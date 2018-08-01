讀李敖《北京法源寺》（上）：被小說捧上了天的康有為

文：夢柔

李敖大師的身後事，隨著兒女爭產不時躍上媒體版面，然而真正能讓讀者受益、緬懷大師精神的，莫過於圖書館一樓大廳長達月餘的大師紀念書展了。對於李敖多數的著作早已讀過，所以我選了他曾獲諾貝爾文學獎提名的重量級作品——長篇小說《北京法源寺》，開始認真研究。但是稍稍翻閱之後，發現怎麼小說中的歷史人物和事件跟我的認知有明顯落差？

腦海接連冒出了幾個大問號之餘，我再算了算時間，正好在一百二十年前的此際（從陽曆6月11日開始），一場為期約百日的維新運動正轟轟烈烈地在古老的中國展開。於是我以業餘的歷史愛好者和紙上偵探家自居，更加勤於閱讀相關著述，最終發現李大師好像沒搞清楚康「聖人」的為人。

至少他不願去揭發歷史真相，而堅持用這部「陽剛的作品」來描寫「大丈夫型的人物」，我猜他可能是怕萬一說了真話，可能會傷害幼小讀者的脆弱心靈（畢竟多數人的歷史知識僅止於中學課本），又或者他確實對於兼具「奇情與思想」的康大哲學家情有獨鍾吧。

首先，李敖在小說一開始就把康有為捧上了天（抬舉到幾乎與明末悲劇英雄袁崇煥一樣的高度）。法源寺的老和尚對康「聖人」說：

我想到你康先生，你想救中國嗎？你想走這條路，你就不得不先做一番準備，群體是健忘的⋯⋯忘恩負義的、殘忍的。愈是偉大的民族，愈有這些特色。所以，有一天，當你遭受了這種待遇，你可能變得愛中國，但卻不愛中國人⋯⋯你求仁得仁就好了，一笑而死吧。群體會歌頌你，那也在二百五十年以後，像我們歌頌袁督師一樣⋯⋯。

袁崇煥死得有多慘多冤、偉大的中華民族具有何等特性，大家確實點滴在心頭；李大師直言說真話，是大家喜歡他的原因之一。所以李敖在小說中歌頌袁崇煥當然是沒有問題的，甚至是那位「我不入地獄，誰入地獄」的熱血青年譚嗣同也勉強合格，既然他已代替康有為「求仁得仁、一笑而死」，雖然他的頭腦有點秀斗，至少對一位勇於殺身成仁、為理想慷慨赴死的烈士，中國人絕對會肅然起敬。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ Public domain 袁崇煥

問題來了：康有為不僅沒有為了愛中國或為了他所摯愛的皇帝一笑而死，還根本是個裡通外敵、挾（東／西）洋自重的爭議人物，有嚴重的賣國嫌疑和人格誠信問題。在我讀到的書中，不論台灣或大陸的學者，述及康有為時多半語帶保留。認為他無法洞悉帝國主義者的猙獰本質，並肯定他大量譯書、著述、幾乎以一己之力加上十數年上書皇帝屢敗屢戰的堅持，終於在甲午戰後成功推開戊戌變法的大門，對近代中國的革新有一定的功勞。

但是如果大家先不管這些專業史學的功過論斷，而只是發揮任何一個普通人最本能的膝蓋反射：請問一個平日熱血激昂、信誓旦旦非掃平守舊勢力以救國和忠君不可的大理想家。在變法前後既缺乏謀略卻又膽大包天，探知袁世凱不可能幫他圍園（頤和園）弒后（慈禧太后）之後，落跑前不知會一下其他「戊戌五君子」也就算了，竟還狠心撇下親弟弟（康廣仁）只顧著自己加速逃難，最終製造菜市口六死慘案。就算他從小討厭這個弟弟、巴不得他趕快死一死，難道他不怕父母責備嗎？

而康聖人不是最喜歡推崇（根本是利用）孔子嗎？許多文章都曾引述，他尊孔子為素王，然後自號長素，由此可見他的自大，其實是自己想做皇帝。棄手足與同志於不顧，所到之處透過媒體（其中還包括台灣的《日日新報》喔）放話，撲天蓋地製造「假新聞」、對自己國家的統治者極盡妖魔化與誹謗，還忝不知恥地謊稱他有光緒給他的密詔與衣帶詔？您看這人是不是吃了熊心豹子膽？

