印尼龍目島6.4強震已釀10死：餘震多達40次、峇里島也有感

（中央社）

印尼國家災害應變總署表示，規模6.4強震今（29）日侵襲熱門旅遊地龍目島（Lombok），造成至少10人喪生。

《路透社》報導，3名受害人在龍目島深受外國遊客喜愛的北側和東側遇害。《雅加達郵報》在中午最新報導指出，已知有10人死亡，40多人受傷。

美國地質調查所（USGS）表示，地震發生在當地時間今天上午6時47分，震央在龍目島主要城市馬打蘭（Mataram）東北方50公里，震源深度僅7公里，淺層地震會放大地震影響。歐洲與地中海地震中心（EMSC）測量的地震規模為6.5。

《路透社》報導，地震發生在陸地，沒有引發任何海浪或海嘯。地處印尼東南的龍目島是熱門旅遊地，位在度假勝地峇里島（Bali）東方約100公里。

不到一小時後，同一地區發生規模5.4餘震。印尼地球物理暨氣象局表示，規模6.4強震過後，至少測得11起餘震。

群島國印尼位於太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上，是地震活動的熱點區域。

震央附近的居民感受到劇烈搖晃。北龍目居民朱基夫里（Zulkifli）告訴法新社：「地震搖晃很厲害…我家每個人都嚇壞了，連忙跑到屋外。」「我鄰居也都跑到室外，電力也突然中斷。」

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在推特上貼出多張房屋牆壁屋頂坍塌的照片。

Data sementara dampak gempa 6,4 SR di Lombok Timur: 3 orang tewas, 2 luka dan puluhan bangunan rusak. Gempa susulan 43 kali sampai 29/7/2018 pukul 08.09 WIB. BPBD masih melakukan pendataan. Korban diperkirakan bertambah. Masyarakat dan turis diminta tenang adanya gempa susulan. pic.twitter.com/dT8KAeC2b6 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 29, 2018

他還說，強震可能衝擊到林賈尼山國家公園（Mount Rinjani national park）人氣健行路線。他在聲明中說：「鑒於山區有山崩跡象，林賈尼山暫時關閉爬山。」

Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB, beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan. pic.twitter.com/NaaDmgrr43 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) July 28, 2018

住在龍目島的台商Vivian Ruff向記者表示，震央位於火山口周圍，印尼當地人房屋倒塌，火山行程已關閉，但不影響水上活動旅客，請大家不用太擔心，附近海域也只是浪大，對龍目島沒有影響。

Vivian Ruff目前在龍目島經營度假別墅，她說，旅行前請再三研究地理位置，距離不同，受天災的影響也不同，大家來龍目島不用太多慮，以免影響心情。

駐泗水台北經貿辦事處官員接受中央社記者採訪表示，由於發生地震的地點離龍目島度假旅遊區有段距離，加上在龍目島的台灣人並不多，因此台灣旅客或僑胞傷亡的可能性非常低，辦事處仍會持續了解。

交通部觀光局說，已致電東南、雄獅、地中海會、良泉、世興、雙向旅行社，都表示沒有安排團體前往龍目島，因龍目島是峇里島的離島。觀光局說，會持續與相關旅行社保持聯繫，如接獲通報，將第一時間回報。

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核稿編輯：楊之瑜