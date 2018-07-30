《寫作課》：只要「一隻鳥接著一隻鳥」，按部就班地寫

文：安．拉莫特（Anne Lamott）

先寫一段一英寸見方的短文——第一個有用的寫作概念

第一個有用的寫作概念是撰寫短文。通常當你坐下來準備動筆時，你想寫的可能是部講述童年的自傳體小說，或一齣關於移民經歷的戲劇，或比如說，一段婦女的歷史。但這就像想親自測量冰河：你的雙腳很難站穩，每個指尖凍得發紅龜裂，然後你的各種精神病徵會像行蹤最詭祕的重病親戚般，來書桌前報到。他們拉開椅子，環坐在電腦前，即使他們試著不吵不鬧，但你知道他們就在背後，散發出帶腥味的怪異氣息斜睨著你。

面臨這樣的時刻，我會愈來愈驚慌，聽見腦中的叢林戰鼓響起，知道自己的靈感之井枯竭了，我看不見未來，必須趕快找份工作，但我一無所長；此時，我的應對之道是暫停。

首先，我試著深呼吸，不然我會像坐在桌前像隻迷你犬喘氣，或是像哮喘病患死前喉頭無意識地發出緩慢的咯咯聲。我會坐在原處一分鐘，放慢、平緩的呼吸，任思緒漫遊。過了一會兒，我可能發現自己正思考我是否年紀大到不適合做牙齒矯正，並考慮現在是不是打電話問人的好時機。接著，我又開始考慮學化妝，說不定這樣就能找到一個狀況不算太差的男朋友，我的生活將會非常美滿，我也會永遠快樂幸福。然後，我想到所有早在我坐在桌前準備動筆前就該回電的人，還有我也許該跟我的經紀人報到一下，告訴他我剛才想到的好主意，看看他是否也同意，以及他是否覺得我該去矯正牙齒─或許這正是每次我們一起午餐時他真正在想的事。接著，我想到某個我實在很討厭的人，或某個讓我抓狂的財務問題，便打定主意一定要在今天開始寫作之前解決。

於是，我彷彿變成一隻擁有潔牙玩具的狗，先啃玩具一陣子，再將玩具甩在地上，跟它玩角力，再把它往身後扔，追它、舔它、咬它，然後甩到身後。我停下來喘口氣，只差沒有真的汪汪叫。但這整段過程只花了一到兩分鐘，所以我還不算浪費太多時間。不過，這讓我喘不過氣來。於是，我再次嘗試平緩的深呼吸，最後，我注意到我放在桌上用來提醒自己撰寫短文的一英寸相片的相框。

為你要說的故事想出一英寸見方的文字敘述， 例如，一小塊畫面，一個回憶，一段對話……

這幅相框提醒我，我唯一該做的就是寫出一英寸見方的短文。這是目前我應該寫出來的篇幅。舉例來說，當下我必須做的是寫一小段故事背景設定在我家鄉小鎮的敘述，時間是五○年代，當時仍有火車停靠。我將用我的文書處理軟體、透過文字來描繪故事背景。或者，我想敘述的是主角首度出場的模樣，即她在故事中第一次走出屋門到前廊的情景。我不打算描述當她第一次注意到瞎眼的狗坐在她車輪後的表情，因為我只需要能塞滿一英寸見方相框的文字，一小段以我成長的小鎮為背景的故事，和描寫這名女子在故事中首度出現的景象。

道科特諾（E. L. Doctorow）[1] 曾說：「寫小說就像開夜車。你的視線只達車頭燈照得到的範圍，但你還是能這樣走完整段路。」你不需要明白自己將前往何處，也不用看見目的地或途經的一切，你只要能看清前方兩、三英尺的範圍即可。這是目前為止我所聽過關於寫作或人生最好的建議。

在把世上我最僧恨的人、我最明顯的財務問題，還有牙齒矯正全想過一遍，因而把自己搞得筋疲力竭之後，我記起那個一英寸照片的相框，並為我要說的故事想出一英寸見方的文字敘述，一小塊畫面，一個回憶，一段對話。

我還想起一個故事，我知道自己曾在別的地方講過，它總能幫助我掌握開始動筆的竅門。三十年前，我的哥哥十歲，第二天得交篇鳥類報告。雖然他之前有三個月的時間寫這份作業，卻一直沒有進展。當時，我們在位於博利納斯（Bolinas）的小屋度假，他坐在餐桌前，周圍散置著作業簿、鉛筆，和一本本沒打開的鳥類書籍。他面對眼前的艱鉅任務，不知如何著手，簡直快哭出來了。後來，我父親在他身旁坐下，把手放在他肩上說：「一隻鳥接著一隻鳥，夥伴。只要一隻鳥接著一隻鳥，按部就班地寫。」

我又把這個故事講一遍，因為它通常能在我的學生感到極度頹喪時起點作用。有時，這個故事的確為他們帶來希望，而希望，正如卻斯特頓（G. K. Chesterton）[2] 所言，是讓我們在遭遇理應感到絕望的狀況時，還能保持愉快的力量。

寫作可能會是一件令人非常喪氣的工作，因為它牽涉到我們內心最深切的需要：需要被看到、被聽到，渴望自己的生命有意義，需要覺醒、成長，和有所歸屬，也難怪我們有時會太過認真看待跟自己相關的一切。以下是另一個我常說的故事：

