是自己無法左右的。比如，假如沒有網際網路的條件，我作為一位心理學圈子之外的人，如果僅僅透過報紙雜誌等管道來發表文章，恐怕很難實現當年心理學的夢想。又如，這位男生陷入了心理的困境，沒有專業的幫助恐怕難以走出來，更別說考上好大學了。所以，即使盡全力也可能實現不了目標。那麼如果達不到，是否會像想像中的那麼糟糕呢？

所以，我的第三個問題是：你覺得考上好大學會怎麼樣？考不上會怎麼樣？

他說：「我覺得如果考上了好大學，會有一個確定不錯的未來，成功機率會大得多；如果考不上，將來不會很好。」

這種思想是很多老師和家長經常灌輸給孩子的。如果事實果真如此，那麼當他遇到困難，感到可能考不上好大學時，會想到美好的人生都化為了泡影，未來是灰色的，自然會焦慮甚至憂鬱。但現實並非如此，現在文憑貶值得很厲害，就業形勢也發生了很大的變化，好文憑不能保證什麼，文憑一般也一直有機會，未來主要是綜合素質的競爭，而這主要取決於自己的努力，考上一個好大學不是最重要的。能考上好大學固然好，考上一般的大學差別也不是那麼大。我們努力去做，如果能考上好大學更好，考不上，人生也一直有希望，所以，可以順其自然。他覺得我說得有道理，感覺輕鬆了些。

我又想到另外一個問題：你是不是不能接納目前的狀態啊？

他說：「是啊，我總想著如果能有一個好狀態就好了，那樣就可以全力以赴地去學習了，所以狀態不好時總是煩躁。」

這是自然的，這來自於「必須全力以赴」的成功學觀念，再加上成功的願望過於強烈，即使事實是無法做到「全力」，也不願意接納。但是，不能接納就會導致煩躁焦慮，讓自己不能靜下心來去努力。

書籍介紹

本文摘錄自《心念一轉，讓情緒回到最好的狀態：諮商師教你三種思維有效改變認知，走出情緒黑洞》，高寶出版

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作者：維尼老師（胡春光）

運用有效的心理療法，擁有舒心自在的快意人生

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Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航