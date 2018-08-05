韓國青少年自殺報告書（四）：校園霸凌太常見，別把自殺當解脫

「死亡是清涼的黑夜，生是悶熱的白晝。」——海涅（Christian Johann Heinrich Heine，1797-1856）

韓國人一生都擔心自己會不會自殺。

根據2010年經濟合作暨發展組織（OECD）韓國「年齡別死亡原因」（연령대별 사망원인）之統計，呈現出極為悲觀的一面。韓國青壯年人（10-39歲）中，死亡的主要原因，全以「自殺」獨占鰲頭。

細部分析，數據如下：

0歲：出生前後的特種疾病、畸形兒、變形或基因異常等原因，導致死亡；

1-9歲（10대，即「10代」）：癌症、畸形兒、變形或基因異常，導致死亡；

10-19歲：依自殺、交通事故（운수사고）、癌症為順位，導致死亡；

20-29歲：依自殺、交通事故、癌症為順位，導致死亡；

30-39歲：依自殺、癌症、交通事故為順位，導致死亡；

40-49歲：依癌症、自殺、肝臟疾病（간 질환） 為順位，導致死亡；

50-59歲：依癌症、自殺、心臟疾病（심장 질환） 為順位，導致死亡；

60-69歲：依癌症、心臟疾病、腦血管中風（뇌혈관 질환）等疾病為順位，導致死亡；

70-79歲：依癌症、心臟疾病、腦血管中風等疾病為順位，導致死亡；

80歲以上：依癌症、心臟疾病、腦血管中風等疾病為順位，導致死亡。

換句話說，自殺不僅僅是韓國青壯年人死亡主因外，人們到了中年40-59歲，也飽受「自殺」陰影的壓迫。換算下來，韓國人平均壽命82.16歲（2015年資料），一生中有將近七成的時間，都在擔心自己會不會自殺，是否會成為下一個拉高自殺值的人……

青少年自殺比例高？不得不說的校園霸凌

然而，我們再度關注起韓國青少年的自殺現況，特別是國、高中生學子，自殺率最高的黑色3月份，10年來平均當月自殺人數來到332位，跟最低的12月份193人，多出近139位，此數據顯示出何種現象呢？除了學子開學壓力外，考不上好大學、家裡繳不出小孩子高額的大學出世費用，甚至，其中也寓含學校「霸凌事件」——開學之後，又要遇到平常在學校跟我要保護費、不想見面的惡霸同學等多重的因素。

諸如發生在2017年9月，韓國SNS網路社交群軟體內瘋傳一張不堪入目的「血腥照片」，爆發社會大眾關注的「釜山女子中學集團」霸凌事件。事件起因是五位國中生，主嫌為鄭有美（정유미，音譯），毆打年僅14歲女性學生，被害者後腦杓頭髮將近被撕掉一大半，耳朵被煙燙、臉頰也被巴掌打到不成人形。此外，女體上還有點點斑斑煙燙傷痕，雙唇被腳踹成香腸嘴，雙眼也被打得鼻青眼腫，腫大到幾乎都睜不開，渾身是血地跪地求饒。

此霸凌事件透過網路廣泛傳播，加害者也不知是天真，還是有意地在犯案後，興高采烈地傳送照片給友人看時，還請教說「我這樣下手會不會太狠？打得會不會太嚴重些啊？」讓人髮指的是，事後加害者還馬上與三五好友，一同逛街購物，放鬆心情。這樣的惡行當然引起韓國社會眾怒，當地也興起是否修改1997年所實施的《青少年保護法》（청소년보호법 ，又稱「少年法」소년법）之輿論。根據現行《青少年保護法》規定，儘管犯下重責，未成年學生也不會遭受到刑責，讓未成年學生有恃無恐，讓人質疑此法疑淪校園霸凌保護傘，各地興起「廢止青少年法運動」（청소년법 폐지 운동）。

韓國電影反思校園霸凌，別把自殺當解脫

學校霸凌的現象太常見，連當地許多導演也紛紛拍攝相關類型題材電影，來反應此社會亂象。如近幾年的韓國電影中，我們可以舉出2017年的《蚯蚓》（지렁이）電影為例，片內描述身心殘障的父親，替在學校內慘遭同學戲弄、輪姦的女兒復仇，且令人深刻的是，電影內經常出現令人痛心台詞，如遭同校學生霸凌的女兒，明明自己沒有過錯，但總是「被」要求道歉、得「被」檢討、老「被」得跟校方、他人家長道歉的父親，說出「難道，貧賤就是一種罪嗎？」、「沒有錢，難道我們就不可以抬頭挺胸地生活著嗎？」等語，深沉地控訴此社會。且電影內也有一幕，犯案的男學生們，面無悔意表情猙獰地對女主角說，反正我們這種未成年犯了案，被抓到也大不了是轉學罷了，食髓知味地繼續踐踏女主角的肉體與心靈。

