別被名嘴騙了：玩具槍根本不能改造成真槍

文：Willi Chang

上星期讀到一則新聞，說刑事警察局查獲504把具殺傷力的空氣槍， 已涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例 ，將移送地檢署繼續偵辦。新任的內政部長徐國勇受邀出席破案記者會上表示，這對維護治安具有很大指標。他嘉許警方，這一次將非法槍械阻絕於岸際。假如具殺傷力的504把空氣槍流入市面，將嚴重影響社會治安。

看到這則報導，竟有似曾相識的感覺，二十年前也有位新任內政部長受邀出席類似破案記者會，警覺到案情不單純，當場拂袖而去。這次的內政部長比較單純，直接配合警方演出。

二十多年前我經營了以多種休閒嗜好為主題的網站，其中包括一個生存遊戲論壇，聚集不少玩家和業者。那時生存遊戲使用的電動空氣槍（俗稱BB槍），國內尚無力自製，絕大部分從日本進口，依據《玩具槍管理規則》，業者如要辦理進口，須先取得警政署許可。幾乎沒有任何一家業者曾取得警政署許可，可是很奇怪，日本BB槍到處都買得到。玩家持有這些「來路不明」的遊戲槍，大部分時間沒事，但一旦有事，就會被以違反槍械條例送辦，那可是重罪。

二十年前的內政部長，面臨同樣事情時轉頭就走

我的一位業界朋友從日本進口了200把電動BB槍，不但以遊戲槍名義誠實申報，還向警方申請許可，存心挑戰這個荒謬現象。 結果因為拿不到許可，這批貨被留置在海關長達二個月。

有一天，這位業界朋友通知我，他的貨被專職抓走私的保七總隊「查獲」了，準備開記者會宣佈，聽說新上任的內政部長要來給警察頒獎。他請我一起去基隆倉庫，現場跟媒體解釋一下。我以前待過公關公司，做這個我專門。

朋友的貨被整齊堆放在記者會場，紅布條也掛上了，駐基隆當地的記者來了二十幾位，陣容相當盛大。朋友隨身帶著這批貨的報關單，影印發給記者，我則一一向記者解釋，這批玩具槍是循合法程序申請進口，因警政署未發給許可，已留置在海關倉庫二個月。

這和保七總隊發布的新聞稿內容不太一樣，警方的說法是業者意圖走私槍械，被警方主動查獲。

不久後，新任的內政部長黃主文來到現場，在上台致詞之前，有一份報關單影本也傳到他手上。他當場問一旁警官，報關單上寫的進口品項「toy gun」是什麼意思？警官回答，是玩具槍。黃主文不發一語，表情嚴肅調頭而去。

記者會無疾而終，記者們參照雙方說法，大概也覺得案情不單純，隔天竟然無一家見報。我的朋友事後也從未收到起訴書或不起訴書，也不知道自己被移送了沒。倒是他因一時氣憤，揚言向保七總隊提起妨害商譽之訴，據朋友說，警方有邀他吃飯，看看能不能不要再提這件事。

我和朋友一起努力，結合部分業界的力量，不斷透過媒體發聲，主張廢除玩具槍管理規則這紙行政命令，也將電動或氣動遊戲槍排除於槍械條例管制範圍。因為這類遊戲槍，除了外觀長得像槍，不論在性能和改裝的可能性上，距離槍械條列所要管制的殺傷性武器實在太遙遠了。

二到三年後，玩具槍業界的緊箍咒終於廢止了。業者不但可自由進口，更重大的意義是，二十年前幾乎被日本廠商獨占的BB槍（其實正確的名是「輕氣動槍」air soft gun），在業者努力下，憑著台灣厚實的精密模具、塑膠射出、金屬鑄造等產業基礎，竟發展成了一個每年可創造數十億美元產值的產業。台灣約30家玩具槍製造廠，吃下全球過半市場，稱為明星產業，一點也不為過。

photo credit: AP/達志影像

先出口再進口的「走私」，有沒有搞錯？

這次移送的偉剛科技是一家年產量達一百多萬支的績優外銷廠，公司副董陳書紘還是新任的玩具槍協會理事長。我當下覺得很懷疑，為什麼這種十幾年來生產了上千萬支合法玩具槍的廠商，會因為生產504把非法空氣槍，被安上嚴重影響治安的罪名？這其中一定有什麼誤會，或者是二十年前的老戲重演？我今天特地約訪了素昧平生的陳書紘副董，了解到底哪個環節出了錯。

