韓國青少年自殺報告書（五）：世越號背後的悲痛與低生育率衝擊

「人們孤獨的死去。」——帕斯卡（Blaise Pascal，1623-1662）

一提到韓國近幾年的重大事故之一，我想很多人第一時間，想到的就是「世越號沉沒事故」（세월호 침몰 사고）。

世越號冤魂，真相何時得以揭露？

2014年4月15日，晚上9：00，一艘載有將近476人船客，其中多為參加畢業旅行的325位檀園高中學生，從仁川港出航，前往濟州島的渡船，隔天上午8：58，發生船難傳出了求救訊號。此船難後續的救援工作，也引起很多爭議，諸如政府官方搜救隊抵達後，第一時間僅在船身周邊徘徊，等待上層長官指示，而沒有立即下海救援，錯失了寶貴救人時機。

甚至輿論圈也傳出「謊言」、「假消息」，起因在於案發之際，有新聞台報導政府大規模地動員——261艘船，35架航機，750位救援人員，已經平安地將全數船客救起。然而，民間潛水員洪嘉惠（홍가혜），卻揭露當她趕到世越號船難現場時，船艙內的遇難者敲打艙壁求救，拍打聲音咚咚咚地，歷歷可聞。但官方的搜救部隊，卻遲遲不下水，不知道是在等待上層指示，還是另有盤算，任由冰冷海水慢慢流入船艙，船體漸漸傾斜，生還者的拍打聲，緩緩無力低沈地消失在寧靜深海內。

此外，事件引起的「政治風暴」也燒到總統府青瓦臺，讓當時的朴槿惠總統，民調直落，甚至許多當地媒體，多揣測當時船難之際，朴槿惠總統為何沒有立即下令救援呢？在黃金救援時刻，為何還不見朴槿惠總統蹤影？她做什麼去了？有什麼私人行程，比起救人民，更為重要的呢？

世越號引發的社會民怨極深，全國各地示威行動、要求真相調查的民眾聚會，不時地展開。到最後，沈沒的世越號也重創朴槿惠總統形象，加上爾後崔順實閨密事件、收賄傳聞，讓她狠狠地跌下總統之位，成為韓國史上第一位被彈劾下台的總統。

悲痛的是，此船難最終造成當天船上476位乘客內，確認295人死亡、172人輕重傷，另有九人下落不明。棄船而逃的李俊鍚（이준석）船長與十多位船員，分別被控殺人罪與涉嫌遺棄致人死亡，最終2015年11月12日，韓國大法院終審裁決，世越號船長李俊錫殺人罪成立，被判無期徒刑，其餘14名船員，則多為1.5年至12年不等的有期徒刑。

當然，船難的影響仍持續燃燒，如2015年4月1日，世越號事件將滿一週年之際，韓國政府公布賠償每位罹難學生4.2億韓圜（折合約新台幣1,200萬元），教師則是賠償7.6億韓圜（折合新台幣約2,160萬元），但家屬們斷然拒絕接受賠償，因為「真相」尚未被釐清。2017年3月23日，沉於海底近三年的世越號，終被打撈出來——海中的學子冤魂，重見天日。

一場讓國家未來沉入海底的「人禍」

我第一次看到此新聞時，直覺這應該成為社會重大事件外，深覺當局高層不好好處理的話，即有可能造成社會極大變動，特別是此次事故，還發生在一個國家未來的希望，莘莘學子年輕人身上，其造成的風暴與影響，必定遠超過當局想像。

當然，我們在這裡並非意有所指地說，當年慘遭船難若非不是學生，所引起的風波會比較小，或者使人不痛不癢，沒有太大感受，因為世越號之所以會造成韓國民眾如是關心與憤怒，除了超過300位的犧牲者外，其中事件所糾纏出來的政治、運輸制度、新聞媒體、救援工作、學校教育、社會風氣等，各有討論空間，反省造成船難之眾多因素。

但重要的是，任誰都不想家中有任何親人發生事故，尤其若說意外是突如其來，讓人無法避免的話，最心痛地莫過於發生意外後，延遲救援、未盡力搜救，來把意外損傷減低到最低的「人禍」了。

那麼，若集中這次船難犧牲者多是高中青年學子的話，造成家中父母親的悲痛有多大呢？再一次強調，我們並非意指，此次大多犧牲者若非是學子的話，所引起的悲痛會有所減少，而是由最切身的韓國社會「生育率」與「教育費用」角度來看待的話，人們都可以想像，望子女成龍成鳳，辛辛苦苦懷胎十月，含辛茹苦教育出來的小孩，就這樣，一剎那陳屍於海底。此離別會有多麼悲痛呢？

