苗栗石虎田發現「食蟹獴」，農民：做無毒很累但看到很欣慰

苗栗縣是一級保育動物石虎的最大棲息地，不過近年來因人為開發影響棲地環境，石虎數量減少，據推估僅剩約300-500隻，更不時傳出「路殺」事件，像今年就已經在苗栗、彰化、台中等地共發生六起石虎在路上超車子撞死，讓保育學者及喜歡石虎的人十分憂心。



苗栗的通霄鎮楓樹社區發展協會農民，從2014年起配合林務局、苗栗縣自然生態學會以及台灣石虎保育協會輔導，堅持恢復傳統農耕無毒方法種稻，盼能打造野生動物安全棲地，並修復同樣生活在淺山地區的野生動物與農民的關係。



今年一期稻作日前收割，林務局回收田間的監測自動相機意外發現石虎田裡出現了一位新面孔，經辨識特徵後，確認是珍貴稀有的二級保育類動物－食蟹獴。

（中央社）林務局結合保育及研究團隊在苗栗縣通霄鎮成立「石虎田」，推動石虎棲地保育工作，近5年來相繼記錄到稀有石虎、麝香貓蹤跡，近日又發現二級保育類動物食蟹獴現身，呆萌模樣被鏡頭拍個正著。



林務局新竹林區管理處、苗栗縣自然生態學會及台灣石虎保育協會共同輔導的友善石虎農作「通霄楓樹窩石虎米」近日陸續完成收割，林務局人員將田間自動相機取回檢視，意外發現6月間曾有位「新面孔」造訪石虎田，經仔細辨識，確認是珍貴稀有的二級保育類動物食蟹獴。



被拍到的這隻食蟹獴，站在田間，一臉呆萌地望著鏡頭，模樣相當可愛。



林務局人員表示，食蟹獴又名棕簑貓，屬於獴科的中小型哺乳類動物，外型看似呆萌，卻是凶猛善戰的獵食性動物，偏好於水域環境活動，以捕食魚蟹類為生，也會進到森林中捕食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬行類以及軟體動物等。



長期投入石虎保育研究的台灣石虎保育協會理事長陳美汀表示，在她2005至2008年間的調查中，通霄地區都沒記錄到食蟹獴的棲息，近5年來在石虎田區的自動相機監測也都沒拍到過。

林務局指出，楓樹窩石虎田自2014年栽種以來，輔導農民以不用農藥、化肥的友善耕作方式，生產安全稻米，提供淺山野生動物安全的棲息環境，田區相繼記錄到瀕臨絕種的保育類石虎（俗稱山貓）以及麝香貓身影，如今又有俗稱棕簑貓的食蟹獴加入，讓石虎田裡「三貓」鼎立，生態更加熱鬧豐富。

石虎田裡的這三種貓各有其專長特點，可以協助農民守護收成，石虎及麝香貓晝伏夜出，專吃鼠類及鳥類，而食蟹獴則偏好白天出沒，除了捕食鳥類、兩棲爬行類外，最喜歡在田裡找福壽螺來吃。

為什麼要做友善環境的「石虎田」？

石虎過去被農民認為會獵捕雞隻，過去農民多設陷阱捕殺，林務局、石虎保育的學者專家和民間倡議團體，近年來透過各種方式企圖扭轉農民觀念，盼能找到人和野生動物共存之道，《聯合新聞網》報導，苗栗通霄是石虎的「發現熱區」，在這裡推廣友善農作，也是提供石虎和其他野生動物安全的棲息環境，社區也能利用販售「石虎米」及其他產品的收入，補貼養雞戶建造圍欄，讓農民不致損失。

苗栗縣自然生態學會理事長林錦坤說，日本特有種「西表山貓」一度被西表島民視為發展阻礙，但西表山貓凸顯的好生態，因此搖身一變成為島民最重要資源及驕傲，吸引觀光人潮，同樣苗栗是石虎最大棲地，應該也可以比照打造成亮點。

圖片來源：新竹林管處 2017年7月石虎米穀東收割活動。

《中國時報》報導，發源於日本的「里山倡議」理念，著眼於人類活動多在海拔1000公尺以下的淺山地區，其常見的地景如農田、次生林、圳溝、溪流及聚落等，同時也是石虎、草鴞、穿山甲、食蟹獴等動物的棲息地。期望以友善耕作的實踐，保存自然地景，也保護野生動物，讓人與動物共存共榮。

林務局的新聞稿強調，友善石虎農作的理念，在於扭轉原本石虎在民眾心中的負面印象，讓農人從農耕中獲利，也讓淺山裡的野生動物能安生立命，這種促進生產、生活、生態，三生共榮的永續農業方式，正逐漸改變這塊土地上所有生命的未來。

《蘋果日報》報導，楓樹社區理事長、種植石虎米的林義雄說，做無毒農法真的很累，產量也是一般稻田的一半，部份農友中途「跳槽」重回慣行農法，但他們堅持友善農法，主要是希望保有乾淨、無毒害的環境，這次又看到食蟹獴現身，證實環境越來越好，感到相當欣慰。



新竹林管處說，石虎田裡的這三種貓各有其專長特點，可以協助農民守護收成，石虎及麝香貓晝伏夜出，專吃鼠類及鳥類，而食蟹獴則偏好白天出沒，除了捕食鳥類、兩棲爬行類外，最喜歡在田裡找福壽螺來吃。

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核稿編輯：羊正鈺