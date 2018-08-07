德國的育兒福利，在芬蘭媽媽眼中卻是歧視？

文：Carol Chen（目前旅居德國，有「凱若媽咪的教育實驗」臉書專業，分享跨文化的育兒經驗）

我們一家居住在德國漢堡市裡較多「外國人」的區域，有來自歐洲四面八方與各大洲的住戶，附近還有難民居住的區域。兒子就讀的幼稚園像是個小小聯合國，我也因此認識了來自不同國家的媽媽們。特別要好的幾位，會在把孩子送到幼稚園之後，到旁邊的咖啡廳「續攤」喝杯咖啡。雖然來自歐洲東南西北與亞洲，在家說著各自的母語，也有不同的文化背景，但我們都有個同樣身份——母親。

孩子長大，我能回到職場嗎？

幾人之中，除了我仍舊維持Online經營台灣事業外，其他媽媽們都暫停了事業，在家全職帶孩子。她們與台灣的媽媽們無異，都同樣擔心當自己為孩子而暫時放下工作一段時間之後，是否還能夠有機會回到職場做自己喜歡或擅長的工作。

我們都很愛自己的孩子，否則也不會在各自事業都十分順利的狀況下毅然決然放下，然而我們也不希望自己的世界裡只有孩子。畢竟，有天孩子們會離開家展開新的生活，我們當然也該擁有屬於自己的人生。這群在德國的「外籍媽媽」也都有同樣的心聲。

德國福利充足，單薪家庭不擔心

許多故鄉的親友聽到「在德國養小孩」，都認為我們超級幸運。因為德國重視孩子的福利，也鼓勵父母親能夠多待在家，所以用了許多政策，例如生產假、育嬰假、育兒津貼，及減稅方案，讓爸媽們盡量能無憂地選擇其中一人去工作就足夠養家活口。而與世界各地無異，在德國多數待在家的一方仍舊是媽媽。有些家庭會決定由爸爸待在家，但還是少數，且通常都是「暫時性」的方案。而媽媽呢？有些人一旦留在家，接連幾個孩子輪番出生後就一晃眼遠離職場十年以上。

我的婆婆與身邊的德國媽媽朋友，許多人仍舊會在孩子長大後回歸職場，德國也有不少「半職」工作的機會，一週只需工作20－30小時，讓媽媽們（或需要照顧家庭者）收入與家庭兼顧。這一切聽起來都不錯也讓人羨慕，然而，這真的適合每個女人嗎？似乎未必。

德國福利對芬蘭媽媽卻是歧視？

來自芬蘭的媽媽就分享，在她的老家，幾乎每個媽媽放完育嬰假後都仍舊去上「全職」班，不會有任何異樣眼光或意見。因為半職工作雖在現實上能夠運作，但通常無法進入管理階層，收入與職涯發展當然也是受限的，對她來說，全職才能達成她的事業夢想。

當她生完二女兒，向原德國公司提出回復原本職位的申請時，老闆卻用著非常憐憫的口吻問：「不是有福利嗎？為什麼不在家照顧女兒就好呢？媽媽們不都這樣的嗎？」，讓她深感驚訝。「在芬蘭，這樣說是可以被投訴的！」她有點憤慨地說。原來，一個國家的「良善美意」，到了另一個國家卻會變成「歧視惡法」。她明白老闆的善意所以並未提出抗議，然而當她說起這事，所有媽媽們卻有著同感：「為什麼『好媽媽』放棄事業是如此天經地義？」。

「媽媽在家帶小孩」刻板印象影響政策

每個國家的家庭福利政策背後，其實都有著一個對於「完美家庭」的假設。當社會多數假設一個「正常幸福家庭」等於一個父親加一個母親、假設兩人生養孩子後，由媽媽待在家裡照顧孩子，那麼自然就會將法規往這方向去設計。這樣的設定並非「錯誤」，然而時代在改變，政策也該隨著社會型態改變而調整。

世上雖沒有完美的政策，但至少這些「福利國家」的確制定了法律來保障在家照顧者的眼前權益，而非置之不理。當我們羨慕著其他國家福利的同時，別忘了「天下的媽媽都是一樣的」。女性都共同面對著整個人類社會對於性別角色的刻板設定。

十五年前懷大女兒時，當時台灣還缺乏照顧媽媽勞工的法律，也鮮少有提供彈性工時與地點的公司。若想自己帶孩子又有自己的收入，當時唯一能想到的方式就是在家創業。當時的困境，卻使我現在成為各國媽媽朋友中，唯一能同時育兒也擁有事業的母親。

世界的全貌雖還無法立刻改變，但透過喚醒自覺以及賦能，讓女人們共同認知到：我們絕對可以「不只是如此」。相信未來在各地將會有更多「家庭／事業」共融、共榮的家庭，社會也會逐步改變。終有一天，身為「母親」不等於職場上的弱勢族群，不需要依靠社會福利來保障，而能夠在職場上同工同酬，享有選擇的自由。

德國的育兒福利

生產津貼（Mutterschaftsgeld）：媽媽可以拿到休產假前三個月的平均淨所得。

產假規定（Mutterschutzfrist）：德國政府規定，產婦在產前6週至產後8週期間不得工作。以預產期為準，若提前生產則將產前假順延補休；若實際生產時間較晚，產後仍必須休滿8週。

解約保護（kündigungsschutz）：在無限期的工作合約內，只要通知雇主已懷孕，雇主在生產期間不得解約。

父母津貼（Elterngeld）：全職育兒，或每週工作30小時以下的父母，可以申請父母津貼，至孩子滿12個月止。孩子出生前有工作者以每月平均薪資計算，孩子出生前沒工作者則補助每月300歐元（約1萬元台幣）。

What other people think… Feeling: courageous The advantages of being a working mother are that your role in life is not “restricted” to the “mother role,” you have autonomy. —A working mom with 2 children

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航