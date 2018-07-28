籌400萬去維也納卻因中國施壓無法演出，台灣合唱團「換個地方」讓世界聽見

（中央社）南投縣民和國中濁岸合唱團受邀到維也納參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，原定其中一個行程是昨（27）日進聯合國維也納國際中心表演，但因中國施壓，這項行程已確定遭取消。



濁岸合唱團代表台灣前往奧地利，參加「維也納世界和平合唱節」交流演出，原定其中一個行程是受邀在位於維也納的聯合國維也納國際中心演出，但這項行程因中華人民共和國駐奧地利共和國大使館施壓，驟然失去演出機會。



據了解，主辦單位以限縮500人進聯合國維也納國際中心會場表演為由，排除濁岸合唱團演出，相關人士都知道是中國在背後施壓。



濁岸合唱團去年獲邀到維也納演出時，師生非常興奮，團員透過接演尾牙、活動表演、販售自製音樂CD及各界協助，耗費9個月順利籌足新台幣400萬元旅費，除參加維也納世界和平合唱節開幕與閉幕式，重頭戲就是獲邀進入聯合國維也納國際中心表演。

不過，隨團人員說，7月初突然收到訊息，中國大使館施壓，濁岸合唱團和其他台灣的合唱團隊將無法進入聯合國維也納國際中心演唱，但濁岸合唱團仍會參加世界和平合唱節在史蒂芬大教堂（Stephansdom）的開幕式、在維也納金色大廳音樂廳的閉幕式及其他既定慈善音樂會。

以街頭快閃、慈善義演取代正式演出

從傳出遭打壓消息到濁岸合唱團抵達維也納，相關人員這段時間仍盡最大努力爭取機會，但最終仍只能參加世界和平合唱節開、閉幕、和平之夜音樂會、養老院慈善演出、大師班課程與維也納在地合唱團彩排等。



隨團的南投縣政府教育處長李孟珍接受中央社記者越洋電話採訪表示，當初由彩霞教育基金會推薦、台灣捷克藝術文化交流協會協助下，收到邀請函要在聯合國維也納國際中心演出，也是此行最重要目的，後來傳出要被取消，校方甚至一度考慮放棄前往維也納。

不過，李孟珍說，當初鼓勵團員「我們是第一個進入聯合國表演的台灣學校」，如果出發前就放棄很可惜，且就算無法進聯合國維也納國際中心，還有世界和平合唱節、慈善義演等多場表演，而「孩子對政治不敏感」，遭取消的空檔改去當地養老院獻出美聲，仍讓孩子很開心。

《中央社》報導，遭取消的空檔，團員們27日身穿原住民傳統服飾，背著器材，改去一家養老院演出。舞台上，團員獻出原住民美聲，當地長輩聚精會神聆聽。表演結束後，一名老奶奶感動掉淚，一旁4、5名女團員圍著奶奶，不捨地幫她擦拭，這一刻，音樂跨越語言與種族。

一名團員覺得，當地長輩如同自己阿公、阿嬤，唱歌給他們聽很開心；有也孩童貼心說，長輩住在這裡可能很寂寞，如果經常有人來、很熱鬧就不會孤單。演出後，團員與長輩們一起吃點心和冰淇淋、聊天、拍照擁抱，氣氛溫馨又熱鬧。



院方致贈感謝狀表示，世界和平合唱節期間，親愛的濁岸合唱團成員到此訪問，並帶來卓越音樂會，展現令人驚喜的歌曲和文化，對此表達誠摯感謝，並特別謝謝合唱團為長輩們帶來完美演出。

《中央社》報導，合唱團24日從台灣出發，在機場快閃演出就吸引許多旅客圍觀欣賞。抵達奧地利維也納後，也在舊城區、美泉宮、城市公園與當地古老小教堂等街頭快閃演出，就是要讓國際更多人認識台灣、聽見來自台灣的聲音。

成軍約10年的濁岸合唱團，曾在民國105年參加全國鄉土歌謠比賽獲原住民語系特優第一名、東南亞語系特優第一名，及全國學生音樂比賽中區決賽女聲合唱組特優第一名，締造難得三冠佳績，在彩霞教育基金會推薦下，到維也納獻唱並為世界難童募款。



民和國中校長全正文說，合唱團歷年成績優秀，除歸功孩子努力，也要感謝合唱團指揮老師張渝姍與部落的Sani，尤其張渝姍在彩霞教育基金會引薦下，捨棄台北音樂家教高薪，多年堅持南北奔波帶領合唱團練習，在有限資源下帶孩子出國拓展視野，追求更大夢想。



38名合唱團員為一圓在維也納演出願望，透過接演公司尾牙、民間各種活動、販售自製音樂CD及各界協助，耗費9個月順利籌足新台幣400萬元旅費。



隨團的南投縣政府教育處長李孟珍今天接受中央社記者越洋電話採訪表示，國外普遍有使用者付費觀念，以濁岸合唱團參加世界和平合唱節在史蒂芬大教堂（Stephansdom）開幕式及維也納金色大廳音樂廳閉幕式演出為例，團體及團員個人都要付費，金額不低。



據民和國中資料，濁岸合唱團參加維也納世界和平合唱節交流演出，25日參觀奧地利國會及出席合唱節開幕式、和平之聲演出，26日及27日參加社會福利機構慈善義演，27日參加音樂藝術節同歡晚會，28日參與聯合國兒童基金會義賣，30日自維也納返台。

外交部：贊助商、承包旅行社、活動現場工作負責人多由中國包辦

《中央社》報導，外交部指出，經駐處了解，濁岸合唱團應邀赴維也納參加的世界和平合唱節（World Peace Choral Festival），是民間組織舉辦的純商業性活動，其中的贊助單位包括奧地利中國關係促進會、孔子學院、中央電視台等中國機構，評審委員主席也由中國教育部專家擔任。



外交部說，相關活動由主辦單位與承攬旅行社（多為中國人士經營）簽約，透過旅行社承包招攬各國學校或社會團體前往參加。今年已招募44個團體赴維也納參加各項音樂活動，其中絕大多數為中國團體，活動現場主要工作負責人幾乎由中國人士包辦。包括南投民和國中在內的國內學校及音樂團體，「基於為台灣在國際發聲及參與國際音樂交流等理念」，也透過相關管道報名參加。



同時，外交部表示，中國為了將台灣「去主權化」的政治圖謀，近年來干預台灣團體參加國際體育賽事、藝文活動的動作越來越頻繁，「手法也更形粗暴，凸顯北京當局毫不尊重國際文化及體育交流活動所代表的人文精神」。這不僅與當前國際社會多元包容的主流價值背道而馳，「更暴露中國以政治力染指國際交流活動，以達打壓台灣的目的」。



外交部強調，面對中國霸凌，「台灣絕對不會迴避退縮」，除了將更堅定地追求民主多元等進步價值，也將持續透過軟實力積極參與國際社會。



中國近來打壓台灣參與體育、文化活動的例子包括台中市明年東亞青年運動會主辦權遭撤；客委會與模里西斯當地觀光飯店合作舉辦客家文化交流活動，因受到中國打壓而停止；以及旅澳台灣學生參加推廣牛肉活動，在牛隻塑像彩繪中華民國國旗，因中國人士抗議遭塗抹等。

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核稿編輯：羊正鈺