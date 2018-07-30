【時光台灣2018：翻檔案】通過台灣歷史檔案的再創作

文：王冠人

我、影中人和家庭記憶

溫知儀《與引商阿姨對話》＆陳潔瑤《32公里～六十年》

《與引商阿姨對話》的韻味，來自兩位「電影人」的相互陪伴，佐以戲劇滋養和家人心思。影片以導演的創作自述揭幕，談《片刻暖和》的母親角色如何負載、轉化自己個人的經驗。而這個角色的演出者，恰好是曾經影／視／劇三棲的劉引商女士。

後者，則是2017年時，由蘇育賢以錄像形式在布魯克林的「A Disappearing Act」展覽中，重現1965年黃華成編寫的實驗劇作《先知》，並找來原班搭檔劉引商與莊靈重新演繹。

結構上，影片交織了溫知儀導演和引商阿姨的相處相遇、舊地重遊，和劇組拍攝現場側錄。由演員生涯、作品延伸出的演藝理念，十分順暢地聯繫起幕前／幕後世界，看完教人有種想立即起身、完整找看那些類型各異作品的動力。

Photo Credit：國家電影中心提供 《與引商阿姨對話》劇照（圖右為劉引商）

同時，兩位影中人，不約而同地提到了家人的影響。除了導演在片頭重述母親和戲劇角色的關聯，引商阿姨也想起自己的父親，當年如何提點甫考進藝專的他，必須「同流但不合污」）。同樣在紀錄片中現身的，還有以《只要我長大》（2016）獲得好評的導演陳潔瑤（Laha Mebo）。

《32公里～六十年》觀看的對象是：南澳的泰雅耆老偉浪、偉浪的的族人，以及眾人的回鄉之旅。偉浪，七年前帶領現居平地的族人回到山上的部落，青年們也一起參與尋根。然而，長輩之間對於回鄉的必要與否，也有不同意見：「走不動」、「現在生活也很好」、或者「會想念以前生活」，甚至有位婆婆自然地哼唱搖擺起，以前曾經（對著官員）表演的歌舞。

這一段費力揮汗的行程，當年由陳潔瑤貼身隨行拍攝，他既是拍攝者也是被攝對象；與被攝者／同族人的身份疊合，在後段具體地展現：他在石板上寫下家族和自己的名字。

七年之後，《32》這部新的紀錄片，剪輯了國民政府的宣傳影片、原住民的常民身影、砲戰的記憶，或新的訪談片段中長輩們口述日本統治的規則、婆婆的歌聲。在多軌交疊的影音中，傳遞各自意見。我們終於才明白，片頭和片尾，鏡頭耐心等待在醫院病床緩疑的身影，原來是偉浪，以變化的外在身軀，成為串連、穿梭時空的定錨，或說尋根精神的原點。而與片尾的山林空鏡頭，彼此無聲地呼喚。

如果那空鏡頭，拉得更遠⋯⋯

陌生又熟悉的奇異世界：林泰州、吳端盛《最後的影像化石》

若說，溫知儀和陳潔瑤關注的是家的重訪與前往，那《最後》的路線貌似採取了相反路徑，把本應耳熟能詳的環境議題，化作、拆解成陌生的內容。

影片諧擬了外星人的第一人稱視角，「遠距勘查」出任務、「即時直播」異星球生活的超現實惡搞影像。當然，這異世界指的地球和台灣。

外星男子的旁白評述，帶出一種聚焦（對觀眾而言其實並不陌生的）陌生事物而彷彿需重新認識的影像史過程，同時也是（反）殖民史的模擬。片頭以無法辨識的發音與文字（卻加上同步的中文字幕）開始，配上快速閃動的影像雜訊，但隨即，「為了讓大家能夠深入體會，我們切換成這物種的觀看和說話方式」。

Photo Credit：國家電影中心提供

接著便配上熟悉的中文／國語，重新閱讀畫面中年代不一的檔案影像，賦予（往往是奇異的）命名、尋求啟示。模擬戰爭裡彼方破解敵營的策略，敘事就在特派員探索異星球的任務中步步推進。

拆解分析的對象計有：黑白奇情片裡、重工業政宣片、軍事儀式和官方慶典。裡頭的廝殺劇情、廠房器物設備，整齊劃一的操演動作，成為畫面外的角色對「此地」生活方式的一種主動研究與評論，既是歪讀，也是諷喻。

譬如：「污染」兩字竟近似外星語的「乾淨」；工廠的監控銀幕則是實驗影像，「什麼，影像還需要實驗？」；以及學童整齊劃一的體操，「是要訓練得像機器人一樣嗎？」。

Photo Credit：國家電影中心提供

而隨著種種「發現」，旁白也顯露出懷疑與驚奇、酸澀的嘲諷，甚至警示教訓的語調。影人的挑釁立場，不證自明；但同時也由於影音的轉速，及幾段頗可預期的評述（「這是他們研發的飛碟嗎？』（畫面中是魚型轎陣）），偶爾給人目不暇給、或面對明明是常民活動卻刻意加以奇觀的些微尷尬，以致內容的觸發，未必跟得上形式的巧思。

這或許是短片發揮的限制性，也是當代作者處理檔案素材「再創作」的生疏之處，然歷史影像能藉由重新「調理」變出新菜與觀眾直接面對面，也是幫助台灣認識自身歷程的一樁美事。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航