最終，女主角受不了壓力，自殺了。

Photo Credit: AP/達志影像

又如同2015年《憐憫》（천 번을 불러도），戲內慘遭學校同學霸凌的女主角，詢問同學為何要如此對她，得到的回應，竟是「只是無聊，想欺負妳罷了！」連老師發現到班上氣氛不對，想介入班級內霸凌風波時，為首作惡的女學生反問起老師說，「老師，就是我欺負她的，你又能怎麼樣呢？」電影最後結尾，也是女主角來到學校頂樓試圖自殺，幸好老師到場勸說，才免除一場悲劇。但我們在此也看到，自殺的氣息發酵著。

當年度，也有一齣電影得到觀眾注目，即《優雅的謊言》（우아한 거짓말），同樣也是在講學校霸凌——劇內從一位14歲少女突然自殺，她的母親和姐姐百般不得其解，試圖釐清妹妹為何自殺的過程中，才慢慢發現，原來在自殺輕生前，看似活潑樂觀的妹妹，在學校已長年飽受同學言語霸凌，難以跟家人開口的她，身心疲累地最終走上絕路。

又如同我之前的撰文，發生在2004年「密陽女子中學生集體性侵事件」，其中一位崔姓少女受害者，遭受暴力集團長達半年、11次以上的性侵與暴力威脅，2004年8月試圖服安眠藥自殺未果，陷入昏迷，才被家人發現異常，報案處理，性侵事件才浮上枱面。此事件也在十年後，2014年重新改編搬上大螢幕，拍成《青春勿語》（한공주），來控訴學校霸凌的黑暗面。

此外，我們也不得不提，一齣得到2014年第64屆柏林國際電影節等多項獎項的《夜間飛行》（야간비행）韓國電影。《夜間飛行》主題描寫，一位立志考進國立首爾大學的資優學生，他不為人知的同志身份，與深愛著不良少年等劇情。看似著重探討韓國當地仍屬於禁忌話題同性戀之片，但同是身為同性戀導演李宋熙日（이송희일），他也在此片內，花了極大橋段來描繪出學校內霸凌的現象，以及同性戀如何遭受到同學異樣眼光看待，當然，自殺死亡也在此齣戲登場，電影內也有一段描寫此資優生被人發覺是同性戀後，慘遭同學雞姦拍攝影片，試圖自殺之片段。

再早一點的時間，2013年也有相似題材《懲戒者》（응징자），片內言及早年因在學校受到同學霸凌，其心理壓力一直影響著被害者，被害者不僅是在求學階段，連畢業後，來到社會職場，也飽受當年的心理創傷，最終被害者採取一連串復仇計畫，好抹平他心中永遠的痛。當然，《懲戒者》片內也有人自殺身亡……

異化社會內，自殺也是異化的。然而，令我感到擔心的是，人們若遇到人生難題與難關，不再去尋找解決的法子，而是懶於尋找，一死百了。

這樣的韓國學子，苦不苦啊？

韓國學校霸凌事件，絕非屬於特殊案例，透過驚人聳動的新聞、層出不窮的類題材電影，都可以看到事態之嚴重。根據韓國暴力防制基金會2014年的調查，指出超過56％的學生，就曾因為校園暴力、霸凌，飽受身心艱辛，有著不愉快的校園生活。

試想一下，學子們每天坐在教室內，面對一本本沉重的課本學業壓力，放學鐘聲一響，就得三步併兩步地，趕去首爾江南區補習，片刻不得休息。等到夜深，學子背著沈悶的書包回到家，以為可以鬆口氣了嗎？不！回到家，馬上面對地就是家裡大人的「關心」——「你作業寫完了嗎？」、「今天數學你考幾分？有沒有第一名啊？」、「這次有沒有考贏誰誰誰」，切身關於他們「出世」的期待……

這也難怪，最近在韓國學子間，流行起一句話——「媽媽朋友的兒子」（엄마친구의 아들，簡寫為엄친아），這句話戲謔韓國母親，什麼都要拿隔壁鄰居、親朋好友的兒子，來跟自家孩子比較的心態。

再者，韓國青少年政策研究院的《青少年的生活時間調查》，曾有數據指出韓國學生一天平均唸書七小時又50分，比經濟合作暨發展組織（OECD）平均五小時，還要高出1.5倍等高數據報告。其中，韓國小孩一天平均補習時間是78分鐘，與只有六分鐘的芬蘭與比利時，差了13倍，其他像加拿大國家，也才只有12分鐘、英國18分鐘、日本24分鐘，這些國家的學生補習時間，都遠比韓國少了很多。

你說這樣的韓國學子，苦不苦啊？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航