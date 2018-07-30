從厄齊爾到姚元潮，族群認同裡的「我是誰」？

文：李忠憲（成大電機系教授）

姚元潮寫信給國際奧委會告發東京奧運會正名台灣的公投運動，引發台中亞青運動會的舉辦權被取消，以及德國國家足球代表隊土耳其裔的厄齊爾（Mesut Özil）因為一張和獨裁者埃爾多安的合照，被批隱晦支持土耳其的擴權公投和總統大選，影響德國境內一百多萬雙重國籍土耳其選票，造成所謂種族歧視的紛擾，因而退出德國國家代表隊的風波。

這兩個事件都是因為認同產生了很大的問題。

認同最基本的是個人的認同，所謂的人格同一性，那個現在看起來禿頭、癡肥、懶惰的老頭，真的是我20幾歲認識的風趣、積極、帥氣的老公嗎？這兩個人如果同時出現在老婆面前，她一定不會認為他們有什麼任何共同的外表特徵，這兩個人到底是同一個人，還是不同人？

「我是誰？」是普遍永恆的哲學問題之一，我的父母是土耳其人，從小告訴我不能忘本，根源是最重要的一件事情，這是在厄齊爾的新聞裡面常常看到的一個德文字「Wurzel」，這個字就是「根源」的意思，厄齊爾的父母親常常告訴他，不能忘本，不能忘記自己是土耳其人，這是他的根源。

所以他要尊敬土耳其的總統，不管總統是埃爾多安，還是一顆石頭，都要抱持崇敬根源神明的心情，這是一種認同。和他一樣背景的土耳其裔德國拳擊手亞力克（Ünsal Arik）雖然也飽受身為移民的困擾，但是他公開反對埃爾多安，雖然因此喪失了很多可以代言廣告土耳其相關產品的機會，但是依然勇敢的站出來表達自己的想法。

姚元潮的例子相對於厄齊爾比較簡單，看起來他的認同應該沒有任何商業利益的虛情假意，他是真心的希望這塊土地能夠叫做中華民國（China），而不是台灣（Taiwan），這個88歲的老人，出生是中國人，成長受教育都是中國人，他的認同當然是中國人，所以做出這樣的事情，他一點也沒有覺得有什麼問題，這是一種對於自己認同，高尚愛國的行為，所以他會大聲公然宣揚，理直氣壯希望得到世界和國家社會的讚揚。

如果我的觀察沒有錯誤，台灣現在像姚元潮這樣的人比例不多，就是強烈認為「自己是中國人」的人，不管這個中國是不是中華人民共和國。現在比較多的人是認為「自己不是中國人」，尤其不是中華人民共和國的人。

至於自己是什麼人，就非常的分岐和混亂，有些人認為自己是中華民國人，然後中華民國等同台灣，有些人認為是自己是台灣人，然後台灣等同中華民國，有些人認為自己是台灣人，然後台灣不等同於中華民國，有些人認為自己是中華民國人，然後中華民國不等同台灣。無論如何，現在認同中華民國等於中華人民共和國的人，應該是不多。

人格同一性的問題，時間上一直是同一個人的人格到底意義是什麼？這個問題困擾了非常多的哲學家，「特修斯之船」是最古老的例子，就是有一艘叫做特修斯的船，它從希臘出發，繞行地中海一圈，在途中遇到暴風雨，弄壞了船帆，於是船長把船帆給換掉，在途中遇到各式各樣的困難，於是這個零件也換那個零件也換，全部換光光，原來所有的零件材料全部通通都換掉，這艘船回到希臘以後，還是「特修斯」嗎？

亞里士多德認為要決定這艘船是不是還是原來的特修斯號，由四個條件來加以決定，這就是有名的「四因說」，材料、形式、動力和目的。他認為這艘船除了材料以外其他都還是一樣，所以還是「特休斯」。

推衍人格同一性到國家認同，血源就有點像材料或形式，這個認同非常簡單，而且普遍存在於自然界當中，貓不會認為自己是狗，豬不會認為自己是人。動力和目的的認同比較複雜，除了人以外的其他動物，很難有所謂動力或目的的認同，一個臉友曾經留言他的認同，就是自由、民主、人權這些普世的概念，這樣認同方式就比較偏所謂動力或是目的的認同。

不是每個人都是哲學家，但是每個人都要面對認同的問題，從人格同一性一直到國家認同，都沒有人可以幫你選擇或決定。我們當然也可以很簡單的像動物一樣，用血源來決定我們的認同，問題是認同之後就會產生美德和倫理選擇的決定，尼釆曾經講過一句名言：「有些人就像廉價的時鐘，他們滴答滴答，還想稱這個滴答是美德。」

人不是一般動物，因此認同也變得非常複雜！

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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