根據警方說法，這批槍是以外銷退運名義申報進口，因為退運品項和當初出口品項不符，引起警方懷疑，送驗後發現動能超標，判定為具殺傷力。後來就被找去做筆錄，原以為誤會解釋清楚了，沒想到隔天辦了一場內政部長親自坐鎮的破案記者會。

偉剛科技負責報關的小姐， 拿著大疊報關文件跟我解釋來龍去脈。原來這504把槍是去年10月銷往德國一整批貨的一部分，因客戶反應扳機有問題，因此辦理退運，預定維修後再出口。貨品到基隆關時被電腦選中檢驗，基隆關通知業者，因檢驗結果認定動能超標，詢問業者是否要改以363規則檢附內政部警政署同意文件後放行，或同意銷燬。偉剛科技認為要取得警政署同意時間不知道要拖多久，無法對客戶交待，便自願承受損失，在今年5月簽署放棄同意書。

至於警方說的品項不符，原來是報關行在預行登錄資料時，曾將貨品的品牌打錯字，但在正式投單之前，也已更正。簡單的說，這批所謂意圖非法進口的空氣槍，原本就是台灣製造，海關手中的文件，出口和進口的品項也是相符的。警方唯一掌握的，就是海關電腦存有報關行改錯字的紀錄。因動能超標，業者也同意銷燬，不打算通關。這樣也能當成抓走私的憑證？

偉剛科技的工廠位於五股工業區，廠內作業員忙著組裝測試產品。我覺得，如果業者想販售非法空氣槍來影響治安，直接把產品拿到門外販售就行了，哪須先出口到德國再退運回台灣，繞大半個地球。邏輯上完全說不通。

作者提供 偉剛科技的玩具槍都在台灣生產組裝，沒有非法進口的問題

五月間就已和基隆關同意棄貨銷燬的貨品，隔了一個多月未見銷燬，反而出現在新任內政部長出席的記者會上，很難不聯想到二十年前那一幕，如果不是要給新官上任的長官做場面，就是欺負新長官還沒進入狀況，挖個坑給他跳。

差別是，二十年前黃主文部長沒跳那個坑。

你知道，玩具槍根本不可能改造成真槍嗎？

關於玩具槍產業，經濟部與內政部警政署各吹各的調，一直都是業界的困擾。輕氣動槍採用CO2氣瓶、瓦斯充填或電池動力來射出6 mm或4.5 mm子彈，講究的環節很多，包括結構的氣密性、機件的耐用度和外觀的質感等，剛好台灣在這方面都擁有技術優勢，才能逐漸取代日本品牌，也還能領先中國大陸的競爭者。中國有五十幾家早期做真槍的工廠，近年也積極轉型搶攻玩具槍市場。

玩具槍的容許規格，美日德等主要市場都不同，業者一方面依據「低動能遊戲用槍」（CNS 12775）這個國家標準製造，一方面也配合客戶的需求生產多樣化產品，動能稍有高低。政府的態度就像對待十字弓生產商，十字弓在台灣為管制品，原則上禁售，但台灣也是世界重要的十字弓生產國。只要內外銷有所區隔，並無違法之虞。

以軟金屬（主要是鋅合金）、塑膠等原料製成的玩具槍，內部結構與真槍完全不同，根本不像部分軍事專家名嘴說的，可以改造成真槍。而一般的一到五焦耳的動能，和真槍的動能，手槍約500到600焦耳，步槍普遍1,000焦耳以上，差距更是十萬八千里。

作者提供 玩具槍以軟金屬和塑膠為主要材質，內部結構也和真槍全然不同

自從玩具槍管理規則在2002年廢止後，包括進出口限制、槍械條例的適用等，均已鬆綁，甚至大法官會議也在2003年做成解釋，將社維法所規定的「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」這個「行為」，與玩具槍這個客體脫勾，不可因為使用者有危害安全之行，而認定玩具槍為違禁品。

