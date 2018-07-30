柯P透明募款好棒棒，但你還記得當時的小豬撲滿嗎？

文：張宸浩

現在有些政治人物如果在同溫層中，就無法觀察到一些現象，我的座右銘就是離開舒適圈，脫離同溫層，接地氣，超越藍綠。

因為常出來走跳，我的臉書朋友大部分以年輕族群為主，而且各行各業都有，這兩天我觀察到一個現象，就是柯P開始網路線上募款，結果一堆臉書年輕朋友都捐款了，捐款完還放上臉書告訴所有人，昭告天下，也因為太多人捐款所以網路當機，很多人想捐還沒有辦法捐，感覺跟搶張學友門票很像，只是大家搶的是捐款，捐成功的人還會自豪的貼上臉書炫耀。

這代表柯P成功的創造一種時尚：捐款給他很光榮，很牛逼，是一種風潮。這樣觀察起來，柯P確實是很成功的政治人物，很會行銷自己和引領風潮。

如果透明選舉是賣點，那符合的人可多了

有些朋友就說柯P這樣公開透明很好，財務透明，不收財團的錢，台灣選舉不應該花太多錢，應該只接受小額捐款，這樣選舉風氣才會好，國家才有希望等等，主要大家支持和捐款的論點是這樣，其實這些我都贊成，然後我就提出了一個疑問，可是現在監察院本來就對候選人的財產都有申報，政治獻金和競選收支本來就應該申報給監察院，本來就公開透明，只是根本也很少人去監察院網站查詢（抓頭）。

如果說「乾淨選舉、不向財團募款、花很少的錢」是柯P的賣點的話，其實更進一步講，台灣很多候選人，尤其是一些小黨或是不知名的候選人，其實都和柯P一樣有做到上面的事情，但也都都落選了，因為沒有人投票給他們。

年輕人會投票給他們嗎？並不會。以最近爆紅的屏東蔣月惠來說，我相信他是乾淨選舉的，但是他也是選了第三次才當選，而且之前根本沒有人知道他。如果年輕人支持柯P這樣的主張，希望候選人不向財團募款、花很少的錢選舉。並且捐款給柯P，但卻還是投票給那些掛很多看板的藍綠候選人，那不是口嫌體正直嗎？

Photo Credit: 關鍵評論網

透明選舉、關懷弱勢，這些我都做了也沒選上呀

其實我並不討厭柯P，事實上我還滿喜歡他的，尤其他支持兩岸一家親，而且我自己也曾經參與過選舉，這很多朋友並不知道，我四年前上次的三合一選舉，代表新黨進入艱困選區，在新北市的三重蘆洲區參選新北市議員，我就是走柯P的選舉路線。

首先，我堅持不向財團募款，我甚至也不向公司法人募款，我的所有政治捐款，除了新黨捐給我的以外，全部都是自然人小額捐款，我那時候也設立一個線上募款捐款帳戶，還可以信用卡捐款，結果沒幾個人上去捐，還都是我認識的人哩。

因為我不向財團募款，所以競選經費十分拮据，我也秉持著乾淨選舉，希望花少少的錢就好。我認為選舉本來就應該花很少的錢選，才能真正與財團切割，服務小市民，所以我在選區中，除了競選總部以外，我沒有掛帆布看板，一面都沒有，也因為堅持乾淨不花錢的選舉，所以我的人手全部都是義工，只有一位支薪人員在總部處理雜事。

後來，我找了一個工讀生小弟弟來，他覺得太辛苦，做了半個月就閃人了，其他工作人員都不支薪，包含我母親也來幫忙我，還有新黨三重蘆洲後援會的朋友們，以及我的其他朋友，都幫我很多，十分感謝他們，也因為這樣我可以將人事成本降到最低，實現乾淨選舉的理想，我把大部分的錢拿來製作宣傳品、架網頁、網路影片、臉書宣傳等，面紙和傳單總是要印，那時候新北市政府推動統一掛旗幟，我也去申請。選舉需要的錢，真是花錢如流水，根本超乎想像。

我用如此少的預算選完選舉，也算是奇蹟了。也感謝新黨這麼支持我，支持乾淨選舉，也感謝朱立倫先生的支持，他有跟我握手合照支持而且授權我使用，我記得傳單上和旗幟上就是放上他的合照，可見朱市長也支持乾淨選舉。也感謝當時有很多我的很多朋友用各種方式支持我，比方來幫忙、捐款、來捧場、車隊遊行，之類的。

其實我的作法和柯P沒有甚麼不同，幾乎一樣，而且甚至比柯P更省，更不花錢，而且我也支持兩岸一家親，超越藍綠，而且我也是素人，我記得我早上去街頭揮手過後，就穿著西裝直接去開庭了，因為我也要上班啊，所以某方面而言，我和柯P一模一樣。

