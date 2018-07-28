《人類文明的黎明與黃昏》導讀：時時刻刻牢記「文明必然會滅亡」

「文明必然會滅亡。」

在讀完《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》一書後，如果只能記得一句話，蓋括全書，並時時刻刻牢記，那大概就是這句。東京大學名譽教授青柳正規寫作本書時，最高明之處即在此，本書從破題開始的大半內容都在談文明的誕生和崛起，但真正的核心，是闡述文明的必然死亡。

這並不是悲觀，也不是危言聳聽，而是一位學者長期面對古文明深刻的反思。文明的起落，宛如人的一生，從初生期慢慢的成長、擴張，在某個時間點迎向顛峰，然後逐漸衰老，結束消失。所有文明在作者看來，都將消失，只是這條由生至死的曲線，幅度和快慢的差別，他甚至做出最極端的論斷：「永遠發展的文明根本不存在。」即使號稱強調文化綿延四千年的中國，在作者看來，這樣的說法也只是無視歷史實然的誇大，「中國文明並不存在著連綿不絕的性質，其文明延續只不過是許多文明以交替的形式支撐著各個時代」。

然而，知道文明的必然消失，並不是要人絕望，就如同知道人必然一死，絕非就是放棄活著一樣。有終點才能體現存在的意義和價值，無論生物或文明皆然，生命的意義，必須經由死亡的才能體現，所有生命都無法永恆的存在，善用活著的每一天，於有限之中尋求無限，才能開展出生命的價值。文明也是一樣的，除了從過去汲取教訓，對當前的處境時時驚醒、檢討，不要陷入自大的愚昧和狂妄，並努力綻放出最大的光芒。有終點的旅程，才會被規劃，也才會被記憶，否則如同西西弗斯神話般反覆推石的永恆，才是地獄般的煎熬折磨。

如果文明必亡論是本書的核心，以此為基礎，作者賦與了重新理解古文明的價值和意義，那不再是枯燥乏味，只有繞口的名詞，和現實無所交涉的幾千年前的遺址和塵埃，轉而成為對一昧進步的線性史觀的一劑解藥，提供了無數的反省和檢證，開啟了宏觀視角、不受時空侷限的普世論述。當我們隨著作者的指引，挖開一層層厚實的土堆，揭開的不是古老的過去，而是折射當下文明盲點的明鏡。在這樣的意義下，完成了本書大眾史學的設定，不是魅俗的農場標語，或一昧趨新的討好文字，而是不失學者風範，將古文明打造為二十一世紀警鐘，於狂風暴雨之中拼命敲打，喚醒人們的注意。

已知死，才能論生，在文明必亡的前提下，當沒有文明是永恆，自然也就挑戰了文明的一元論的偏執見解，重新給予多元論的立足契機。只要談文明，就無法避談文明和文化之間的關係，若周圍有在大學修讀過歷史的朋友，「試論文化和文明之間的異同」一題大概是許多人的惡夢，說不清理還亂，滿紙文字不知道自己在寫些什麼。文化和文明的討論在書中反覆出，作者選擇了最誠實的面對，他知道要談人類古文明變遷，就必須重新審視何謂文明，進而析理文化和文明之間的關係，但他也坦誠兩者都並未有最終、最正確的答案，或者也不應有這樣的答案。

文化形成至文明的轉變過程，用作者的舉例，就像「特別積極的人與不太積極的人」、「有學養的人與不太有學養的人」，隱約之間，可以感受到兩者的差異，但要明確給予定義式的界定，又十分困難，從文化至文明，是漸進、連續性的變化，而非階段性的。這樣的說法不只是修詞、也非作者的藉口，其實挑戰著對文明的「階段式」理解。

Photo Credit: 八旗文化出版 帕德嫩神廟神殿：現存至今最重要的古典希臘時代建築物，公認是多立克柱式發展的頂端；雕像裝飾更是古希臘藝術的頂點，此外也被尊為古希臘與雅典民主制度的象徵。

電玩《文明帝國》是最典型的代表，文明進程一步步從採集開始演進到太空競賽，一旦滿足數個必要條件，即可以進入下一階段，持續進步。這雖是電動，卻反映著學界或人們對過去的想像：文明只有單一進程就是由農耕走向城市再走向現代，雖然電玩本身對勝利條件又越來越開放的設定，但這基本的農耕邏輯未曾改變，不管玩家選了哪一個文明，選擇了任何的地理環境，這個套路都一體適用，只有未被外力消滅，都能走向勝利，未設有終點。這正是大眾或教科書對文明發展的描繪，也是本書極力反對的謬論。在作者看來，以農耕為起點的文明演化，只是眾多古文明發展中的一種可能，而非唯一可能，所以作者跳脫傳統的一元式的演繹，改採多元的歸納去介紹不同文明的特殊。

