吵翻天的「見警率」爭議，不懂的是基層還是徐國勇？

文：阿倆（現職警察／台灣警察工作權益推動協會）

對於近來的「見警率」爭議，內政部長徐國勇重砲回擊是「基層不懂」，並且主張在更晚近的研究與實驗指出，針對犯罪熱點巡邏的成效，足以打破1974年「堪薩斯市巡邏實驗」的結論。

但情況是否如此？如果重新回顧犯罪熱點預防的發展，最初的研究是出於1992年的「明尼阿波利斯犯罪熱點巡邏實驗」，我們如果仔細看看這個研究的內涵，就會發現為什麼這個研究結果似乎不一定那麼適用於國內。

績效迷思，與熱點巡邏的杆格

在《定義犯罪熱點：如何在田野調查中使用理論（Defining the "hot spots of crime": Operationalizing theoretical concepts for field research）》一文中對於這個研究有詳細的理論性說明。明尼阿波利斯犯罪熱點巡邏實驗中對於「犯罪熱點」的定義除了「頻率」，還有需要為硬犯罪（hard crime）的通報、而「熱點」的定義與劃設，是建立在所謂的公開場所（public space）。

這兩個原則說明了什麼？首先，對於所謂「硬犯罪」的定義，其實就已經明示這個策略的侷限性，亦即這個方法只針對「某個種類的案件」。所謂硬犯罪在嚴格定義上，是屬於「陌生人之間的侵害行為」（stranger-to-stranger predatory crime），而犯罪熱點則是以這類犯罪的頻率去區分。

回顧國內，我國的犯罪通報、受理是有問題的，而這是因為學者們訂出的「城市治安治理指標」的造成的迷思，對於這個指標的迷信，派出所受理案件會去大案小報，只為避免發生率太高遭檢討，甚至有所謂「案件配額」的荒謬行徑。試問，學者們過去訂出一個會影響通報誠實性的指標，現在又訂出一個需要案件誠實通報才能執行的策略，這樣是不是有點自相矛盾？而且這甚至不討論浮濫又不科學的績效制度，只會帶來的更多「假訊號雜訊」，如果不先改善當前扭曲的績效制度，最後也只是一堆假數據堆起來的成果而已。

實作上的失之毫釐，勞動量的差以千里

第二個原則，犯罪熱點的區域劃定，必須是「可視區域（visible space）」，而且是「可以看到該地區所有犯罪發生地」。這代表的意義是，犯罪熱點的初衷是「評估適合巡邏員警監視熱點的區域」，是輔助巡邏的概念，但現在警察相關犯罪熱點圖的資訊系統，分析方法是「以不知名的方式猜測有犯罪發生機率區域」，這完全背道而馳。

從犯罪熱點最初的分析精神，是「只要顧好這些點就好」，不需要每一個點都巡邏，而是找出一個巡邏中心點去看守一個區域，同時達到最精簡的巡邏與最經濟的監視；但是現行國內的犯罪熱點計算方法，卻是「每一個點都衍生出一塊犯罪熱區」，結果是巡邏範圍會因為犯罪地點的不可預測性越來越大，最後只是越來越增加員警的負擔，而巡邏更沒有效率。

再來很重要的是，這個原則等於表明，熱點巡邏方法是針對在「公開場所」發生的犯罪，但是這種巡邏規劃與國人的「鳥籠式」居住樣態有別，這個巡邏方法只能說多少有「國情不同」的問題。又看到國際犯罪分析師協會（International Association of Crime Analysts）的報告《辨識高犯罪區域（Identifying High Crime Areas）》，裡面也有展示達拉斯市警察局的犯罪熱點規劃，有區域性的，亦有街道式的熱點分析，國內的犯罪熱點分析，國內「點式的」、「叢落式的」熱點分析概念，其實也不知從何如何輔助巡邏。

Photo credit: Reuters 達志影像

不要有了槌子，就把一切都當成釘子

犯罪熱點巡邏策略的提出者之一，Lawrence W. Sherman在近年的《犯罪熱點巡邏策略的一個統整理論：通過擴大規模和反饋實施預防（An Integrated Theory of Hot Spots Patrol Strategy:Implementing Prevention by Scaling Up and Feeding Back）》一文中也坦言，犯罪熱點巡邏策略還是有理論上的不足與被質疑，要如何應用這個方法並使之具體有效，仍然仰賴於警察首長對於犯罪預防的整體概念。

而引起基層反彈的正在於這個部分。即使理論再多、工具再多，終究只是各種警政方法的其中之一，但是如果沒有恰當的使用與評估，最終只是變成一種「高層與學者們的自我滿足」，警察滿街跑，為了提升見警率編排更多的巡邏、守望、臨檢擴檢，但是卻不一定真的改善治安狀況。

警工會必須對現任內政部長提出警告，貿然的「追流行」、迷信某個學術或技術，不將犯罪視為一個整體性的國家政策，認為警察，或是「某個新潮的理論」就是解決一切的「萬靈丹」，那最後也只是變成新的「基層過勞災難」而已。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航