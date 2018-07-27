「工總白皮書」講什麼：調漲基本工資反倒讓年輕人失業？

（中央社）

全國工總今（27）日發表白皮書，提出環評、電力、水資源、員工報酬、租稅、解決青年低薪失業等9大建議，以「再造台灣成長新動能」為題，對政府提出110項議題共231建言，其中9大建議方向分別為租稅政策應激勵投資創新、員工報酬配股採面額課稅、重新檢討能源政策、水資源問題的多元解決方案、改革環評制度、兩岸關係穩定發展、加速推動台灣加入區域經濟整合、解決青年的低薪及失業問題、以及推動英語化運動。

工總理事長王文淵說，提高最低工資並非就是照顧員工，甚至可能造成更多年輕人失業，主張勞工薪資應該回到市場機制。

王文淵今天主持「工總2018白皮書」發表活動，提到最低基本工資，他表示，台塑企業基層員工平均薪資是5萬2600元，最近他才幫員工將平均薪資提高至5萬5000元，儘管如此，他仍反對調高基本工資，認為提高基本工資恐讓年輕人因此失業。

王文淵認為，不是提高基本工資就是照顧人民，他還提及，自己最近聽聞，因為基本工資提高，反而讓一些24小時營業的店家變少。

基本工資調幅已超過經濟成長率

工總常務監事何語指出，台灣的基本工資從2011年的1萬7780元，到去年提高至2萬2000元，調幅高達23%，但觀察過去幾年，台灣經濟僅成長15.45%，基本工資調幅已經比經濟成長率多出約8%。

何語還透露，勞動部曾對工商團體表達，希望在8月基本工資審議委員會開會前，先與工商團體討論協商，但事實上過去2年，基本工資調漲都是政治性決定。

何語認為，工總尚未就基本工資議題與其他工商團體交換意見，但今年的基本工資是否調升，目前看來政府已經訂出數字了，因此不論勞資是否協商，最後很可能又回歸政治決定。

白皮書中的第五節「勞資關係暨人力資源」提到：

最低工資訂定的目的在照顧國內弱勢族群，但考量如果最低工資調漲至某一金額，使得工作能力及產出相對較低的弱勢勞工（如低技術、低學歷、低效率勞工）將找不到工作，有失政府照顧弱勢勞工的美意。 基本工資最初的設計與訂定，以製造業為基準，但現在社會已轉型為服務業經濟體待遇及非典型工時，若仍採一體適用的基本工資，不僅失去彈性，亦不符市場條件。因此，建議最低工資的訂定，應該要參酌經濟成長率、產業國際競爭力、物價指數、企業獲利率、國民所得變動、實質購買力、社會發展情況及產業的差異性與工作型態等相關因素，不宜單純僅從照顧勞工的角度出發，增加雇主太高的負擔。

《風傳媒》報導，何語也表示，今年5月5日行政院公佈台灣勞工平均月薪加紅利獎金，合計收入為4萬9980元，其中，製造業平均薪資是4萬3180元，實質薪資扣掉保險費提撥後為4萬0330元，和2萬2000元的基本工資相比，基本工資與平均薪資的佔比已達51%。如果以主計總處所公布勞工薪資中位數4萬0612元計算，基本工資是勞工薪資中位數的54.17%。

目前世界各國的基本薪資比重，都是以中位數40～60%為基準，台灣的54.17%，大約已經排名世界前十名以內，但台灣名目GDP全球排名34名，實質GDP以購買力平價理論，排名全球第19名，已經與德國相當。

青年低薪問題何解？工總：加強企業轉型是解決青年問題的根本

而針對青年低薪問題，「2018年工總白皮書」則呼籲政府提出解決方案，工總的建議方向包括中央及地方應加強推出攬才、留才措施，擴大青年就業機會，並強化我國技職教育的國際競爭力，提升青年工作技能；加速高等教育改革，重塑台灣高等教育的創新及研究能量，培養高端人才；放寬台灣創新環境限制，提供適合新創事業發展的環境，加強輔助我國中小企業加班傳承，促進企業永續發展。

具體建議事項包括中央應掌握南北需才的差異狀況，結合大專院校、研究法人及產業聚落，協助南部各縣市建立完善的機制，促進有區域特色的平衡發展；在教育方面，應提升實務教學師資和學校的實作設備，對於提供實習機會或實作設備場域獲獎助的企業給予優惠。

另外工總也建議政府提出更完善的育兒政策，降低年輕人生兒育女的壓力；引導新創產業團隊與國內傳統產業對接；放寬外籍專業人士來台工作的限制；提供家族企業傳承有條件接班的遺贈稅優惠等。

《風傳媒》報導，工總秘書長蔡練生表示，現今35歲以下年輕人，不僅面對貧富差距持續擴大，低薪、失業、高物價、高房價等挑戰，也陷入「不婚、不生、不買房」困境，由於青年是國家的未來，政府應該找到化解之道。

蔡練生表示，過去二年勞動市場與產業供需情勢，出現前所未見的緊張壓力，有些雖是少子化、高齡化所造成的失衡現象，但工總認為，大部分係人為因素，特別是新政策制定，增加企業法定勞動成本、工時缺乏彈性，工總呼籲，勞動相關法規切勿偏頗，應考量其企業競爭力。蔡練生說，工總一向關心勞工問題，因此鼓勵企業界應盡量加薪，「青年人是國家未來，改善低薪才願意留在台灣。」

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核稿編輯：羊正鈺