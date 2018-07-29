《坂本龍一：終章》：看電影前，先來認識這位傳奇配樂家

知名電影配樂大師坂本龍一的紀錄片《坂本龍一：終章》在台上映了！坂本龍一不但曾以《末代皇帝》榮獲奧斯卡最佳電影配樂獎，也是金球獎、葛萊美獎、日本東京影展武士獎（最高榮譽）的得主。在看電影前，先來認識這位傳奇的配樂家吧。

今年66歲的坂本龍一，畢業於東京藝術大學，有「日本新音樂教父」之稱的他，在電子音樂、爵士樂、世界音樂、實驗搖滾、電影音樂等領域都有著卓著成就。他在90年代初期與細野晴臣、高橋幸宏組成Yellow Magic Orchestra﹙YMO﹚，是世界知名的合成樂器搖滾樂先趨的電子樂團。

Photo Credit: 《坂本龍一：終章》劇照，佳映娛樂發行

1983年YMO解散後，坂本龍一轉往電影配樂發展，知名配樂作品如《末代皇帝》《俘虜》《鐵道員》等。同樣在1983年，他和英國著名歌手David Bowie合演《俘虜》，作為電影的男配角，他也譜寫了全片的電影配樂，並由此獲得1984年英國電影學院獎最佳原創配樂。

《俘虜》原聲帶試聽：

1988年，《末代皇帝》這部電影更是將坂本龍一推上新高峰！這部配樂為他贏得了奧斯卡最佳電影配樂、葛萊美獎、金球獎等至高的榮譽。這部配樂是坂本龍一和中國的蘇聰、英國的Dadid Byrne合作的作品。其中坂本龍一在音樂創作中，將二胡、古箏、琵琶等東方樂器與西方的管弦樂隊巧妙地融合在一起，整部電影配樂以悲涼和無奈的情緒貫穿，這種東西方混和創作的風格，也影響了許多亞洲影視的音樂創作。

《末代皇帝》原聲帶試聽：

坂本龍一近年來不斷創新嘗試各個面向的音樂風格的創作，從電子樂、Bossa Nova甚至劇場音樂都皆有新作陸續問市。在《坂本龍一：終章》這部紀錄片，是幕後團隊花費五年時間貼身跟拍坂本龍一的作品。

他豐沛的創作能量和寬厚的生命體會讓本片不單單只是一部關於音樂大師的紀錄電影，更讓觀眾透過他對社會事務的實質參與、精彩華麗的人生經歷以及面對生死的深切感觸，重新認識這位持續在世界舞台上發光發熱的藝術家。本片於7月13號上映，更多詳情請洽佳映娛樂的臉書粉絲團。

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