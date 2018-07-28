【圖輯】只剩兩位居民的西班牙小鎮，將隨84歲老夫妻一同逝去

台灣近幾年人口流動的原因，各縣市其實不盡相同。以大台北地區來說，雙北人口總計有近700萬之多。不過近三年，六都的人口趨勢出現變化，雙北都呈現下滑，桃園、台中反而逐年增加，尤以桃園增幅最明顯，超過九萬人。原因不外乎是桃園福利政策、房價較低所致，使得雙北人口外移。

但中南部的許多縣市，則是出現人口長期外移、鄉村只剩老人的狀況。這並非是台灣的特有現象，在西班牙也有這樣的故事。

Photo Credit: Reuters/達志影像

三十多年來，84歲的科洛默（Juan Martin Colomer）和他一樣84歲的妻子桑秋（Sinforosa Sancho），一起住在西班牙東部亞拉岡地區的山谷中，這個鄉間小鎮叫做萊斯特雷利亞（La Estrella），那裡曾經有兩百餘位居民，如今只剩他們夫妻倆住在那裡。

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「大家都走了，我們是選擇留下來的傻瓜。」即將滿85歲的桑秋笑著說。她坐在一座廢墟的粉紅色建築台階上，這裡曾是當地的男子學校校舍。「我們一直這樣在生活，天氣冷就生火、睡在毯子裡。在這邊，你可以跟雞、兔子作伴，也可以好好開墾這邊的土地。」桑秋說。

小鎮附近的人煙稀少，幾乎是位處「人口沙漠」的核心地帶。隨風飄散的花粉，也飛過了以往可耕地上的松樹，逐漸蔓延到周遭的土地上，可見這些土地根本無人管理。

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西班牙內戰在1939年4月1日結束，包括萊斯特雷利亞在內，許多西班牙鄉村的居民開始放棄原來的生活與工作，逐漸轉往其他大城市定居，這些人口外移地區加起來大約有兩個比利時（約六萬平方公里）這麼大，這個範圍也成為歐盟人口最稀少的地區之一，平均每平方公里不到八個人。

這些還留在鄉村的居民，隨著時間推移都已邁入老齡化，這是現代社會的縮影之一，而去（2017）年西班牙的人口死亡數（423,643），已是1941年以來的最高數字。

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科洛默和桑秋的兒子維森特（Vicente）是最後一個住在鎮上的孩子，當地的學校因學生數不足被迫關閉，老師離開後，維森特也不得不前往鄰近村莊的學校上學。「如果沒有孩子，就顯得沒有生氣。」科洛默如是說。

他們夫婦倆每個月的生活費大約是1,200歐元（約新台幣4.3萬），他們的食物除了兔肉和雞蛋之外，也會開車到其他小鎮去購買食材回家烹調。

直到十年前，他們都還是使用煤油燈，不過現在裝了太陽能板，因此能有基本的電力使用。桑秋說：「我們家裡從來沒有電話線，而唯一有手機訊號的地方就是鎮上的墓園。」

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既不憧憬社交活動，也沒有在附近較大的城鎮比利亞弗蘭卡（Villafranca）置產購屋，他們老夫老妻只是去那邊看看維森特和孫子。

「我們在孤獨中成長，我們也很享受這份孤獨。」科洛默說，他並不是要所有人都來過這樣的生活。「萊斯特雷利亞，將與我們，一同逝去。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航