Photo Credit: AP/達志影像

青年學子走了，對低生育率的韓國有多大衝擊？

眾所皆知，台灣有一項指標跟韓國不相上下，即是所謂「生育率」，先看韓國和OECD主要國家的出生率比較，可以發現到韓國從生育率最高變成生育率最低的國家——1970年代的韓國，生育率約為4.53位，高於當時OECD會員國平均的1.2位。過了20年，等來到1990年代，韓國生育率已經跌到1.57位，且這20年來，小孩生育率皆低於OECD的平均值。再過15年，根據韓國企劃財政部「國家預算」數據指出，2005年的韓國生育率，已經創下歷史新低紀錄1.07位，爾後的2006年1.12位、2007年1.25位、2008年1.2位、2009年1.15位、2010年1.23位、2011年1.24位、2012年1.3位、2013年1.1位、2014年1.2位、2015年的1.25位等，皆低於對比值OECD會員國，這期間的平均生育率的1.7位。易言之，2000年代以後的韓國，生育率一直維持平均1.2個左右。

極端扭曲的升學、就業、生活壓力下，韓國年輕夫婦與其說不能生孩子，倒不如說「不願意」生孩子，連帶地也就導致社會整體的生育率，從原本OECD生育率最高的國家，變成了最低的國家呢。

反過來看看台灣，似乎情況也好不哪裡去。2003年台灣總生育率已經跌到1.23人，被列入生育率低於1.3的「超低生育率國家」，2010年更是創下新低，下跌到0.895人新低點，2012年稍微回升至1.265人。但爾後幾年間，台灣整體生育率又持續下滑，大多維持1.07至1.18人左右，2015與2016年的生育率數據，則是來到1.12位，若跟全球各國相比，台灣總生育率僅高於新加坡、澳門，排名倒數第三。

生育率屢創新低的困境，當然台韓兩國政府都試圖想法子來解決，如韓國政府就提高社會福利預算，2014年一口氣提高幼教領域的預算，來到約5.3兆韓圓（折合新台幣約1,472億元），相較2013年的4.1兆韓圓（折合新台幣約1,139億元），增加27.5％，但國內出生率仍原地踏步，僅僅上升0.01位。

位於全球普遍生育率總是排名倒數前幾名的韓國而言，遭遇到世越號此重大不幸事故，可猜想會對大多數中壯年的韓國夫婦，與此社會造成多大的衝擊。

父母親用盡全心呵護，卻換來冰冷遺體的衝擊

我們在這裡，並沒有任何惡意刻意地把「小孩」異化成數字，因為每個小孩子對每一個家庭，都是上天的禮物、特別的存在，失去小孩的父母親，著實疼痛，絕非是金錢可以衡量，加以彌補的悲痛。然而，就現實角度而言，在韓國養一個小孩子要花多少錢呢？為了要讓家中小孩出世，從生下一名子女並養育他到大學畢業期間，總共要花多少錢呢？根據韓國統計廳，從2003年開始，每三年調查一次的「全國生育力及家庭健康實際調查」指出，包含小孩子居住費用、地鐵公車通勤交通費、日常手機上網通訊費、尿布奶粉用品、飲食生活費，與公營教育費、補習班費用、醫療保健費等等許多支出，其中子女教育費用，乃占了最大的比重。

如讓我印象比較深刻的數據，同是出於統計處《韓國生育能力與家庭健康實際調查》2013年的數據，就指出韓國零歲到未滿三歲的嬰兒的托嬰班費用，全國總支出是1.83兆韓圓（折合新台幣約511億元），滿三歲到五歲間的安親班費用，全國總支出是2.17兆元（折合新台幣約604億元），嬰幼兒安親班的補教費用總額，就占了韓國GDP的0.22％。

繼之，粗估以上這些零零種種關於子女扶養費用等許多項目，2003年的一戶韓國家庭，最少得花上兩億韓元（折合新台幣約556萬元），才能把孩子養到22歲大學畢業。但這還是2003年的資料，在物價年年上漲的韓國，等來到2012年，子女扶養費用已經飆漲近五成，金額至少已經來到3.1億韓元（折合新台幣約861萬元），才能順利把小孩子養到大學畢業。

就這樣，本是一場愉悅快樂的同校畢業旅行之旅，然而上天卻來了一場船難橫禍，爾後，又因人禍把這些年輕學子葬送到深淵海底。三年後，把這些許多家庭父母親用盡全心呵護，與家裡所有資源扶養的——沒有呼吸，沒有喘息的寶貝小孩子，冰冷地打撈上岸，再度送回到人間……這也是為何世越號發生之時，韓國社會如是震驚、如是悲痛，因為國家未來的希望，三百多位年輕學子，因人禍喪身於海底。

對韓國社會而言，日常的自殺壓迫陰影已經讓人們喘不過氣來，而又遭遇到世越號此船難意外，讓人情何以堪啊？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航