「沒有錢為什麼不印鈔票？」孩子的耳語，可是各國政府的難題

文：陳怡芬

鈔票，印就有了嗎？

鈔票多印一點，我們能享用的物資財貨並不會跟著增加。想要提升人類的經濟福祉，必須靠能讓生產力提高的科技發明和制度創新。

當年在銀行籌辦「小富翁理財營」的時候，孩子們最喜歡的課程就是數鈔票。我們拿訓練新行員用的「假鈔票」（為了模擬真實鈔票，厚薄紙張花色都做得跟真的一樣），教導孩子們如何「展鈔」，即用手將鈔票展開如孔雀開屏般。國小孩子喜歡邊玩滿手的假鈔票，邊問老師：「如果我們沒有錢，不是印鈔票就好了嗎？」

中高年級孩子當然懂得錢不能亂印，印製或流通假鈔是明顯的犯法行為；但是電視新聞常出現這樣的標題「瘋狂印鈔！四大央行QE，累計已九兆美元」、「美國QE才說退場，日歐搶印鈔票」，孩子的印鈔票問題，爸爸媽媽恐怕也很難回答得出來。

認識調控貨幣的三大工具

鈔票是國家的法定貨幣，民眾私下印鈔票是犯法的，而且印鈔票需要複雜的印刷和防偽技術，只有屬於國家的中央銀行才有印鈔票的權力和能力。鈔票該印多少，也不是隨便亂喊的；中央銀行必須經過嚴謹精密的計算公式，考量國內黃金存量、外匯存底比例、實際GDP增長前景、通貨膨脹率等，才能決定鈔票印製數量。事實上，國家「生」出錢來，不一定是靠「印的」，央行可以透過存款準備率、重貼現率及公開市場操作等三個貨幣政策工具，來調控貨幣的數量及貨幣的價格（利率）。

國家花很多精神計算該印多少鈔票，怕的就是有後遺症；央行多印鈔票最怕的就是出現通貨膨脹的現象。原因在於，當大家手上鈔票變多時，因為市場上商品的數量仍然有限，雖然錢變多，但是人們怕買不到商品，就情願出更多的錢、拿更多的鈔票來買商品，於是推升商品的價格上漲，這就是通貨膨脹；錢變得不值錢，也就造成了「貨幣貶值」。當一個國家的貨幣比起其他國家變得更不值錢時，一旦得向外國買入需要的資源商品時，例如石油，就必須花更多的本國鈔票。

以前去越南出差旅行回來，喜歡拿著早餐收據豪氣萬千地秀給同事看，「我花了七萬五千元吃早餐喔！」其實真正花的錢還不到新台幣一百元。越南在一九八六年開始經濟改革，也曾躍升成為亞洲四小虎之一，可惜發展太快造成通貨膨脹和貨幣貶值等問題，很讓政府頭疼。而全世界最誇張的通貨膨脹發生在非洲的辛巴威，該國的通膨率曾於二○○八年飆到嚇人的百分之五千億。貶值最嚴重時，三．五萬兆辛巴威幣才能兌換一美元，當時的物價每天至少調高兩次，導致辛巴威幣淪為廢紙，多數人乾脆把舊鈔燒掉或丟掉。

經濟福祉無關鈔票多寡

鈔票多印一點，我們能享用的物資財貨並不會跟著增加。想要提升人類的經濟福祉，必須靠能讓生產力提高的科技發明和制度創新。中央銀行多印鈔票或多釋出貨幣，其實在於鼓勵或逼促鈔票的持有者快快消費，以花掉手上的鈔票，讓貨幣流通到生產者手中，促進市場上財貨供給，或者有能力去投資建設創新改善。

二○○九年，政府曾發放給全國人民消費專用券（通稱「消費券」），就是為了因應二○○八年全球金融海嘯所帶給台灣的消費緊縮效應。雖然每人平均消費券的可消費金額只有區區新台幣三千六百元，卻也讓政府多舉債新台幣八百五十八億元（以台灣總人口約二千三百萬人估算），這也是一種另類的「印鈔票」。

央行「印鈔票」可簡單用兩個英文字母「QE」來稱呼，QE是quantitative easing的縮寫，中文叫做「量化寬鬆」。這是中央銀行一種非常規的貨幣政策操作，相當於間接增印鈔票。央行透過公開市場操作，向本國銀行金融同業市場提供充足的流動資金，提高實體經濟環境中的貨幣供應量，期望所有借款人都能因手上多握有鈔票而受惠，以支持整體經濟運作。

QE這麼好，美、日、歐輪番實施。但是各國大量印鈔的結果，卻未成功如預期般將經濟導向正成長循環，反而製造了更大的貧富差距問題。由於過多的鈔票集中到了某些特定的資產類別，例如股市和房市，已開發國家無論是股票、債券或房地產，都因大錢湧進而來到瀕臨泡沫破裂的昂貴水準。

「印鈔票」真是個令人傷腦筋的難題，連很多獲得諾貝爾獎的大經濟學家都不見得能對症下藥，各國政府只能自求多福，先吃消炎藥治治標吧！

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書籍介紹

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作者：陳怡芬

繪者：FE工作室

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Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航