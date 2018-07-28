長榮、華航機師罷工投票已過半：只為了別連飛12小時、惡劣天氣能自主決定停飛

不滿爭取改善過勞和飛安的勞資協商破裂，由華航和長榮航空台籍機師組成的桃園市機師職業工會7月16日舉行罷工投票，投票至8月6日止，不過截至（27）日為止，投票數已過半，幾乎篤定取得合法罷工權。若罷工成真，將是國內首次機師罷飛，一天將影響近兩百航班。

機師的訴求是什麼？

《公視新聞》報導，工會表示，過去與兩大國籍航空協商，都沒有共識，最主要的歧異點，華航機師想爭取的是改變管理制度，包括機師能逆評主管，以及解雇的否決權，總共有28項訴求，包含調降747/777保障飛時至69小時、增加有薪病假、省油獎勵、主管雙向考評等。

長榮機師則最想爭取惡劣天候機長能自主決定是否飛航，並不被秋後算帳；提出16項訴求包含保障每年休假123天、追溯2017年終比照地勤四個月、下修最低服務年限、惡劣天候授權機長決策且不得事後究責等。

《蘋果日報》報導，長榮航空女機師、也是桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，現在存在許多過勞航班，班表遊走在合法邊緣，但只要天候不佳，就常常超時，甚至航空公司不願意多派遣機師，長程航線可能一飛，有的機師得連撐12小時，工時過長恐危及飛安。

以桃園飛多倫多的航班為例，在冬季期間，光是整個執勤時間就超過16小時，然而現階段資方卻堅持僅派遣三名機師，不願同意工會要求多派遣一名機師的訴求，只能三名機師輪替下，導致機師工作時數過長，等於一個人要飛12小時。

若以高雄飛東京成田機場航班為例，資方同樣堅持同組機師須當天來回，拒絕工會所提要求應讓機師於抵達東京後休息，應改為「過夜班」的訴求，然而，光是一趟去程包括待命準備所需花費的工時就已經將近5、6小時，當天來回再加上地坪作業時間下，機師將必然面臨到過勞的情況，至少工時要11小時，增加乘客飛安的風險，航空公司現在的班表遊走在合法邊緣，但只要天候不佳受到影響，常常就會超時。

另一名不具名華航機師表示，華航以外站津貼已給每小時5美元為由，將攸關組員健康的相關福利刪除，《焦點事件》報導，華航與公司間的協商進行了3年，遲遲無法取得實質進展。在華航企業工會改選，「自主派」取代過去「公司派」入主華航企業工會後，華航更關上與工會的溝通大門，不只在意見上抵制工會的聲音，更持續地打壓工會活動。

工會也強調，經歷2015年華航機師罷工投票、及2016年華航空服員罷工的經驗，已不信任公司的「溝通意願」或口頭承諾，呼籲資方進行白紙黑字的實質談判。

工會在臉書上列出所有的「爭議事項」並宣告開始罷工投票：

勞資雙方的協商如何？為什麼會走到罷工投票？

《自由時報》報導，機師工會與華航協商超過1年半的時間，但一直未獲實質共識；長榮航空則透過長榮企業工會協商，同樣沒有太多實質進展。

桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，公司有沒有心要談，看第1、2次協商情況就知道，華航協商時還曾說，如果答應工會，那其他人來要求是不是也要答應；長榮會議中則多以沒有被授權、不能決定回應工會。這次罷工投票取得合法罷工權，就是要公司好好坐下來跟工會談，不要把工會視為洪水猛獸。

工會研究員陳伯謙則在臉書上回應媒體投書時強調，無論華航資方或長榮資方，前者在勞資團體協約過程中持續拖延達成協議的可能性。而長榮資方至今根本拒絕與工會進行任何具法律效力的協商與談判，長榮資方日前才對媒體坦承：僅與機師工會進行非正式「不定期的溝通會議」。

工會希望將各項訴求，依法向勞動主管機關提起勞資爭議調解。然而工會百思不得其解，兩家航空公司資方在由官方所主持的調解會議中，完全採取「寸土不讓」態度，甚至連工會所提多項涉及保障飛安、降低機師工時訴求，資方僅不斷重複此為「管理權責」不願讓步；工會在無其他可行的管道與資方進行有效協商下，才會依法律程序舉行罷工投票。

許多機師也在臉書「靠北飛行員」上討論這次的罷工投票，其中一位自稱「綠地球（長榮航空）」前艙的網友便說，跟公司協商到一半竟然「被關燈」實在太讓人生氣，如果這次不站出來投票恐怕不會再有下一次，呼籲飛行員要替自己的權益站出來發聲。

依據機師工會統計，華航約有一千兩百名台籍機師，其中超過八百人加入工會；長榮約八百名台籍機師，其中也有超過五百名加入工會，總計工會會員共約一千四百多人；無論是華航分會或長榮分會，投票數皆已過半，基本上不同意的部會來投票，來投票的評估約九成以上都會投下同意票，所以很有可能罷工會通過。

陳祥麟表示，8月6日投票截止後，將取得正式合法罷工權，但確切罷工時間仍未定，但一定會先預告讓旅客知道，機師工會並非是為了罷工而罷工，而是希望與資方談判，希望資方和政府不要錯估情勢，工會很多訴求是為了讓公司更好，並非要干涉公司管理，希望航空公司能正視飛安等問題。

資方怎麼說？

《聯合新聞網》報導，長榮指出，工會提出的16項訴求當中有三項涉及飛行安全的項目，長榮與機師的立場目標一致，原本雙方可先就飛安項目達成共識，但機師工會堅持安全項目需和其他議題一起包裹，要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商。長榮會在可行、合理範圍內，持續理性溝通。

華航表示，基於投票仍在進行，機師工會並未正式對外說明，華航對於假設性問題難以回應，針對罷工議題，航空產業有其公共性，基於公共利益考量，華航始終盼勞方以理性協商取代罷工。

《蘋果日報》報導，民航局表示，民航局將會促請航空公司多與工會溝通，否則未來一旦真的罷工，社會將會付出龐大的成本，民航局並不樂見這種事情發生，希望業者多與工會協調，不要因此犠牲了旅客權益。勞動部表示，相信罷工是工會不得已的手段，工會主要目的仍希望透過協商，解決紛爭，勞動部一定會與桃園市政府共同努力居間協調。

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核稿編輯：羊正鈺