甚至我的政見，也非常的「左派」，站在年輕人和弱勢這邊，我首先提出房地產要抽富人稅的概念，這跟後來的兩稅合一房屋稅大漲政策很像。我就是要打房，有房越多的人實價課稅要繳重稅，因為我沒有收建商的錢，我當然可以打房；然後我提出動保政策，要TNR，當時動保界教父李榮峰還有來幫我寫政見，以及來我總部座談。還有其他關心弱勢政見，而且我的政見都是自己研究自己寫的。

又透明選舉又有扎實政見，結果我得了多少票？兩千多票而已。

有多少人，是真的看候選人的資歷和政見投票？

而我在選舉的時候，就是接地氣觀察台灣選舉文化，我發現同一選區中，大部分的候選人都掛超級多的帆布看板，用超級多宣傳車宣傳，發超級多傳單，多到我都懷疑他們有花不完的錢（因為我自己在選，我知道那些要花多少錢），然後這些人就當選了，而且是掛越多看板的人票數越高。

講到這裡有人會覺得我在自怨自哀，那我舉別人的例子吧

在我同一選區，有另一個候選人我印象深刻，因為我覺得他跟我很像，也是超越藍綠，乾淨選舉，他是人民民主陣線的李丹鳳，他也是花很少的錢，票數跟我差不多，我也覺得他跟現在柯P所標榜的乾淨選舉理念很像。

我有個學妹認識很久，住在我的選區，就堅持不投給我，要投給李丹鳳。這個學妹是我大學時候組搖滾社認識的，很有獨立思考的能力，她說她翻開競選公報，每一個候選人的學經歷和政見都仔細看過，然後選一個最適合的投票。

雖然我認識那個學妹，但是她就是不投給我，她覺得李丹鳳她更喜歡。而這個學妹從來不看新聞的。

我鼓勵這種投票行為，可以仔細的看候選人的背景和她的政見，每一位都要看，看完獨立思考決定要投給誰，也不受到新聞或是任何競選廣告的影響。但是有多少年輕人可做到這點呢？但口嫌體正直的投票之時，有多少年輕人知道自己投的人政見是什麼？有多少人會仔細看政見呢？

李丹鳳我跟他不熟，選舉結束後有見過面，感覺也是素人，不花錢選舉的。

Photo Credit: Reuters/達志影像

人人捐款給乾淨選舉的參選人然後PO網，才是真的「改變成真」

其實像我和李丹鳳這樣的候選人，還是很多，乾淨選舉這塊，我們不但像柯P，我們比柯P更柯P，如果我們都選上，才真的是改變成真，但是這些候選人根本不受到注意。我當初在三重蘆洲選完，交了新朋友是住那邊的，都根本不知道我有選過啊。

為什麼候選人會掛看板、花錢去宣傳，因為知道不這樣做選不上。而事實上也真的選不上。選民看到密集宣傳的看板，會唾棄那些候選人嗎？不會，反而喜歡他們。

曾經在20年前，我支持新黨，新黨當時在台灣掀起一股旋風，成為第三大黨，當然有很多原因，其中一個原因就是標榜只收小額捐款、反黑金、乾淨選舉，事實上也做到了，當時確實也得到支持了。但是時間證明，這樣的作法是行不通的，人民還是選擇花大錢選舉的人，還是選擇收一堆政治獻金、掛一堆帆布看板的人。

我要跟年輕人說，如果你們支持的乾淨選舉理念，在台灣真的有市場，新黨早就成為第一大黨了。

為什麼柯P可以成功，原因是因為他是媒體寵兒，用媒體版面的曝光換算省下的宣傳費用，應該就不只十億了吧。再來就是他能夠成功的掀起這股政治時尚，讓大家覺得支持柯P，捐款給柯P，很時尚，很酷很潮。如果這些年輕人真的支持乾淨選舉，年底要選議員了，怎麼不在自己家鄉選區找一個乾淨選舉的議員候選人（一定有，但是沒有人聽過他是誰，就像一個月前沒有人知道誰是蔣月惠），然後捐款給他，公布在網路上。

說支持乾淨選舉所以要支持他，沒看過有半個人做過，如果真的做了，應該沒有十個人點讚吧。

我還是要強調我也沒有討厭柯P，我也支持乾淨選舉，不跟財團有交集，不花錢，理念我都支持，但我覺得就算柯P不斷當選，最後變成總統了，台灣也只會有一個柯P，這個效應也僅止於柯P，就是一個政治時尚，但不會帶起廣泛的影響力。

本文由張宸浩授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航