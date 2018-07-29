中國發表全球首部AI高中教材，台灣的科技課綱剛納入「媒體識讀」

12年國教新課綱預計明年8月上路，但國教署25日指出，目前新課綱僅審完35%，今年8月得審完所有課綱，本週末才剛在課審大會完成科技領域課綱審查，由教育部長葉俊榮主持會議，決議在相關的學習內容應加入媒體識讀及資訊倫理。

12年國教新課綱將於108學年度起從國一、高一新生開始實施，審議進度落後，還在課審大會審議中的有自然、科技、綜合活動、藝術、機械群、動力機械群、化工群；尚未送進課審大會的則有社會3份、技高群科11份及特殊教育課綱、藝術才能班實施規範等。

教育部預定課綱在8月底審完，但外界一直質疑進度落後，可能會有部分領域來不及。不過，教育部為了配合社會領域尚未開始審議，技高15專業群科課綱尚未完成審議等，延長出版社有作業時間，學校選用社會領域教科書則延後到明年6月，所有作業時間都壓到最後，如同在挑戰不可能任務「滑壘」上路。

科技課綱：加入「媒體識讀」和「資訊倫理」

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬說，本周末原來只排續審科技領域，但28日審議速度比較快，科技領域投票通過，將在1個月內公布，今（29）日才加排高職土建群。

12年國教課綱的科技領域領綱日前因研修小組將國小也納入，但總綱卻未納入國小，是第一件遭遇「再審議」決議的課綱草案。

研修小組提出的領綱，向下延伸到國小，但總綱對科技領域有規定國中每周上2節課，高中為4學分，但國小未納入，因而沒有授課時數。委員表決後認為，既然總綱裡沒安排國小課程，領綱就應和總綱一致，因此退回給研修小組修改，希望研修小組刪除國小的內容，相關國小的學習重點也跟著分配在國中學習階段。

此外，課審委員也針對媒體識讀及資訊倫理部分，在相關的學習內容對應加入。包括網路錯誤訊息的判斷及傳遞的不當性，都應在課程內加強。

課審委員、全教總秘書長李雅菁表示，隨著網路的發達，資訊的取得多元而龐大，時有耳聞假訊息到處留傳，學生具有媒體識讀的能力更顯無比重要。在運用科技的方便外，更應有系統的，讓學生學習判斷訊息來源，或是訊息本身是否真實，更應注意在未確認訊息真假時，不宜透過社群網站恣意傳播等的資訊倫理。

上海已發全球首本「AI高中教材」

上海今年4月發表《人工智能基礎》，並在北上廣40所中學率先用。此外，中國教育部也在1月表示，人工智能、物聯網、大數據處理、算法、開源硬件項目設計等正式劃入課標。與此同時，台灣108課綱還在審查。

據了解，「人工智能教育研討會暨《人工智能基礎（高中版）》教材發布會」《人工智能基礎》由商務印書館、華東師範大學出版社、商湯科技、華東師範大學國際慕課研究中心共同主辦，在上海華東師範大學舉行召開，標誌著全球首部AI教材將正式走進高中課堂。東師範大學第二附屬中學、上海交通大學附中、清華大學附屬中學、上海市市西中學等40所學校成為中國首批「人工智能教育實驗基地學校」。

全國教育產業總工會台中理事長林碩杰指出，這本全球第一本AI高中教材也只是「給高中生一個基礎概念而已，應該還沒有進入高端的研究領域」，而台灣12年國教新課綱雖將資訊科技列為國、高中必修科目，「也就是說會從國中起就給學生基本的培養」。雖然認同新課綱中將在AI教育中有可以發揮的空間，但他也直言，「台灣的硬體設備跟師資培養要再加強，新課綱其實還沒有準備好。」

不過，負責課綱研究的國家教育研究院認為，上海的動作應該是不會影響到目前的課綱的，「其實這不是課綱可以回答的問題」，並進一步解釋說，「課綱也只是給一個基本的概念，例如將資訊科技列為必修，但不能限制教材的細節，AI教材則屬於太具體的細節了。」

對於明年起國、高中生要逐年實施新的資訊科技課可能「師資不足」，教育部國教署長邱乾國回應說，目前高中資訊科技已是必修，師資不成問題；國中是新領域，師資質量「需要努力」。教育部兩年前開辦現有資訊教師增能學分班，及加修資訊的第二專長學分班，也引進資訊界業師，新課綱上路第一年師資應足夠。

至於偏鄉科技師資不足，邱乾國表示，除了讓36班以下的國中增加一到兩名的老師編制，各校也可透過「合聘」巡迴教師或訪問教師補充人力。

不過，台灣國高中教育長期升學導向，不少高中因為升學不考資訊，將課程「借課」改上英文、數學等升學考科。邱乾國說，教育部將要求各縣市教育局，把資訊科技課列為正常教學訪視重點項目；大學招聯會也決議，自111學年度起，大學繁星推薦可採計生活及資訊科技學業成績，列為分發比序項目，將有助學校重視資訊課。

教育部次長姚立德還強調，教育部不但在12年國新課綱中增列科技領域，將「程式設計」等資訊科技列國、高中必修課程，更在高教深耕計畫單獨列一指標，要求大學不分學系，五年內至少半數學生畢業前修過程式設計，為人工智慧做準備。

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核稿編輯：楊之瑜