Kolas Yotaka的名字也來自「日文」，她願和朱學恒對話

（中央社）

阿美族的Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）7月中接任行政院發言人後，由於她對原名的堅持掀起議論，她的反應雲淡風輕，因為「在很多場合都能感受到差異跟歧視，其實是習慣了」。

Kolas Yotaka 1974年出生於新竹，老家在花蓮玉里鎮哈拉灣部落，而新竹、台中和花蓮也都有她成長的足跡，因此除了阿美族母語，她還學會了閩南語和客語，「我常跟人家說，原住民為了生存，什麼語言都要會」。

媒體出身的Kolas，在原住民電視台擔任過新聞部副理，桃園市長鄭文燦上任後，延攬她出任桃園市政府原住民族行政局局長，之後，民進黨中央提名她為不分區立委、並兼任民進黨發言人，如今轉任行政院發言人，被視為這次內閣改組的黑馬。

口條清晰是媒體圈對Kolas的評價，她上任後主持的第一場記者會，議題剛好就是原鄉醫療政策，處女秀表現稱職。

身為第一位原住民籍的政院發言人，她把辦公室佈置得很「原」味，辦公桌後面掛的是兩張原住民女性畫像，阿美族頭飾也放在櫃子中醒目的位置。

「恢復原名是為了自己的認同，也在看自己勇不勇敢。」Kolas說，她曾擁有漢名「葉冠伶」，念台中女中時對原住民議題開始有所省思，大約在10年前她改用Kolas的原住民名字。

Kolas說，一直到大學時代，1995年政府修正《姓名條例》與《姓名條例施行細則》，規定台灣原住民命名不再強制使用漢姓，原住民可以恢復傳統名字，「我真正改名大約是在2005、2006年，我的民族認同越來越強烈，認為名字是一種底線，改名需要勇氣面對別人用不同眼光看我

這幾年恢復原名的原住民公眾人物愈來愈多，除了Kolas，像是職棒球員林智勝也使用原住民母語名字乃耀．阿給（Ngayaw Ake）、張泰山是阿帝・馬紹（Ati Masaw），還有天后張惠妹為古歷來・阿密特（Kulilay Amit）。Kolas擔任立委後，力推《姓名條例》修法，沒想到接任發言人後，第一個遇上的風波就是她對原名的堅持。

上任之前，Kolas對媒體表達希望大家能習慣她的羅馬拼音名字，不料引來「宅神」朱學恒在臉書批評「這位根本還沒上任的發言人是不是想像力太豐富了一點，我根本不用，也不會記住你的名字...」，也有網友用不雅的漢字來音譯她的名字。

對於這些批評，她在接受中央社專訪時淡淡地說：「我已經見怪不怪。」大家覺得她反應很冷靜，但身為在都市長大的原住民，很常遇到這種狀況，在很多場合都能感受到差異跟歧視，「其實是習慣了」。

「有機會的話，我真的很樂意跟他（朱學恒）見面溝通，告訴他為什麼用羅馬字對我們來說很重要。」Kolas舉了「少罵（Saumah）」這個名字說，去看字典真的找不到符合傳統原名發音的字，到底要挑哪些漢字，讓原住民很痛苦。

她說，「我覺得名字代表自己，那就是我。」如果大家都能敞開心胸，了解台灣有很多不同的民族，遇到原住民、新住民就能以平常心對待，「不會因為念我們的名字就感到不便」。

從立委轉任發言人後，Kolas仍心繫她所推動的《姓名條例》修正草案還躺在內政委員會；專訪過程中，她隨手拿起紙筆寫了起來，很仔細地解釋，她推動修正《姓名條例》，是希望有需要的原住民能感受到被社會尊重，可以單獨只用羅馬拼音登記，相對於現行規定，只是多一種選擇，目前原住民可以登記漢名、中文譯名或中文譯名與羅馬拼音並陳的選項，仍然保留。

