日本研擬導入「電戰機」，新下水的神盾艦也首載與美共同交戰系統

（中央社）

日媒報導，日本防衛省（相當於國防部）研究在自衛隊導入「電子作戰飛機」，提升現代化作戰能力，但電戰機可能具有攻擊敵方基地的能力，恐讓日本政府宣示的「專守防衛」方針受到質疑。

「專守防衛」是日本長久以來的防衛政策，基於和平憲法以防衛為原則，不對敵國基地實施攻擊；依據憲法精神採取被動性防衛戰略。不過，專守防衛隨著時代演變，歷任內閣都各自賦予相應定義。

電子作戰機（簡稱電戰機）是專門執行電子戰的軍用飛機，主要有電子偵察機、電戰支援機、電子干擾機等不同類型，電戰機的研製與生產需要非常高的技術，目前僅有少數先進國家能自製，其中以美國技術最為領先。主要任務有電子收集情報、干擾、反電戰、支援和破壞敵方電子設備。

日本每日新聞報導，防衛省正著手研究導入具備干擾敵方雷達與通訊的電戰機，一旦導入後，就能在攻防時提高現代化作戰能力。

目前日本航空及海上自衛隊，擁有電子情報機及電戰訓練支援機，但都沒有設想對敵方進行電波干擾。

航空自衛隊購入的F-35匿蹤戰機雖然具有一定的電子作戰能力，但防衛省認為應該擁有具更高性能的電戰機。為了開發電戰機，防衛省聽取民間企業的相關技術報告。

如果選擇自行開發，目前以改裝航空自衛隊的C-2運輸機及民航機的方案，可能性最高。

目前設想是以能在敵方飛彈射程外進行電波干擾的「距外電戰機」為主，如果導入要進入敵方威脅範圍才能進行電波干擾的機種，防衛省內部有擔憂其危險性的聲音。

防衛省也著手研究在空中發射的飛彈上，搭載可能的電子干擾裝置；為讓自衛隊航機能從遠方對敵方進行電波干擾，已在6月要求民間企業提供相關資訊。

現代化戰爭中，航機與航艦透過網路、雷達及衛星等，共享定位敵方位置等作戰情報，以求更具效率的攻擊與防禦已成主流。日本研究導入電戰機，意圖提高對中國與俄羅斯的嚇阻能力。

雖然日本政府一再宣稱不會擁有攻擊敵方基地的能力，但隨著今年度著手導入搭載在戰機上的長程巡弋飛彈，在技術上來說，已接近擁有攻擊敵方基地的能力。

台灣安保協會理事鄭欽仁在專欄中提到，軍事攻擊的情況目前大大的改變。已經不是以前飛機飛來轟炸、戰艦接近的砲擊，而是從對方的領土直接發射彈道飛彈成為最大的威脅。為了加以防禦，將飛來的飛彈擊落之「飛彈防禦」（missile defense）最是重要。

但是要將飛來的飛彈擊落要有非常高的技術。也會有多彈頭飛來必須加以擊落的情形。若是如此，使對方的飛彈在發射前「無力化」是最確實的。要能如此，就是要有達到對方領土的裝備。眾議院議員、前防衛大臣小野寺五典就對此稱之為「非先制攻擊的反擊力」。

《中國時報》報導，今年二月，日本首相安倍晉三也曾在眾議院預算委員會會議上，談到關於防衛戰略的基本方針「專守防衛」，表示將堅持的同時，擔憂其作為戰略存在不利，為了引進遠程巡航飛彈辯護。

日本共同社當時的報導指出，安倍宣稱專守防衛：「如果作為防衛戰略來考慮是非常嚴峻的。甘願受到對方的第一次打擊，國土有可能淪為戰場。率先攻擊則具有壓倒性優勢。」考慮到北韓的核武與飛彈開發和中國的海洋活動，安倍在答辯中強調了安全環境的嚴峻性。他提及飛彈技術的發展，稱「命中精度極高，受到攻擊的話很難避開」，表示如果擁有能從敵方射程範圍外進行反擊的巡航飛彈，能使自衛隊員更安全地完成防衛任務。

日新神盾艦將下水 首載共同交戰能力系統

同時，日本海上自衛隊的第7艘神盾艦明（30）日將在橫濱市下水，預計2020年服役。這艘新造艦艇是首度搭載共同交戰能力系統的神盾艦，美日將共享有關攔截飛彈的資訊。

日本時事通訊社報導，日本海上自衛隊新打造的第7艘神盾艦首度搭載共同交戰能力（CEC）系統，可與夥伴共享敵方飛彈或飛機位置資訊等。

日本根據安全保障相關法律，可防護美國艦艇或行使集體自衛權，針對水上艦艇或飛機所發射的巡弋飛彈的攔截，藉由搭載共同交戰能力系統的神盾艦，美日將更進一步共享資訊。

日本防衛省表示，共同交戰能力系統可快速接受和發出大容量的資訊，資訊更新頻率高，飛來的飛彈、敵方飛機的目標資訊等可即時與夥伴共享。

報導說，防衛省計畫在秋田縣、山口縣部署陸基型彈道飛彈防禦系統「陸基神盾系統」（Aegis Ashore），將來陸基神盾很有可能會配備共同交戰能力系統。

嚴防北韓 日戰機與美轟炸機聯合演訓

日本航空自衛隊28日野表示，旗下6架F-15戰鬥機與2架美軍B-52轟炸機27日在日本海上空聯合演訓。

日本產經新聞報導，日本航空自衛隊表示，2架從關島飛來、可搭載核彈頭的美軍B-52轟炸機與部署於石川縣小松基地的6架F-15戰機昨天在日本海上空進行F-15戰機護衛B-52轟炸機的編隊訓練等，目的在於提高因應能力及提升戰術。

產經新聞報導指出，美國與北韓持續進行對話，但美國與日本對北韓仍保持警戒態度。日本航空自衛隊戰機與美軍轟炸機聯合演訓去年11月首度對外披露，今年1月也進行過聯合演訓。政府相關人士透露，演訓時美軍轟炸機沒有搭載核彈頭。

日本讀賣新聞報導，這是6月美國與北韓領導人舉行高峰會後，美日首度公布進行聯合演訓。但航空自衛隊表示，這項演訓並非針對特定國家。

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核稿編輯：楊之瑜