現在還受到槍械條例管制者，除了真的彈藥刀械外，和玩具槍可能有關的只有二項，一是材質和結構都和真槍接近的「模擬槍」（或稱為道具槍），經過簡易的車床加工，就能填裝擊發真的子彈，警方破獲的改造槍枝，主要就是以模擬槍改造。

另一項是具有殺傷力之空氣槍。這種空氣槍原指的是以高壓氣體擊出鉛彈的槍枝，通常用於山林狩獵，因為具有真正殺傷力，合法的市場根本看不到這類產品。但這個條款卻留給警方查輯槍械的模糊空間。警政署依據槍械條例訂定的殺傷力標準是20焦耳／平方公分，這個標準和國際普遍使用的方式不同，大致來說，就是在最具威力的距離，採用最具威力的子彈，能讓皮膚表層破皮。

黑道不會想用的玩具槍，卻常讓玩家惹上刑罰

如此威力的槍能否獲黑道弟兄青睞，作為犯罪工具？我是覺得很難。但是如果有玩家一時興起，改裝內部的齒輪零件、填充壓力值較高的瓦斯，讓動能提高個一到兩焦耳，超過警方制定的20焦耳／平方公分殺傷力標準，就有機會被以槍械條例移送，刑責為五年以下有期徒刑。

尤有甚者，警方在測試時還會幫廠商或玩家改槍，例如原本設計是使用塑膠BB彈的玩具槍，警方會改用金屬彈測試，原本使用12公斤的瓦斯，警方會改以22公斤的測試。三年前，以零售業起家，現在也是外銷大廠的怪怪貿易，也在這件事上著了道，警方查獲怪怪貿易生產的某款氣動槍動能超標，將當時也是玩具槍協會理事長的董事長廖英熙送辦，一審還真的判決有罪，直到今年五月，高院才改判無罪。

無罪的理由是， 怪怪製造的空氣槍符合國家標準，主觀上認為不具殺傷力，但檢警在空氣槍出廠一段時間後，另外以非CNS規範的「裝填鋼珠彈及以22公斤壓力瓦斯氣瓶為動能」鑑定方法，來認定槍枝具有殺傷力。檢警做法使業者及玩家，原本在信任國家標準檢驗下，所為的生產或購買行為，其後卻須承擔隨時可能遭受刑罰的風險，已經有違人民對國家標準的信賴。

作者提供 大法官解釋令

生存遊戲在台灣是一個很有發展潛力的休閒領域，一來是產業基礎雄厚，可帶動相當大的產值與很多的就業機會，二來這也是結合運動與休閒的活動，不但企業組隊鍛鍊員工體魄與團隊精神，甚至每年玩具槍協會舉辦的嘉年華活動，國防部也會主動配合，在活動現場設置募兵攤位及推廣全民國防。如果這些單位能更緊密結合，善用軍方閒置營區與業界資源，甚至還能發展獨具格的觀光產業。

生存遊戲玩家是小眾，玩具槍產業光環比不上石化或半導體產業，但都擁有基本人權與工作權。可惜政府向來對小眾較少關注，每天跑行程的長官更很難有時間聆聽業界或民間聲音。只憑既定印象或任憑部屬安排就上台演出，卻不知輕慢的態度，實際上已對合法的業者或個人，造成長遠的傷害。

蔡英文總統不久前在民進黨全代會發言，質問「是誰坐視層層法規，壓抑企業的活力，讓台灣的經濟遲遲無法轉型？」玩具槍這個事件，算是小菜一碟，大概也不致影響經濟轉型。但既然問到「是誰」，我的想法是，誰跟誰，其實都差不多。

聲明：我撰寫這篇文章純為抒發心情，本人與受訪的業者陳書紘之前並不認識，文中提到的偉剛科技與怪怪貿易等與我並無任何委託或聘任關係，除了採訪時喝了一杯咖啡，絕無收取任何酬勞。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀：

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航