韓國青少年自殺報告書（六）：《女高怪談》變態六部曲反映韓國「常態」

「在現象背後一無所有：現象本身即是指南。」——歌德，《箴言與沈思》第993條。

人之所以會自殺，非僅僅只有一個原因造成，也非單純的因果關係可以解釋。同樣地，社會自殺風氣之所以這麼盛行，也絕非只是因「生活壓力大」一語即可簡單帶過。

然而，最令人心酸的是，如果一個社會風氣，是把「自殺」視為解決人生難題，或是台灣人熟知「地獄朝鮮」之逃避方法，我們即可看到此社會結構，以及居住在此生活世界人們意識，有多麼大的問題了。

韓國國、高中生自殺問題有多嚴重？

根據《臉書2013：經濟、環境和社會統計》（Facebook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics）調查，指出「韓國十位死亡的青少年中，就有三人死於自殺」——我們透過更早之前的數據，更可以看到韓國國內青少年自殺人數之狂飆。

細部而言，1990年，平均每十萬人中，韓國青少年自殺人數為8.8位，還遠低於當年經濟合作暨發展組織（OECD）36個會員國平均的16.17位，爾後短短十年之間，韓國青少年自殺率可謂狂飆，等來到2000年，平均每10萬人中，韓國青少年自殺人數已經攀高到16.6位，此時已經跨越OECD平均的14.56位，再過十年，2010年，平均每10萬人中，韓國青少年自殺人數為33.5位，已經是當年度OECD平均13.29位兩倍以上。

且根據「2010年1月至2014年9月國、高中小學生自殺現況調查」，當地選擇自我結束生命的學生有630人，換算成天數，也就是平均3.6日，就會有一名學生消失在此社會裡。而此調查內容也顯示，未滿18歲的青少年死亡主因——「自殺」是佔首位，遠遠超過公安、交通事故等「意外」狀況。更令人擔心的是，每十名青少年，便有一人「曾經有考慮過自殺」的念頭，只不過他尚未去實施而已。

韓國間差社會與他人的目光，培養出學子潛在的自殺基因……每個青少年都是潛在受到自殺陰影迫害的受害者。

那麼，現今狀況有改善嗎？並沒有！

等來到2015年，韓國當地統計處「死亡原因統計」，分析出當年度15-19歲青少年死亡人數905名，其中包含公安、疾病等意外事故等，然而因「自殺」而逝世的學子仍有289名，即平均1.4天，就有一位國、高中小學學生消失在此社會，自殺主因佔青少年總死亡人數的31.9％。

十位青少年之中，有三位都選擇在花華歲月，以自殺離開人世，永遠逃離這個「現世地獄」。

青少年怎麼自殺？墜落致死比例最高

那麼，青少年為何會想自殺呢？是什麼逼促他們做出如此極端選項呢？依「2011年韓國青少年政策研究院」調查，指出「學業成績」佔了自殺主因的35.1％，接著才是「家庭不和睦」22.1％、「朋友間紛爭」13.5％、與「經濟困難」2.6％；翌年，2012年韓國統計廳統計報告，也顯示青少年選擇自殺主因，仍是以「成績和升學問題」為重，39.2％居冠，其次才是「家庭不和睦」。因「出世」壓力——所造成的自殺數值仍是不斷標高。

同樣的數值與題材，不斷地出現在韓國當地媒體報導內，諸如聯合新聞通訊社在2013年9月的報導，引用「韓國健康增進基金會」長達十年的統計數據，指出2001年韓國每十萬名青少年（10到19歲），平均自殺人數為3.19人，等到2011年，已經飆漲到5.58人，增加了57.2％——十年之間，韓國青少年自殺率增加近六成。

韓國《世界日報》2017年7月9日報導，對於青少年自殺也多有著墨，連同青少年選擇何種自殺方式（10대 청소년 자살수단）也被統計出來。根據統計，青少年主要有三種自殺手段，分別是瓦斯中毒（가스 중독）、墜落致死（추락，如從頂樓往下跳、跳江等）與上吊（목맴，목매달다）為主；再細部點分析，瓦斯中毒自殺手段一直維持在10％左右，而墜落致死與上吊，在2011年呈現交叉點，目前以墜落致死為青少年最愛的自殺手段，將近40％，甚至在2015年資料，此手段高達56.7％，而上吊自殺則保持在35％上下。

然而，「新聞文字」也許不是青少年太關注的對象，因為學子們每天唸書都唸不完了，哪有時間打開電視看新聞，或偷閒滑手機之際，還看這些大人世界的長篇大論報導呢。但「電影」、「影片」可就不一樣了。

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韓國哪邊的鬼最多？《女高怪談》告訴你

如同我曾經提過，從1998年5月30日開始上映的韓國經典恐怖電影系列《女高怪談》（여고괴담），到2013年為止，已經拍了六集。

若電影第一集叫座成功的話，導演謙稱是「偶然的運氣」，那麼爾後有了人氣、資金，能續拍第二、三集，成為「三部曲」的話，無疑是肯定執鏡之導演與電影主題設定。那麼，《女高怪談》竟能拍到六集，成為六部曲的現象，就值得我們注意了——能拍到六集的影片，必是受到大家歡迎，有其市場才能續拍下去，而會受到觀眾熱愛，必然是符合普羅大眾胃口，投射出大多數韓國人的意識。這六片的內容在講些什麼呢？反應韓國人什麼意識呢？

首先，六部怪談的場景，如同片名一般，都選擇在（女子）高中學校內；而題材也分述，青少年學生因考試壓力大，第二名的學生沈重不了壓力，自殺後變成厲鬼，來向第一名復仇，如第一集的《死亡教室》、第三集的《狐狸階梯》，以及第五集的《結伴自殺》）；又或是呈現出當代韓國學校霸凌問題，如第四集的《聲音》與第六集的《血玉傳說》。

自殺手段也都如同前方所言，學生不是以跳樓，不然就是以上吊結束自己的生命——膾炙人口的《女高怪談》的場景安排與情節設定，絕非是偶然的，血淋淋地描繪出高中校園競爭之殘酷面貌——它是屬於異於其他系列電影，可「變態」地拍到六部曲之多，呈現出韓國社會「常態」的電影。（註）

也因此現狀，有一次我打趣地詢問韓國友人，在韓國鬼最多地方是在哪？友人百思不得其解，只聽我淡淡地說出「學校」一詞，友人不發一語地沉默點頭。

然而，再退一步想，「新聞文字」、「電影」也許還不是青少年過度關注的對象，因為青少年每天唸書都唸不完了，哪有時間去上電影院，或手機付費收看看這些長達近兩小時，或五六部曲電影呢。

但每週一集又一集，動人心弦的「連續劇」（드라마）可就不同了，尤其是出現在其中的歐巴與歐膩，他們的影響力可就大了……