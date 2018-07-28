新制「托育補助」上路倒數：四種情境下，爸媽8月可以領到多少錢？

（中央社）

眼看托育新政8月就要上路，許多家長、保母仍是滿肚子問號，搞不清怎麼申請，也不知道下個月該繳多少錢、能領到多少錢，對於常見疑問與情境，衛福部社家署副署長祝健芳一次解答。



為解決超低生育率帶來的少子女化危機，行政院端出「準公共化托育補助」，適用於家有0到2歲幼兒的家庭，不僅全國一口價、定額補助，同時訂有排富條款，減輕一般家庭及弱勢家庭的育兒負擔。



很多人可能弄不明白，舊制（7/31前）、新制（8/1後）到底哪裡不一樣，在搞懂制度之前，家長們必須先瞭解，不論是哪種制度都只有2種補助，只能擇一申請。其中一種叫作「育兒津貼」，由家長戶籍地的地方政府支付；另一種叫作「托育補助」，由送托單位的地方政府支付。



首先，目前實施的「舊制」育兒津貼，申請的家庭必須同時符合3項條件，包括：家庭綜所稅率20%以下、父母一方未就業、目前沒有領取育嬰留職停薪津貼，每個寶寶每月新台幣2500元。



至於「舊制」托育補助，申請的家庭需同時符合家庭綜所稅率20%以下、目前沒有領取育嬰留職停薪津貼等2項條件，根據照顧者身分不同，每月可領2000至3000元，若是交給受訓126小時的親屬保母（例如爺奶）照顧可領2000元，其餘有證照的一律領3000元。



今年8月將上路的「新制」育兒津貼，凡是綜所稅率20%以下、目前沒有領育嬰留職停薪津貼的家庭，不論父母有沒有就業，每個月都可以領2500元。



若想領「新制」的托育補助，只要將0到2歲幼童交給和政府簽約的托育單位或保母照顧，每個寶寶、每月有6000元補助，中低收入戶家庭8000元，低收入戶家庭1萬元；符合條件的家庭，凡是第三胎以上的寶寶，每人每月可多領1000元。

爸媽最大的疑問：下個月到底能領到多少錢？

情境一：原本的托育單位（托育機構或保母）決定和政府簽約，成為準公共化托育單位。

這是最簡單的情形，寶寶如果送到簽約的托育機構，機構會代辦所有事情，父母什麼都不用做，9月初就能領到8月份的6000元；寶寶如果交給保母照顧，家長可詢問保母隸屬哪一個居家托育服務中心，並到該中心辦理申請手續，只要完成註記，同樣能領到6000元。

情境二：由於托育新制給予2個月緩衝考慮期，托育單位直到截止日期9月30日，才決定和政府簽約。

在這種情況下，家長9月初暫時不會領到8月份的補助款，如果托育單位在9月30日以前決定簽約，家長9月底、10月初就會一併領到8、9月份的「托育補助」共1萬2000元。

情境三：托育單位直到9月30日為止，依然決定不和政府簽約。

這種情境下，家長9月初同樣暫時不會領到8月份的補助款，一旦過了9月30日，家長就視同自行照顧孩子，系統將自動轉回「育兒津貼」體系每月2500元，9月底、10月初的時候就能領到8、9月份的育兒津貼共5000元。

情境四：目前孩子給受過126小時訓練的「親屬保母」照顧，可能是爺爺或奶奶，每月原本可以領到2000元補助。

在新制中只要送托到簽約單位的孩子，就是領6000元「托育補助」，其他任何狀況如父母自己照顧、爺奶照顧、送到沒有簽約的單位照顧，通通領「育兒津貼」每個孩子每月2500元，不再有親屬保母的角色存在。簡單來說，現在交給親屬保母照顧的家庭，原本只有2000元「托育補助」，但8月上路以後則改領2500元「育兒津貼」，不減反增。

爸媽：保母自行漲價怎麼辦？

除了關心能領到多少錢，許多爸媽也擔心新制上路後，保母順勢漲價，甚至以各種名目收取額外費用，有補助等於沒補助；實際上，《兒童及少年福利與權益保障法》第25條早有針對居家式管理服務的訂出定價機制，由政府、專家學者、托育員代表、家長團體代表、兒權團體代表等召開諮議會，根據各縣市物價、收費標準不同，訂出適合當地的價格。



