創下美股歷史紀錄：臉書單日市值為何蒸發了3.6兆？

（中央社）社群網站臉書受醜聞衝擊，營收與用戶成長亮紅燈，今（27）日股價暴跌19%，市值蒸發1191億美元（約新台幣3.6兆元），創美股史上最慘紀錄，創辦人祖克柏身價大幅縮水。

臉書（Facebook）25日公布的財報，第2季營收成長42%，不如市場預期；受隱私新法上路影響，臉書在歐洲用戶減少。臉書高層還示警，未來兩季營收成長將進一步減速。一連串利空重創投資人信心，臉書盤後股價一度崩跌23%。

今天美股開盤後，臉書股價跳空重挫，盤中欠缺支撐力道，終場大跌19%，收在176.26美元。

《華爾街日報》報導，臉書公開市值蒸發約990億美元，若包含公司高層持股和控制股權等所有在外流通股份，臉書市值一口氣蒸發約1191億美元，相當於奇異公司（GE）市值。臉書股價重摔，寫下美股上市公司單日市值蒸發金額最高紀錄。

根據富比世（Forbes）即時富豪排行榜，祖克柏（Mark Zuckerberg）身價縮水154億美元，全球富豪排名從第4掉到第6位。

臉書隱私問題屢屢被詬病，今年爆發俄羅斯曾透過政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）蒐集臉書用戶個資的醜聞，導致臉書形象大傷。但在今天之前，臉書股價未受明顯衝擊，年初以來報酬率達23%，表現遠優於大盤，成為貿易摩擦陰影下的美股亮點。

但臉書最新財報與法說會內容顯示，原本市場一片看好的臉書成長前景，遠不如想像中樂觀，5月生效的歐盟通用資料保護規則（GDPR）等隱私法規，已對臉書核心業務產生衝擊。

臉書財務長魏納（David Wehner）昨天在法說會上指出，相片分享平台Instagram限時動態的新型態廣告，獲利比不上臉書和Instagram頁面上顯示的廣告。由於臉書還要投資強化資安，未來幾年的利潤率將從目前約44%降到35%左右。

投資公司史帝弗（Stifel）分析師戴維特（Scott W. Devitt）直言，祖克柏講改善事業好幾個月，但臉書高層直到現在才談業績受到衝擊，令人感到憤怒。

除了臉書，美股今年不乏表現亮眼的科技股，Netflix、亞馬遜（Amazon.com）和微軟（Microsoft）股價表現都優於大盤，分析師也一面倒看好科技股。但臉書今天股價暴跌，回吐年初以來漲幅，已讓部分投資人愈來愈擔心科技股走勢是否即將反轉。

成長減速是股票暴跌主因，投資人擔心的是什麼？

歷經隱私權和資料保護風暴的臉書（Facebook），現在面臨有別於過去飛速成長的窘境。臉書第2季營收不如預期，且警告成長會比先前預期疲弱的多，股價因此聞訊下跌。

臉書財務長魏納（David Wehner）昨天在與分析師的電話會議上警告，營收成長早已在第2季「減速」，未來幾季「會以高個位數百分比」的速度下滑。電話會議當中，臉書股價一度暴跌24%，如此劇烈的跌幅對一家大公司而言是前所未見的。

傑富瑞公司（Jefferies & Co.）分析師希爾（Brent Thill）表示：「對許多投資人來說，要接受成長減速還是有困難…似乎是前所未見的規模。」

雪城大學（Syracuse University）傳播與廣告學教授希恩（Brian Sheehan）表示，預測前景疲弱「讓投資人對（臉書）更基本的長期問題感到緊張」，尤其是對年輕使用者吸引力下降。希恩說：「不管有沒有隱私權問題，投資人擔心的是臉書與用戶的互動減少，尤其是25歲以下族群。」

《iThome》報導，臉書第二季的財務報告中，臉書創下了132億美元的營收，比去年同期成長42%，不過營收與用戶數成長趨緩，再加上財務長David Wehner預告之後幾季的營收成長幅度將持續下滑，使得周三盤後股價大跌了20.23%，從收盤的217.5美元跌至173.5美元，市值蒸發逾1200億美元。

在132.3億美元的季營收中，廣告佔了130.4億美元，顯示臉書有98.5%的營收都是來自廣告，其中有91%為行動廣告。該季的淨收入為51億美元，成長31%，每股盈餘為1.74美元。

令投資人擔憂的是臉書用戶數的成長力道，今年6月臉書的每日用戶數為14.7億，比上一季成長1.54%，但第一季的成長幅度還有3.14%，每月用戶數為22.3億，比上一季增加1.44%，但上一季的成長幅度為3.42%。今年第二季也是臉書每日用戶數成長最低的一季。 儘管不論是在營收或用戶數都仍呈現成長態勢，但有分析師認為臉書已進入撞牆期。

財務長Wehner說，今年第二季的營收成長率比第一季下滑了7個百分點，而且在今年下半年會持續下滑，原因包括美元的走弱、正在推廣諸如Stories等創造較少營收的服務，且準備提供攸關資料隱私的更多選擇也會衝擊臉書的營收成長幅度

Wehner也提醒，比起其它地區，歐洲的廣告營收成長變慢的速度會更快，主要受到匯率的影響，只有一小部份是源自於GDPR的實施。

《經濟日報》報導，另外知情人士向紐約時報透露，中國已撤銷對臉書在浙江開設新子公司的批准。這對亟欲在中國設立據點的臉書是個挫敗。Loup創投公司分析師孟斯特建議投資人，近期最好先遠離臉書股票。Pivotal研究公司分析師威瑟也說，臉書的展望暗示其成長將遭遇撞牆期。

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核稿編輯：羊正鈺