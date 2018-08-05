凡走過必留下信用紀錄：銀行如何取得申請人的信用資料？

文：陳怡芬

信用，值多少錢？

年輕人往往不了解金錢世界個人信用的可貴跟重要性，父母應該身教、言教的敦促孩子好好保護自己在金錢往來上的信用紀錄。

至聖先師孔子在《論語》中有句名言：「言而無信，不知其可也。」指的是，一個人如果沒有信用，不知道他以後能做什麼。《伊索寓言》也有〈狼來了〉的知名故事，告訴我們放羊的孩子說多了謊，下場就是被狼吃。

這些先賢的訓示、古老流傳的故事，在在都是為了告訴我們，擁有良好信用的重要性。信用不僅表現在言談舉止，生活上很多小事也都是守信的表現，比如準時赴約、答應人家的事要確實去做。親子間也有許多信用行為上的互動，例如媽媽答應小孩若守規矩就買禮物獎賞，當孩子做到了被要求的事情，媽媽也絕不能任意毀約。

凡走過必留下信用紀錄

大家常朗朗上口「有借有還，再借不難」，在錢財往來上面，信用更是重要。我們日常作為支付的卡片為何叫做「信用卡」？就是憑著持卡人的良好信用，才讓這張卡擁有「先享受後付款」的優惠，還能用這張卡來向銀行預借現金供持卡人使用，或是刷卡消費的款項不用立刻償還等。當有資金需求向銀行借款時，也有「個人信用貸款」這類金融商品，憑藉的就是申貸人的良好信用紀錄，銀行才肯借出錢，因此銀行一定會先去查證申貸人的信用狀況。

銀行發信用卡或是審核信用貸款時，如何得知申請人有沒有良好的信用紀錄呢？最主要的就是透過「財團法人中華民國聯合徵信中心」（簡稱「聯徵中心」）所提供的資料。該中心是國內唯一跨金融機構間的信用報告機構，兼具公營與民營特色；它同時蒐集個人與企業信用報告，發展出個人與企業信用評分，並建置全國信用資料庫，提供信用紀錄及營運財務資訊供查詢運用。公司企業或個人若在銀行曾有違約狀況，例如支票因帳戶存款不足被退票、房屋貸款逾期未繳等，該中心就會留下紀錄。未來向任何金融機構辦理貸款或牽涉信用的往來項目時，聯徵中心的報告往往是最基本的審核依據，躲都躲不掉。

聯徵中心所建置的信用資料，彙整了各金融機構依規定所報送的資料。如果發現信用資料有誤報、免列報，或經法院判決確定等原因而需要更正的情形，當事人可以向原來提報的金融機構反映，請其向聯徵中心通知改正。當事人也可以直接向聯徵中心反映，要求改正。

若不小心留下違約紀錄，或是因為某些誤會疏失造成小信用瑕疵，是否任何人或單位都可以向聯徵中心申請調閱這些個人資料？當然不是。因為現在有《個人資料保護法》的相關隱私權規範，所以信用資料的申請人僅限於當事人自己（或委託親友），以及聯徵中心所屬的會員金融機構，例如銀行。在取得當事人書面同意或與當事人間有契約或類似契約關係（例如申辦貸款）時，才可以向聯徵中心查詢當事人的信用資訊。這些資料僅限會員金融機構內部使用，不能對外公開或交給外人。

若是其他人（例如生意往來對象和債權人）或有調查信用需要的公司單位（例如面試新人的企業人資部門）想要了解當事人的信用狀況，則需要在本人同意下，由本人自行申請調閱其個人的信用資料才行。為了保護當事人的權益，聯徵中心提供銀行查詢當事人信用資料的揭露時間均有一定期限，期限過後就不會再揭露。

信用建立不易，務必小心維護

金錢往來上的信用非常重要，不僅影響到金錢借貸和商務往來，甚至影響未來求職面試等其他方面。我在工作崗位上面試過許多新人，就曾經歷過面試表現良好，經聯徵中心取得報告後卻發現該面試者的信用有不良紀錄的情形。此時如何求證跟拿捏，又是另一番考量了。

年輕人往往不了解在金錢世界中個人信用的可貴跟重要性，有時不小心忘了繳納信用卡帳款、一畢業就忘了償還就學貸款，或者是講義氣替人作保結果借款人落跑……諸如此類的事件都會影響自己的信用建立。留下不好紀錄後再想挽回，真比登天難啊！

信用值多少錢？信用非常值錢！父母不僅在生活中教導孩子要言而有信，更該身教、言教的敦促孩子好好保護自己在金錢往來上的信用紀錄，千萬不要不小心玷汙了。

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書籍介紹

《媽媽財務長的幸福理財學：給孩子一生受用的金錢價值觀》，親子天下（親子教養童書）出版

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作者：陳怡芬

繪者：FE工作室

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Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航