迪士尼花2.1兆收購21世紀福斯打造影業帝國，Netflix以「原創精神」力抗

從去年十二月宣布消息到現在，迪士尼（Disney）與21世紀福斯（Twenty-First Century Fox）兩家公司的股東昨（27）日正式投票通過，迪士尼確定將以713億美元（約新台幣2.1兆元）高價收購21世紀福斯除了部分頻道以外的資產。

《自由時報》報導，從去年12月起便開始試圖收購21世紀福斯的迪士尼，今日終於以美股38美元、總價約713億美元收購21世紀福斯的影業、工作室，及其他大部分的資產，未來迪士尼將擁有包含「阿凡達」、「鐵達尼號」等經典大片的所有權。

收購21世紀福斯令迪士尼成功鞏固在好萊塢的地位，迪士尼手上同時還握有皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）的經營權，在收購案之後，迪士尼就會掌握整個好萊塢高達46%的票房收入，成為美國娛樂產業的龍頭公司。

美國司法部先前已經同意這項交易，目前在等待國際監管機構的審查，迪士尼也表示，尚有一些交易細項還沒確定，預計2019年上半年完成收購。而福斯集團的新聞頻道、廣播公司、體育頻道、財經頻道，並未被迪士尼收購，將拆分為1間新的福斯公司。

《Deadline Hollywood》報導，在宣布的記者會上，雙方都表示對未來充滿樂觀和信心，「21世紀福斯的業務與迪士尼合併，建立新的FOX將為我們的股東帶來巨大的價值，」21世紀福斯的執行長魯珀特默多克（Rupert Murdoch）表示，他感謝股東批准這項交易，以及所有同事過去幾十年中為了打造21世紀福斯的巨大貢獻，擴大後的迪士尼和新的FOX公司將成為娛樂和媒體行業中的佼佼者。

迪士尼董事長Bob Iger則說，「非常高興兩家公司的股東批准我們前進，並對我們通過收購21世紀福斯，能創造重大長期價值的能力充滿信心。我們仍然感謝Rupert Murdoch和21世紀福斯董事會的其他成員委託我們開展這些非凡業務的未來，並期待著迎接21世紀福斯的傑出人才加入迪士尼，最終整合我們的業務，為全球消費者提更具吸引力的內容和娛樂選擇。」

Netflix等新公司投資內容產製，老公司砸重金「買內容」

《New York Times》報導，不過好萊塢的一些人認為這次的迪士尼收購是一個時代的悲慘結局，迪士尼承認電視和電影觀看的未來是「線上」的，這一舉動可能引發電影業的併購浪潮，而自1935年，20世紀電影和福斯電影合併形成20世紀福斯以來，並未出現重大合併。

隨著像Netflix，亞馬遜，蘋果和Facebook等矽谷巨頭紛紛進軍娛樂界並吸引更多觀眾，老牌公司們做出的回應是試圖盡可能多的獲得「鍍金」內容。

事實上在迪士尼在併購21世紀福斯前，美國最大的電信公司AT＆T也收購了時代華納，其中包括HBO和華納兄弟的電影和電視工作室。

「我們收購Fox的最激動人心的一件事情是，它將使我們能夠大大加快直接面向消費者的戰略」Bob Iger在去年12月宣布這項交易時表示「我們相信，建立直接面對消費者的關係，對我們媒體業務的未來至關重要，這是首要任務。」

《財經新報》報導，21世紀福斯資產中，除了20世紀福斯這「好萊塢六大」製片廠，還擁有串流媒體影片網站 Hulu 的30%股份。迪士尼日前就已經決定和Netflix終止合作並發展自己的串流媒體平台，收購21世紀福斯也能幫助其在串流媒體領域更具競爭力，不僅充實串流媒體平台內容庫，串流媒體影片網站Hulu的30%股份也是重要籌碼。

迪士尼必須等待監管部門的批准才能加快21世紀福克斯的整合計劃：包括大幅裁員。該交易獲得了美國監管機構的快速的批准，但外國政府仍必須簽署協議。分析師預計迪士尼將在2019年初之前清除這些障礙。

《娛樂重擊》報導，線上影音串流公司近年來紛紛大舉進攻傳統影業—– 包括像Amazon和Netflix等，開始自製許多成功影集後，便正式進軍電影業，每年透過購買、發行、製作各種優質電影，並以截然不同的方式和傳統影業搶奪觀眾票房，去年奧斯卡更一共抱走4座小金人，這項突破性的進展，代表串流服務不再只是看電影的平台，而正深深撼動美國影視產業。

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核稿編輯：羊正鈺