Yotaka來自於父親的名字，其實是日文，Kolas解釋，當年父親受日本教育，因此名字有日本味，「但不代表忘記我們自己是誰，不代表自己不是原住民」。

在台灣新社會智庫的一篇專訪中，她曾談到自己漢姓由來的時候，Kolas說:「由於祖父受過日本教育，是由日本人給予一個名字『yoshinari 』，父親則叫yoshinari yotaka（集成豐）；漢人來了之後，不懂漢字的原住民就被戶政亂取，不過為什麼自己會姓葉呢?因為當初長輩在想漢姓時，yo對照過來諧音是葉，所以就用葉來當漢姓，整體命名與血緣無關，在樂合部落中，母系社會結拜的兄弟姊妹，希望後代感情依舊，因此就一起姓葉，感情不錯的家族就都一起姓葉。」

而《奇摩新聞》提到，原住民族有幾種常見的命名方式，像是與父母親名字並列，以及冠上氏族或家屋名：

阿美族：個人名+母名／父名（+氏族名）

噶瑪蘭族、凱達格蘭族等：個人名+母名／父名

泰雅族、賽德克族等：個人名+父名

賽夏族：個人名+父名+氏族名

排灣族：個人名+家屋名（或家屋名+個人名）

鄒族：個人名+ e + 氏族名+ ne +出生地

卑南族、西拉雅族：個人名+家名

魯凱族：個人名+家屋名

布農、邵族：個人名+氏族名

達悟族：會隨人生階段改變，拋棄先前的名字，而冠上長子與長孫的名字。

此外，《中國時報》報導，2016年時Kolas在立委任內質詢時還指出，台灣省政府每年主要任務之一，是舉辦光復節紀念活動，但省政府早就沒有存在的必要，國家也毫無再舉行光復節的正當性，每年省政府編列200多萬預算「慶祝光復節」，她要問，「光復節有何意義值得慶祝？」Kolas表示，「光復」後帶給台灣原住民族新的災難，從光復開始，強迫改姓、講國語，還改良歌舞給漢人看，「一定要紀念剝奪我們一切的節日嗎？」、「實在己經夠了」

Kolas：發言人像翻譯機 溝通政策要換位思考

Kolas Yotaka從立委轉換跑道成為行政團隊一員，工作型態也隨之改變。原本立委是辦公室的中心，是確定方向與下指令的人，當政院發言人則不一樣，是行政院長賴清德的幕僚，提供院長所需要的資訊、媒體輿情等，工作型態主客易位。

Kolas說，她當發言人後，每天清晨5時30分就起床，閱讀各式國內外報刊，7時在政院辦公室與發言人室人員舉行輿情會議，8時與賴清德開晨會；隨後賴清德開的各種會議、接受媒體採訪，她都要在現場陪同，一天參與的大小會議通常有5到6場。

Kolas表示，她覺得發言人的角色不是「化妝師」也不是「傳真機」，而是「翻譯機」，把複雜的政策翻譯、簡化，傳遞給人民，也要扮演橋梁的角色，做到雙向溝通，向行政團隊反映民眾的想法。

她說，很多官員都很認真，但宣傳政策時難免用自己的角度出發，陳述政策時使用政府機關的語言，卻忘了人民的感受。例如環保署推動限制使用塑膠吸管，民眾首先想到的是「如果我不用吸管，要用什麼？」而不會想到環保署為環保做的努力。因此她認為政府宣導政策要懂得換位思考，站在人民的角度去回答，就能減少誤會。

由於過去曾發生過民進黨立委講不好Kolas名字趣聞，被問到賴清德徵詢她時有沒有講對她的名字，Kolas說，賴清德剛接任行政院長、第一次跟立委餐敘時，就精準稱呼她為「Kolas委員」，完全沒有唸錯，語氣也沒有猶豫，對於名字常常被唸錯的人，她深深感受到有被尊重。

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核稿編輯：楊之瑜