比爾．墨瑞（Bill Murray）[3] 在電影《烏龍大頭兵》（Stripes）中飾演一名剛從軍的新兵。其中一幕是在新兵訓練營的第一夜，墨瑞所屬的那一排在軍營內集合，以彼此認識並和領導他們的中士見面。每個人有一點點時間告訴大家自己是誰、來自何地。最後輪到一個極度緊繃、憤怒的傢伙，法蘭西斯（Francis）。「我叫法蘭西斯，」他說，「但沒人叫我法蘭西斯——如果這裡有任何人敢叫我法蘭西斯，我會殺死他。還有，我不喜歡別人碰我。如果這裡有任何人敢碰我一下，我會殺死他。」此時，中士跳出來說：「嘿——放輕鬆點，法蘭西斯。」

把這段台詞貼在你書房的牆上也不壞。

不妨盡可能和善地告訴自己，嘿，親愛的，我們此刻所要做的就只是寫一段描述河上日出景致、小孩在俱樂部泳池游泳，或一名男子與他未來將結為連理的女子邂逅的文字。我們現在要做的就僅是如此。我們只要「一隻鳥接著一隻鳥」慢慢來，終究會完成這一篇短文。

註解

[1] 道科特諾（E. L. Doctorow），1931-2015，美國後現代作家，曾兩次獲得福克納文學獎、古根漢獎、國家圖書獎，著有小說《強者為王》（Billy Bathgate）、《大進軍》（the March）等。

[2] 1874-1936，英國文壇祭酒，作品包括推理小說《布朗神父》（Father Brown）系列作品、《奇職怪業俱樂部》（Billy Bathgate）等。

[3] 1950-，美國喜劇演員，曾入圍奧斯卡最佳男主角獎，演出作品包括《與森林共舞》（The Jungle Book）、《愛情，不用翻譯》（Lost in Translation）、《歡迎來到布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）等。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《寫作課：一隻鳥接著一隻鳥寫就對了！Amazon連續20年榜首，克服各類型寫作障礙的必備指南！》，野人文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：安．拉莫特（Anne Lamott）

譯者：朱耘

連續20年霸佔Amazon「寫作指導」排行榜NO.1

拯救上百萬人的「寫作求生聖經」！

TED百萬點閱、《紐約時報》熱情盛讚

紐約時報（New York Times）————「這是一部絕佳的寫作指導，不只意趣橫生、實用，更發人深省。」

殿堂級寫作雜誌《The Writer》精選「十大寫作指導經典」

【適 用】小說寫作、劇本寫作、專欄寫作、文字編輯

【各界好評】作家、文案寫手、記者、資深編劇、研究生、創意寫作教師、各大媒體

幽默破解寫作12大技巧障礙 ╳ 克服寫作心魔的五大竅門

暢銷書作家不藏私分享應建立的六項寫作日常習慣 ╳ 寫書前要了解的四個出版迷思

幾乎沒有一本教寫作的書，像這樣令人時而捧腹大笑，時而感動落淚，並且如同小說般，讀畢竟令人依依不捨。

安．拉莫特是現今美國最具影響力的寫作導師，在本書中，她道出了所有出色的寫作指南都沒提到的關鍵要點，並針對四大創作面向：「技巧」、「心理」、「日常」、「出版」，給予最私房的經驗傳承。不管你寫的是小說、報導、評論，還是文案，她都能讓你寫得更加自然流暢，且深刻動人！而且，寫作本身已經夠孤獨、折磨人了，所以你更需要這位極具幽默感的老師！

寫作技巧 On Skill

如何寫出好的初稿？

初稿應該很爛！寫初稿不能有所顧忌，你可以放肆耽溺，因為許多引人入勝的部分，無法靠理性、成人的方式獲得。

怎麼寫出有節奏感的對話？

離開你的書桌，去偷聽別人實際上如何聊天。然後，學習將五分鐘的言談濃縮成一個句子，同時保留原汁原味！

心理困境 On Mind

我經常半途而廢，寫了一段時間就失去興致和信心

這是因為你缺乏衷心相信的信念，因此無力推動你的故事。一個優秀的作家，不只要多寫，還必須擁有核心理念！

我非常嫉妒那些明明寫得很爛，卻登上暢銷書排行榜的作家！

這真的會讓人想上吊。唯一能緩解妒意的辦法，是把它當成寫作題材，用你的幽默感，把可悲的嫉妒變得好笑！

寫作日常 On Life

陷入靈感枯竭狀態，和嚴重的信心危機時，該怎麼辦？

寫作就像開夜車，你只要能看清前方兩、三英尺的範圍即可。如果真的什麼都寫不出來，就寫自己有多恨寫作吧！

需要讓別人讀讀我的稿子嗎？

必須！一定要！只要是寫作者，都難免會陷溺在自己的主觀意識裡，你需要有人用客觀的角度來審視你的作品！

出版迷思 On Publish

我很熱愛寫作，但內心真正渴望的是出書

寫作本身才是最可貴的獎賞。若你心裡想的是名聲和財富，出書這件事會讓你抓狂，因為書稿被採用的機率真的很低。

「三十年前，我的哥哥十歲，第二天得交一篇鳥類報告。雖然他之前有三個月的時間寫這份作業，卻一直沒有進展。當時他坐在餐桌前，周圍散置著作業簿、鉛筆和一本本未打開的鳥類書籍。面對眼前的艱鉅任務，他不知如何著手，簡直快哭出來了。後來身為作家的父親在他身旁坐下，把手放在他肩上說，『一隻鳥接著一隻鳥，夥伴。只要一隻鳥接著一隻鳥，按部就班地寫。』」

多年來，拉莫特把這個故事謹記在心：

你只要一個字一個字地將你想到的寫下，靈感便會來敲門。

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