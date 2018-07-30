企業稅務不「讓專業的來」，臉書廣告繳稅事件遲早再發生

2017年臉書廣告費繳稅事件在電商界掀起一片風波，在今年六月底總算達成階段性的成果，台灣電商界爭取到廣告扣繳稅率從原本的20%調降至6%，凡2017年1月1日以後於Facebook投放的廣告都適用。

從此事件中，反映出台灣民眾甚至是業者普遍稅務知識不足，以及政府並未伸張《納稅者權利保護法》中確保納稅者權利，實現課稅公平及程序正義之立法精神，雙方一來一往間耗費巨大社會成本。

追稅再怎麼依法有據，最後還是會反映在售價上

媒體常常報導查稅變多導致店家漲價，很多知名店家因為被國稅局要求開發票後只好調漲售價，內文常提到「營業稅將轉嫁到消費者身上」，事實上，營業稅是消費稅的一種，稅捐客體本來就歸屬於支出者或消費者，只是由店家「代收代缴」，就像一般在大賣場購買商品就內含營業稅（消費稅）一樣。針對以前不開發票的店家變成開始要繳消費稅後，售價從未稅變成含稅，民眾雖然是在情緒上突然不能適應，但也反映出台灣民眾普遍對於營業稅的知識認知有誤。

以這次臉書廣告費稅款事件來說，臉書在台灣沒有設立稅籍，依稅法規定，當廣告勞務的買方為國內業者，臉書在台灣地區的營所稅就必須採取海外所得就源扣繳，也就是Withholding Tax （WHT），世界各地都有類似制度，並非台灣獨有，也不是最近才有的法規，業者雖無犯意，但部分業者逃漏稅是事實。

無論是「營業稅」還是「海外所得就源扣繳」，本質都是依法由支出者繳納，然而，因為「依法繳稅」產業可能因為漲價喪失競爭力，但若以政府依法開罰將造成產業動盪之理由要求政府網開一面，對於其他守法的企業以及公民，或許又有失公允。

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小型商家多老闆兼會計節省成本，財稅知識嚴重不足因小失大

一般來說，小店家多半一開始只是路邊小攤販，賣東西、進貨、收錢都是老闆一肩扛起，在月營業額不足20萬的情況下，沒有複雜的稅務問題。隨著生意越來越好，開始聘請員工、租店面，原本的老闆退居幕後管理營運狀況、收錢付錢、計算員工薪資等，直到被國稅局盯上才知道原來自己要開始繳營業稅。

常常有老闆這時候才開始學記帳、開發票、開收據、開勞務報酬單，了解什麼可以抵稅什麼不可以抵等等，直到發現過度耗時間與精力，才開始委託記帳士代為處理。現在電商成長快速則因為法規複雜尚有模糊空間，在電商小老闆還沒有意識到自己應該尋求專業幫助的時候，卻就已經遭到開罰了。

在稅務界服務超過四十年的中華民國記帳士公會全國聯合會副理事長嚴秀琴曾經說過：「稅務是一門相當複雜的專業，事實上很多問題要不是我實際遇到過，我也很難為客戶找到最好的解決方式。稅務不只是需要專業的認證，更重要的是要有豐富的實務經驗。」一間企業要長久且穩定的經營，聘任專業的財務專家是必要的。

不論要聘任還是「外包」財務長，中小企業都該正視稅的問題

台灣人觀念多先省成本，凡是都先自己來，卻忽略處理稅務、算薪資、記帳的時間成本；最後若因為不知情而逃漏稅，反而得不償失。稅務專業人員不僅可以避免公司觸法，還能夠幫助公司穩定營運，甚至提供合法節稅的建議，專業的事務所甚至可以在有爭議的時候，直接在國稅局找到關鍵人物直接進行溝通，以最省時省力的方式解決稅法上的疑問。

某方面而言，在企業經營上，財務長應該是僅次於CEO的二當家，而小型創業若沒有財務長，其實也不一定需要聘用一位專職人員，許多在台灣的中小企業或小型商店家，都習慣請記帳士進行稅務相關的服務，猶如將財務長「外包」，也是一種企業值得考慮的選擇。

回到破題的電商稅務議題，有關單位在2016年12月28日修正公布《加值型及非加值型營業稅法》部分條文，可見政府確實積極解決跨境電商在境內營利事業身分所衍生的稅務問題。

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此次在電商團體的團結與積極爭取下，與國稅局和臉書爭取到以6%作為扣繳稅率，電商可以負擔成本國稅局也收得到稅款，算是雙贏的成果。但要提升台灣人民的納稅人權，台灣政府應一改過去罰款威嚇的手段，改以輔導的措施幫助台灣產業發展，以免重蹈當時的覆轍，讓有心「拚經濟」的國人提心吊膽。

想想看，衛福部有衛教，財政部或許也必須思考「稅教」，以例如將稅務教育納入基本教育當中的方法，思考如何才能提高社會大眾對稅務知識的正確認知，才是根本之道。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航