祝健芳舉例，就像台北、屏東的房價不可能是相同價格，托育的費用當然也要因地制宜，但政府給的補助是全台一致的，因此對於收入原本就比較少的弱勢家庭，支持力道更強。



至於額外收費的部分，同樣是交由地方政府組成的諮議會討論，訂定可收費的項目，其餘通通不可收，但有些縣市訂有收費上限、有些則沒有，也被質疑一國多制。祝健芳解釋，以三節獎金或禮品為例，每個地區的送禮習慣都不同，有些地方只送禮盒、不包紅包，要是訂了收費上限，恐怕原本只要花500元買禮盒的父母，卻被迫得包1000元紅包，反而增加經濟壓力。



8月起上路的托育新制，也是希望透過簽約的形式，將保母、托育單位的薪資與收費標準、建物公共安全、人力比等通通納入管理，並定期接受訪視輔導或評鑑，才能確保托育品質；有父母質疑，保母若不按規定收費，擅自提高費用或自訂收費項目怎麼辦，是否有檢舉機制？

「答案是有的」，祝健芳說，地方政府都設有申訴機制，但通常遇到申訴的都是家長和保母已經撕破臉，其他不申訴的很多都是默許保母的違規行徑，即便稽查人員盡力揪出違法保母，卻經常遇到家長出面袒護保母，是第一線人員實際稽查時遇到最大的難題。



舉個例子，稽查人員曾在稽查過程中發現一名保母超收孩子，保母卻辯稱那名孩子是「義務幫忙」、沒有收費，就連家長都跳出來袒護保母，但稽查人員一連去了好幾次，那名多出來的孩子永遠都是「剛好來托育」、「臨時來托育」，讓稽查人員相當難為。



因此日前也修正居家保母相關托育辦法，明確規定，不論保母有沒有向家長收費、是不是義務照顧，只要超過法定的照顧人數，一律開罰。



有家長反應，保母人數也有城鄉落差，一方面擔心保母不願加入準公共化服務，另一方面也擔心強迫保母，孩子恐被退托；另外也有家長擔心，準公共化托育萬一名額不足，恐怕看得到用不到。



祝健芳提出衛福部統計數字指出，目前職場上的有照保母約有2.5萬人，每名保母最多可照顧2名寶寶，但目前的現況是，保母的收托率僅不到5成，等於還有一半的托育名額沒人用。為了避免家長真的遇到保母不願加入、甚至退托，衛福部從10月起也會盤點全台托育單位簽約情形，要求地方政府儘速申請前瞻計畫，布建微型的公共托育中心，強化托育量能。

保母不滿：急著給家長錢，卻把責任丟給我們

保母也有抱怨，認為加入準公共化托育服務恐控制價格、缺乏誘因，也質疑未來若物價上漲恐影響保母生計。

祝健芳強調，如果不控制收費，怎麼減輕年輕爸媽負擔，這點政府無法妥協，「否則花了300億、400億元的托育補助等於丟進海裡」，最後全進了業者口袋。

她也呼籲，業者如果對於收費不滿，可以透過審議機制的業者代表席次去反應，而不是惡意抵制；此外，托育新制雖然規定2年內不得調整托育費，但2年後同樣可以透過審議平台檢討調整。



根據衛福部統計，目前全台托育機構約有700多家，相關團體預測到了明年會突破1000家，反映愈來愈多年輕爸媽偏好把孩子送到機構，祝健芳認為，保母們應該要有危機意識。祝健芳也強調，托育機構一名照顧人員最多可照顧5名寶寶，保母則是一人最多可照顧2名寶寶，如果價差不大，相較起來，加入準公共化的保母是存在優勢的，希望保母們不要惡意抵制準公共化托育新制。

《聯合新聞網》報導，許多保母反映8月上路太匆促，政府急著把補助給家長，責任卻由保母扛，對保母不公平，希望暫緩上路。

桃園劉姓保母說，依桃園保母行情，準公共化保母簽約規定，若每月收費上限1萬5000元，現行其他收入如副食品費用、三節和年終獎金，保母就不能向家長收，但這些幾乎是目前家長都同意的費用，一旦簽約就等於同意變相減薪，是許多保母真正的憂慮。

屏東縣政府調查目前的保母服務薪資算出中位數，準公共化保母收費每月約1萬3000元到1萬5000元之間，八月新政策上路，家長每月可領6000元補助，等於家長只要自付9000元，但補助只限有簽約的保母。不過目前合約內容卻還沒出爐，保母的權利義務不明確；衛福部昨回應，準公共化的合約還在審核文字，會努力在8月1日前公布合約。

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核稿編輯：羊正鈺