事實上在書中討論蘇美文明時，便對《文明帝國》式的歷史觀點，蘇美文明的成功在於他們利用巧思和技術，將不適合農業的環境進行改造，進行農耕，形成都市，並向外不斷的擴張，成為帝國；可以視為對文明想像的原型。問題是高度擴張加上過度開墾，造成土地的鹽化，都市中心的政治制度，也無法順時演進，失去了建國的利基，只能走向衰亡。又例如在印度河流域的跨埃蘭文明，銜接印度河流域和美索不達米亞，擔任著仲介人的角色，證明文明可以不似農耕，而以交易的方式形成。

「多元」成為貫通本書的另一個主旨，也是論述上念茲在茲的核心關切，世界的文明應該呈多元發展，文明內部也必須保留多元的構成。在討論文明滅亡時，作者指出所有的滅亡的因子，都是在文明一開始即潛藏其中，每個文明都是自己的毀滅者，在這樣的前提下，文明之間並沒有任何先天的高下優劣之別。文明不斷者等同於生物，所以和生物一樣，文明內外的多樣性，將可以確保文明的強度和堅韌。這是作者對日本的批判，也通用於現在的世界。川普政府的移民政策、歐洲的難民移民潮，正考驗著世界。今年世界盃冠軍法國隊的多元組合，被視為是多元族裔融合的勝利，同一時間，德國國家隊在小組賽被難堪淘汰後，過去因勝利而被壓抑的種族問題再次浮上枱面，說明了對於多樣性的認知和這問題的複雜，仍是人類社會的一大挑戰。日本成書時2009年的呼喚，近十年後依舊適用。

作者指出活在資本主義邏輯的現代社會，繁忙、快速的步調，使人們太習慣速效式的思考，唯利是圖的思維，也讓弱肉強食的擴張，和發展畫上等號。前者使人們只能以很短暫的時間為維度，淺碟式的思索問題；後者則是過於樂觀甚至已是自大的進步論，忽視了擴張式、「肉食性」文明引起副作用。從更長的時間縱深去思索當下的難題，不要再相同的輪迴中反覆沉淪，正是重新面對古文明時所能提供的反省，也是所有歷史寫作共有的目的。其中最重要的環節之一，就是和環境共處，還原主義或化約論的科學觀點，將事物碎片化、部分化，搭配著最大效益的追求，作為所有文明舞台的地球，終將難以負荷。這些邏輯構成了現代文明，但也潛藏著毀滅現代文明的因子，若不抑止，後果不堪設想。作者提倡整體觀的思維，並主張以草食性、追求低度開發的維持，作為現代文明因有的轉向。

這些解藥是否正確？是否真能舒緩現代文明的危機？或許見仁見智，但長時段的思索、多樣性的維護和對唯擴張論的反對，大方向上絕對是正確的，透過數千年之前的歷史，點出這些關鍵範疇，身為史家、身為學者，本書已將知識份子應盡的責任發揮極緻。

還是回到一開頭所言，文明如果必將滅亡，至少我們應該讓它活得精彩，就像人生的每一天，不要留下難以挽回的遺憾。

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書籍介紹

《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》，八旗文化出版

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作者：青柳正規（あおやぎまさのり）

譯者：張家瑋

考古學和人類學已經證明，古文明並不神秘，而只是人類適應環境的技術。作為二十萬年前非洲一名女性的後代，人類一直在不斷適應環境、並因為對抗風險而造就「文化」這種生存策略，並像尼安德塔人一樣因文化的早熟而滅絕。

本書是「講談社世界史」21卷第一本，探討人類的出現及古代文明的黎明和黃昏。人類文明的經典模型是兩河流域的「農耕文明」，為何最早出現在西亞？又如何向歐洲全境擴散？為何北歐和東歐一直堅守住自己的漁獵傳統文化，延遲千年不被「農耕」這種所謂的「高科技」染指？這種情況應該被解釋為「落後野蠻」嗎？作者透過考古學和人類學分析，反思了文明的概念，文明如何傳播、演化及衰亡，檢討了我們舊有的文明史觀的侷限！

作者引領讀者到遍布全球的古文明遺跡現場，一起考察、檢討了不同類型的多元文明之昌盛。並提出了很多值得思考的問題：東亞的初期農耕是獨立發展出來的，還是西亞傳播而來的？美洲安地斯文明，何以未遵循所謂的「農耕－都市－階級」這種主流發展模型？中國人最自豪的「四大文明」說竟然是日本人一九五二年提出，是藉以鼓勵因戰敗而沮喪的日本人，這是怎麼回事？同樣是大河文明，埃及文明和蘇美文明為何截然相反？——關於古文明的認知，有太多需要釐清，有太多需要重新思考。

考古學是未來學。本書作者透過身處歷史遺跡，「親手」理解文明，探討和反思現代文明的各種問題。從古代文明到現代工業文明真的直線「進步」嗎，還是適應環境而「演化」？現代文明中對時間的認知大幅萎縮，是否有解決之道？進步、成長、擴大和革新這種現代的「肉食性文明」原理，會把人類帶往毀滅嗎？借鑒古文明，我們可否接受「舒暢的停滯」呢？

學習文明史的意義，是在「文明滅亡時刻」知道「我們能力所及之事」。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《人類文明的黎明與黃昏：何謂文明？又何以滅亡？》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第1卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