金門跟中國「買水」錯了嗎？為了東亞青運將「停辦」通水典禮

金門長期超抽地下水，為了改善地下水位下降、地下水鹽化等問題，2014年金門規劃透過海底管線向中國福建省廈門「買水」。現在管線完工，8月5日即將開始「通水」，但原訂舉行的通水典禮，27日被陸委會要求「暫緩辦理」，引發討論，29日晚間，金門縣長表示，通水典禮將「低調」辦理，改成只有金門在地人士參與的縣政成果「觀摩活動」。

（中央社）行政院2014年核定金門縣「自中國引水計畫」，解決金門缺水問題，金門縣政府原預定8月5日舉行「自中國引水」通水典禮，並已口頭邀請陸委會、經濟部、海基會相關官員及陸方人員共同出席典禮。

但27日，陸委會召開記者會表示，鑑於中國近來在國際對台灣多所打壓，尤其台中主辦東亞青運遭停辦引發民眾憤慨，認為「此時辦理引水典禮時機不宜」，呼籲金門縣政府「以大局為重」，暫緩辦理引水典禮。

在陸委會表態後，金門縣府連續三天針對通水議題公布新聞稿。金門縣政府就表示，充分理解並尊重中央的政策考量，但水資源不足，為供應民生用水需求，不得已只好長期超抽地下水。縣府表示，為讓金門鄉親有水喝，避免地下水鹽化，有「自中國引水計畫」，現在工程已完工，且依引水合約規定，有供水時間期限。

縣府說，金門自中國引水是民生考量，也是純粹商業交易的買水行為，鑑於金門水情嚴峻現況，又有合約履行義務，引進中國優質原水有急迫性，呼籲中央體察金門民情，重新考量。

28日，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）接受媒體訪問時表示，所有引水計畫進度仍按照合約進行，只是通水典禮暫緩舉行，「水會照通」，行政院會積極督促包括金門縣政府、金門水廠，要求福建方面的供水廠必須履行合約，確保供水、購水進度不會受到影響，金門人用水不會有問題。

《中央社》報導，29日，金門縣長陳福海召集副縣長吳成典、參議翁自保、自來水廠長許正芳及相關幕僚研議後續處理方式，最後決定原有的通水典禮將低調轉換成其他「簡單形式」進行，原先的通水「典禮」變為通水「觀摩活動」，僅邀請金門相關人員出席。

《中央社》報導，29日晚間10時多，陸委會公布「有關金門縣政府決定8月5日如期通水之回應」，當中稱「現在因為時機不對，不宜舉辦『通水典禮』，因此沒有原先三方人員（指陸委會、經濟部、海基會人員）出席，也就沒有所謂『典禮』的問題。」也算宣告這場引水典禮爭議告一段落。

年底選舉將屆，更將引水典禮一事加入更多計算。知情官員表示，經過多日協調，最終決定活動照常舉辦，但由原先的「典禮」，縮小規模為金門鄉親與過去有貢獻人士參與的引水通水「縣政成果觀摩活動」，避免造成更多政治爭議，轉而為選情造勢。

海水淡化廠成本太高，水庫設計不良，金門長期超抽地下水

《報導者》報導，金門少雨地貧，年降雨量不到1,000公釐，早期用水仰賴地下水以及軍管時期為了養兵之用開鑿的人工湖庫。

根據金門縣政府2014年的調查，金門每天有1萬多噸的水被私人挖的「違章」水井抽走，長期下來，造成地下水位下降和地下水鹽化。金門自來水廠曾興建海水淡化廠和水庫，希望改善地下水超抽問題，但這兩個供水建設因為規劃不良，完工後提供的水一年不到1,000噸，無法解決一年至少700萬噸的用水量（還不包含沒納入官方統計、私人挖掘的「違章水井用水量」）。

《端傳媒》也報導，以價格計算，金門每噸水處理成本高達台幣50元，但金門水費與台灣本島同步，因此一頓水只收台幣10塊錢出頭。

綜合《環境資訊中心》和「金門縣政府」的報導，為了解決水資源問題，行政院在2014年核定「金門自中國引水工程計畫」規劃，在2015年與中國福建省政府簽約興建海底管線，將水從廈門引到金門，這個購水契約簽訂期限為30年。整個引水管線工程從2015年10月12日開工，2017年月12月底完成，並於今年1月中旬辦理測試，預計於8月5日通水。

根據計畫，工程進行的同時也將進行「地下水管制及減抽」、「節約用水」、「湖庫水質改善」、「供水設施更新改善」、「多元水源開發利用」等五大策略，以2021年為目標年後，希望達成「地下水減抽1.83萬噸/日」、「自有水源75%以上」、「確保整體產業水源安全」及「110年供需平衡」的目標，實際內容包括增擴建海淡廠、新建淨水廠、改善湖庫水質等。

水是戰略資源，向中國引水適合嗎？

《端傳媒》2015年報導，當時簽訂的引水協議可以說讓金門佔盡便宜，引水1度的成本大約45.5元（金門縣政府也曾評估過從高雄送水，1度成本約280元台幣），但根據協議，中國1度水僅賣台灣9.86元台幣，水價每五年依照匯率及雙方消費者物價指數等基礎做調整。此外，全長27.62公里的引水管線，位於中國的10公里陸管全由中方出資，加上加壓站等總工程經費3億8,000萬人民幣（約19億台幣），也全由中國自行吸收。

《台灣醒報》報導，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲受訪時指出，水是戰略物資，廈門供水金門有統戰的意味，會弱化該地戰略防禦。雖然金門缺水是一項民生問題，但他認為，台灣有優良技術，政府應在該地建設海水淡化廠自給自足，避免讓金門過度依賴對岸。

《報導者》報導，金門官員則表示，從中國引水，絕不是要讓金門的用水全部倚賴中國引水，畢竟在政治上兩岸還是敵對的狀態，對於用水這麼重要的民生需求，勢必還是要有一定的「敵我意識」，所以從金門引水，只是金門縣政府整體改善水資源體質的暫時性方案。因此，藉由這個方案引進金門的水，只占金門預估用水量的30%，長期而言，經濟部規劃比例要降到25%。

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核稿編輯：羊正鈺