而他跟他徒弟梁啟超在海外開的那一家跨國連鎖公司，根本應該叫做「保救大清皇帝詐騙集團」。他受英、日兩國協助，潛逃出境被清廷通緝時，理論上就應該已經失業了吧，問題他後來卻能攜帶鉅款周遊全世界五大洲數十國、帶著成群妻妾（據說每位在過門時都不滿20歲）到處置產、過著豪奢的生活。如此行徑在孔子眼中應可歸納為不忠不孝、不仁不義吧，而他始終高調宣傳孔子其實想推行選舉與改制？孔老夫子地下有知應該額上三條線吧。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 梁啟超

儘管對康大思想家的賣國行為不願直言針砭，台灣學者雷家聖教授還是能中肯地披露某些真相。在《力挽狂瀾——戊戌政變新探》一書中，雷教授透過研究康有為《自編年譜》與變法期間所上的奏摺，發現光緒帝師翁同龢根本是被康有為擠出權力核心的。

慈禧只是默許，卻絕非透過罷黜翁帝師等手段打壓帝黨，因為就算變法能施行與康的努力有直接關聯（按照作家張戎在暢銷書《慈禧：開啟現代中國的皇太后》中的說法，慈禧其實賞識康的見解卻又忌憚他的野心，康為奪權只好決定除掉老太婆），但是沒有慈禧的支持，一切都免談。

而相對於早期的肅順、咸豐帝與奕譞等頑固仇外派，慈禧算得上是觀念較新、胸襟較闊、真正致力於向西方學習，又能毅然捍衛國土、維護國格的人。這就呼應了大陸學者湯志鈞教授在《康有為傳》第197頁的注釋60：

翁同龢曾密薦康有為於光緒皇帝；至於《翁文恭公日記》中對康有為的「不滿」言論，多在戊戌年，是他在政變後自己改動的⋯⋯。

其次，李敖大師是堅決仇恨日本人的大中國主義者，而他竟不知康有為和日本間諜之間的勾結，甚至可能與日方有交易嗎？張戎在《慈禧》一書中揪出不少漢奸。滿清在甲午戰爭中必敗無疑除了眾所周知的那些因素外（其實慈禧蓋頤和園的錢，來自海軍衙門而非北洋海軍。筆者多年前就去過頤和園，那裏除了長廊較為精緻外，其餘大而無當。

據說工程費用與光緒大婚花的錢相當，真正阻撓北洋海軍擴充的是李鴻章的大政敵——翁帝師），日本著名間諜宗方小太郎與荒尾精等人在威海衛與東北探得中方海軍與陸軍的作戰機密，中方的電報碼也遭日軍破解，恐怕更是致命關鍵。

而張戎認為嗜賭愛錢的張蔭桓其實就是日本在中國的代理人，中國軍隊如何調動與戰敗後的談判底線都是張漢奸拱手送上的。更有甚者，張蔭桓之所以願意大力引薦康有為到光緒身邊，是奉日方的指示，可能的原因是康與日本達成協議——雙方互相利用。

宗方小太郎何許人也？根據陸籍作家雪珥（筆名）所著《絕版甲午——從海外史料揭秘中日戰爭》一書，他是日方屬於教授學者型的間諜。殫精竭慮，除在中國的日本間諜學校培訓日生、刺探中國國情外，還成功從煙台、威海衛探知北洋艦隊的出發時間，使日本艦隊得以在黃海大東溝附近以逸待勞、打敗清軍；之後他遭清廷緝捕、受中國人之助成功逃回日本，還得到政界高層的禮遇與天皇親自接見。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 北洋水師的旗艦定遠號

值得注意的是，宗方小太郎在甲午戰後為了扭轉中方的仇日情結，跑到漢口開辦《漢報》，對中國進行文力征伐、推銷「興亞主義」，而該報的宗旨之一即是「抑制舊黨援助新黨、以助維新之氣象」。

我忍不住想再補充一點，宗方回到日本（1894年九月）後，旋即為日軍起草大量中文文告，作為政戰武器，其中包括一條很多人耳熟能詳的口號——「驅逐韃虜，恢復中華」。如果大家還記得，國父孫文是在1894年十一月底於檀香山成立興中會，會員入會時需高喊的誓詞前兩句就是「驅逐韃虜，恢復中華」。

