【圖輯】野火燒不盡的加州進入緊急狀態，2名消防員殉職、近4萬人逃離家園

（中央社）

在造成2名消防隊員殉職、摧毀數百棟建築物和迫使逾3萬8000名居民倉皇逃離家園後，北加州野火一夜間擴大延燒面積達2/3，並傳出17人下落不明，2名小孩及其曾祖母喪生。

約3400名消防隊員以及17架消防直升機和飛機，正與延燒3萬2740公頃的卡爾大火（Carr Fire）搏鬥，卡爾野火侵襲人口9萬人的雷丁市（Redding），截至28日清晨，僅5%野火受到控制。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，野火於26日開始加速延燒且益趨猛烈，摧毀至少500棟住宅和商家，導致人口450人的小鎮凱斯威克（Keswick）淪為悶燒廢墟，雷丁市和沙斯塔郡（Shasta County）其他地區逾3萬8000名居民被迫逃離家園。

雖然加州消防局誓言會堅守崗位，但北加州飆到攝氏43度的高溫，讓野火更加「火大」，美國總統川普已經宣佈加州災區進入緊急狀態，授權提供聯邦經費和人力協助救災。

本月初的一場火，從洛杉磯市俯瞰好萊塢，附近的消防隊員在滅火｜Photo Credit：Reuters／達志影像

觀光客在火災中拍攝了一縷煙霧，國家公園的部分區域，包括優勝美地山谷，都於週三關閉，因為消防員正在努力阻止大火｜Photo credit: AP／達志影像

美國加州的媒體上發布的優勝美地火災航空照｜Photo Credit：Reuters／達志影像

一輛空中加油機在空中噴灑阻燃劑，阻止弗格森火延燒到加州的家園｜Photo credit: AP／達志影像

媒體報導，北加州猛烈野火肆虐，至少造成5人喪命。繼2名消防隊員於26日殉職後，又傳出2名小孩及他們的曾祖母也罹難，另有17人仍失聯。

英國廣播公司（BBC）報導，消防隊員表示，沙斯塔郡發生的野火，遭強風捲起形成「火龍捲」，連根拔起樹木並吹翻車輛。

美國國家廣播公司（NBC）報導，雪莉．布萊索（Sherry Bledsoe）已證實，她的70歲祖母美樂蒂．布萊索（Melody Bledsoe）和自己的兩名小孩，分別為5歲的愛蜜莉（Emily Roberts）和4歲的詹姆士（James Roberts）已命喪大火。報導稱，他們來不及自雷丁市住家撤離，遭大火吞噬。

死者包括70歲老婦美樂蒂．布萊索（Melody Bledsoe）和她年紀分別只有5歲和4歲的曾外孫詹姆士和愛蜜莉．羅伯茲（James and Emily Roberts）。

根據《沙加緬度勤奮者報》（Sacramento Bee），美樂蒂的丈夫艾德．布萊索（Ed Bledsoe）流淚回憶說，他26日出門跑腿辦事後，火勢太過逼進讓他回不了家，他試圖回家救人未果，只好用電話跟孩子們說話。

報紙引述他的話說：「我一直跟他們說話直到火舌吞噬他們為止。」他說：「我試著救他們，我試著衝進大火。」

加州雷丁（Redding）警察首長摩爾（Roger Moore）也是野火受災戶，住家慘遭祝融，他告訴《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）：「我抬頭一看，眼前景象只能用火龍捲來形容。」他說，火勢「400、500呎高、100呎寬，所經之地一片狼藉」。

在加州雷丁附近的299號高速公路上的火災，結構燃燒。氣候和消防專家說，氣候變化帶來的炎熱天氣正在使植被變乾，產生更強烈的火災，從農村地區迅速蔓延到城市分區。｜Photo credit: AP／達志影像

消防隊員在加州沙斯塔與Carr Fire作戰時重新集結｜Photo credit: AP／達志影像

Carr Fire在加州雷丁附近燃燒時，鹿沿著一條覆蓋著阻燃劑的道路吃草｜Photo credit: AP／達志影像

雖然在火災中失去了家園，但還是提供水給山羊｜Photo credit: AP／達志影像

最大的一場野火是北加州的「卡爾大火」（Carr Fire），自23日開始肆虐，且延燒面績從27日的4萬8312英畝倍增至8萬906英畝（約3萬2749公頃）。

另一場「克蘭斯頓大火」（Cranston Fire）則是於25日開始焚燒，當局出動1300多名消防人員滅火並撤離約7000名居民。

第3場名為「佛格森大火」（Ferguson Fire）的野火則已侵蝕加州中部優勝美地國家公園（Yosemite National Park），讓這個人氣景點不得不關閉部分景區。

美國14州現有89個大規模野火肆虐，大部分在西部地區。今年迄今已有將近430萬英畝土地化為焦土，高於過去10年每年同一時期的平均370萬英畝。

《聯合報》報導，美國14州現有89個大規模野火肆虐，大部分在西部地區。今年迄今已有將近430萬英畝土地化為焦土，高於過去10年每年同一時期的平均370萬英畝。

加州各地現有14場大野火，1萬多名消防員參與滅火。除了最大的瑞丁火場，洛杉磯以東約110哩和優勝美地國家公園附近，也有野火狂飆。瑞定西南約100哩也有兩處相隔30哩的野火，促使蒙多西諾（Mendocino）縣下令強制疏散。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