人類和五億年前蠕蟲的相似之處：因排碳而自取滅亡

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

英國獨立報報導，一篇發表於《自然通訊》期刊的研究發現，早在5億年前，第一批類蠕蟲生物在海底演化時就曾引發一波全球暖化，最終導致該物種自身的滅亡。

有學者如此評論：「古代動物以對自身不利的方式改變了世界，跟現代人類行為有異曲同工之妙。」

蠕蟲活動副作用：氧氣消耗、二氧化碳增加

當時，這些動物鑽入海床下，留下化石洞穴，成為牠們存在過的唯一證據。牠們蠕動的動作，攪混了日積月累但沒有被分解的層層有機物質。水下沉積物的擾動促進了有機物的分解，產生重大的環境變化。

「如果你家花園裡有蠕蟲，也會發生類似的現象——養分會被充分釋出，被植物吸收，」布魯塞爾自由大學的韋德（Sebastiaan van de Velde）博士表示，「副作用是氧氣消耗跟二氧化碳排放增加。」

韋德跟研究夥伴們已知，此時地球的氧氣含量急劇下降。根據現有的有限化石證據，他們也知道在接下來的1億年中，地球上多次發生大規模滅絕。

模型研究，證明蠕蟲是暖化兇手

為了證明蠕蟲是引發全球暖化的兇手，研究小組將生物擾動的變化整合進COPSE（碳氧磷硫演變）模型中，這是一個模擬全球生物地球化學循環的模型；接著，研究小組將模型預測結果與多個地球化學指標進行比較。結果顯示，寒武紀早期海床上淺洞的出現促使全球進入低氧狀態，這種狀態持續了約一億年。生物擾動對全球生物地球化學的影響很可能透過擴大海洋缺氧、提高大氣二氧化碳濃度和全球暖化影響了動物的演化。

「過去我們知道地球歷史上這個時間點發生了暖化，但沒有意識到可能是由動物驅使的。」研究者表示。

短短一世紀時間，另一次大規模滅絕正在上演

由於大氣中二氧化碳增加，現今的世界變得更加溫暖，海洋含氧正在減少。科學家警告，我們目前正在經歷另一次大規模滅絕。埃克塞特大學教授藍登（Tim Lenton）評論道：「古代動物以對自身不利的方式改變了世界，跟現代人類行為有異曲同工之妙。」

雖然這些環境變化看似相似，但韋德表示，關鍵的不同之處在於發生的時間尺度：「我們研究中的氣候變遷是數千萬年間緩慢發生，而現代的人為氣候變遷只花了不到一世紀。」

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航