或許有些讀者讀到這裡已開始背脊發涼？沒錯，我當初也有不啻五雷轟頂之感！難道一個日本人和一個中國人，會在同一時期、不約而同地受到人類集體潛意識的啟發，發明出一模一樣的口號？與其去猜測到底誰抄誰，不如提出更尖銳的問題——「我們的國父到底是誰呀？」

可堪對照的是，雷教授在《力挽狂瀾》第41頁寫到：

光緒二十三年，同文會的領袖宗方小太郎在上海與李盛鐸、⋯⋯梁啟超、⋯⋯等人來往，商討復興亞洲的策略。據宗方的日記記載⋯⋯梁啟超則說「中國之天下由滿人破壞，欲圖挽回，非脫離滿人之羈絆不可」。⋯⋯當時的中國知識分子⋯⋯又看見日本因變法而強的事實，並且在日本工作人員的遊說之下，走上了親日的道路。

由此可見，日據時代培育出的台灣皇民絕非親日或崇日的始作俑者，在我們的祖國神州大陸早有先驅。雷教授在同一頁還提到，「東亞會成立時的第四點主張即：准許輔佐光緒帝擔當變法自強之局的康有為、梁啟超入會。」日本人之所以鎖定康、梁師徒，自然是為了培植他們成為顛覆清廷（中國政府）的親日派。

湯志鈞教授在《康有為傳》第八章也提到，「1898年九月，維新變法運動失敗，康有為由京逃滬轉港⋯⋯二十五日下午入神戶⋯⋯平山周、宗方小太郎來迎，旋入東京⋯⋯」康、梁等人不知道宗方小太郎曾是甲午開戰後被朝廷緝捕的日本奸細嗎？不到四年的時間，這些中國了不起的知識份子迅速被敵方吸收滲透，對戰敗的屈辱與隨後慘絕人寰的旅順大屠殺置若罔聞，我不知道是日本人的統戰能力太強，還是中國自古以來永遠不乏漢奸？

Photo Credit: 小林清親、井上吉次郎 @ public domain 日本畫家筆下的黃海海戰

我為何對雪珥所著的《絕版甲午》特別有共鳴呢？該書除了文圖並茂之外，確實也針對作者的論點提供相當的佐證；雪珥說那些資料都是他從海外以重金搜購而來。而為什麼我相信那些資料不是偽造的呢？因為我自己就曾在國外親眼見過第一手的證據，時間是2016年9月，而地點正是日本。

貧窮的我那時旅行到東京，住了間一晚要價不到三千台幣的連鎖廉價旅館，我記得它的名字是以「APA」開頭。在那個不到四坪大的狹窄房間裡，我意外發現了免費的漫畫書，飯店此舉似乎頗貼心，但是接下來，我還發現了一、兩本更令人意外的「讀物」。日本野心家（即飯店創辦人）為來自全世界各地的旅客所準備的英日對照統戰小冊。

由於筆者看得懂英文，而日文版中也有比例極高的漢字，因此我對那個機車的日本人想表達的內容一覽無遺。他無非又是想污衊與挑戰中國，說南京大屠殺全是虛偽不實的謊言、聯合國誤信中方詭計、日本才是戰爭的受害者、日本婦女被中國軍人蹂躪云云。

該野心家（或應稱為愛國者？）的宣傳模式與思路，跟雪珥所描述的清朝末年時「出類拔萃」的日本間諜與興亞主義者幾乎如出一轍；相信那位一面經營「樂善堂」書店、一面以商養諜的傳奇人物岸田吟香（據說還為張之洞看病），應是他的偶像吧？

在他那本令我怒火中燒的統戰冊子裡，我記得無論序和跋，都有他以正楷繁體字書寫的七言律詩和漢字落款，無非就是抒發他的一些雄心萬丈和超乎一般唯利是圖的商人所滿懷的政治抱負，似乎賺錢為輔，實現政治企圖心才是主。我雖然看得一肚子火，但是也無法否認他的書法確實寫得不錯。

對照我今年6月所讀2010年在台出版的《絕版甲午》，似乎從古至今，這群欲望高張、連他們狹小的國土都無法填滿他們內在如狼似虎般野心的瘋子，永遠不會改變？台灣人和中國人準備以德報怨到何時？孔子說的「以直報怨」應較可行。然而他們仍是可敬的對手，荒尾精和宗方小太郎在19世紀末「駐華」期間就曾以專書分析中國國情，結論是「大清全民皆腐敗」，對照今日的台灣，似乎也仍適用。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航