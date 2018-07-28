朱家安：雞蛋糕腦闆的2018暑假書單

文：朱家安

如何過好生活？

讓我們從感覺比較輕鬆但你其實無法逃避的課題開始：怎樣過生活比較好。

在《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的》裡，紐約市立學院的哲學家皮戈里奇（Massimo Pigliucci）介紹古希臘斯多噶主義（Stoicism）如何用在現代。斯多噶強調處理情緒、做出明智抉擇，皮戈里奇整理這些訣竅，並以生活案例說明。

在關於幸福人生的經驗研究裡，不管是《哈佛教你幸福一輩子》（書評）還是出自史密斯（Emily Esfahani Smith），即將由時報出版的《意義》，都強調交友對生活品質的重要性。哲學家內哈瑪斯（Alexander Nehamas）在《論友誼》（書評）裡討論了亞里斯多德以來流行的友誼理論，並說明為什麼這理論有問題。內哈瑪斯的分析大概沒法幫你交到朋友，不過或許可以讓你有更多角度檢視自己和別人的交往。

在《簡樸的哲學》裡，阿弗雷德大學（Alfred University）的哲學家韋斯科特（Emrys Westacott）思考一個有趣的問題：簡單的生活是不是比較好？他仔細考察各種「簡樸生活」的意思，以及各種從審慎（為自己好）跟道德（為別人好）出發去推崇簡單生活的論點。我自己想到的是，簡樸生活或許也有機會舒緩哲學家葛汀（Gary Gutting）在《哲學能做什麼》裡提到的問題：資本主義無法停止生產。

全民基本收入是好點子嗎？

簡樸生活的另一好處是降低需求，需求降低了，工作的需要就降低了。這件事情重要，因為工作是限制現代人自由最有效的手段。人們的生產力隨著科技增加，但工作時間沒有減少，薪水沒有變多。處於隨資本主義而生的社會結構裡，現代人被迫用無法帶來意義感的工作填滿自己的所有空閒。

要舒緩這種不正義（以及其他人類面臨的大問題），有些人認為我們需要基進的解決方案：政府發錢給大家。基本收入（universal basic income）是十幾年來逐漸熱門的議題，台灣過去一年剛好也引進了幾本基本收入重要著作：

此外，國內《思想》雜誌的基本收入專刊也值得一看。

最後，若想立馬了解基本收入議題，也可以參考我的文章：〈天下有白吃的午餐？談「無條件基本收入」〉、〈錢可以解決問題？——全民基本收入如何鬆動社會結構〉。

馬克思

過去一年馬克思主義大豐收。萬毓澤老師出版《你不知道的馬克思》，英國馬克思專家家伊格頓（Terry Eagleton）寫的入門好書《散步在華爾街的馬克思》重版，而聯經則大手筆出版了三大冊《馬克思主義主要流派：興起、發展與崩解》。

多元價值如何共處？

現代人無法避免的挑戰，是跟不同人在同一民主社會共存，一起做政治決定。我們該怎麼做，才能避免因為無知或不公平的價值觀而侵犯別人的權利？

在《正義與差異政治》，政治哲學家楊（Iris Marion Young）說明以羅爾斯為代表的現代自由主義少了些什麼。在《從噁心到同理》裡，政治哲學家納思邦（Martha Nussbaum）分析法律和政治該如何面對族群之間的厭惡和仇恨，以及和這些情緒互相糾結的污名。在《韋瓦第效應》裡，心理學家史提爾（Claude Steele）整理了相關經驗研究，說明污名和「刻板印象威脅」如何讓特定族群在社會裡落入不正義的處境。

日本學者森炎的《死刑肯定論》不直接討論多元族群議題，不過仇恨在這本書裡也有一席之地。森炎認為國家應該回應人們的仇恨心裡，並以此主張死刑的合理性。

最後來個比較跳痛的。同性戀和跨性別「正常」嗎？在《詩性的宇宙》裡，物理學家卡羅爾（Sean Carroll）認為，這種問題跟「颱風是否存在」其實是同一類問題：我們要用什麼「故事」去描述世界。

雜學入門

有些哲學書針對特定主題，有些不是。下面這些書沒有特定主題，以獨立成篇的內容組成，你可以隨意翻到哪章看哪章，適合放在床頭、廁所、通勤時帶著隨時讀讀。

最後，我想推薦三本特別的哲學書。

在《斜門歪道》裡，威斯康辛大學的哲學家納德勒（Steven Nadler）和插畫家合作，畫了中世紀以降哲學家們被視為異端，這本書可以把驅逐追殺和政治斡旋畫得幽默感盡出，非常厲害。

《DK全彩圖解版 西洋哲學史2500年》是A4全彩精裝的哲學百科全書，野人出版失心瘋引進成本這麼可怕的東西，就像虧錢也無所謂一樣。

最後一本，我要推薦我自己的書。在《画哲學》裡，我介紹了三十個哲學家和他們最有趣的點子，插畫家Summerise替每個哲學家和他的點子畫了奇幻風格的精緻插畫。這本哲學書不會是寫得最好的一本，不過很有可能是目前市面上最美的一本。

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