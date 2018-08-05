韓國青少年自殺報告書（七）：歐巴自殺，我也該跟著「表演」？

「事態的發展，完全證實了我的擔憂。」——盧梭，《山中來信》

一般人的觀念中，正值發育階段的國高中生學習能力最快，記憶力最好，同時也是效仿能力最強，在韓國人發達的被害意識發酵下，團體意識也特別發達。然而影響青少年行為最深的，絕非是那些「韓國政府統計處」、「健康增進基金會」、「青少年政策研究院」等許許多多單位，所做出來的冷冰冰調查數據，而是最貼近他們「生活世界」（Lebenswelt）——家裡「出世」期待、同學之間的相處和善與否、學校課業的壓力、以及他們最愛的「連續劇」內的歐巴和歐膩。

每個國家都有粉絲追星的現象，並不奇特，然而相較台灣，韓國興起「私生飯」（사생팬，即「瘋狂粉絲」）等事件特別多，這些粉絲多為國高中生，他們喜愛明星的瘋狂行動，往往也登上新聞版面。

如只要來到位於首爾三成洞的SM TOWN，或是汝夷島的KBS、SBS等許多電視台，都可看到為數不少的國高中生，圍堵靜候在大門前，只為了一睹心儀偶像團體一眼。但有一些非理性的瘋狂小粉絲，追星追到侵犯藝人私生活領域了，諸如以不法手段監聽藝人電話、24小時守在藝人住處外，甚至寫血書、送令人承擔不起的貴重禮物、或貿然闖入藝人住處，以及動口辱罵、動手打人，傷害不支持其偶像的粉絲、甚者以將近「自殘」方式，在自己身上刻畫下所喜歡明星的名字，拍下照片上傳到各大網路等行徑，困擾歐巴歐膩的生活與演藝事業。這些新聞不時登上版面，這些粉絲則被韓國人稱為「私生飯」，台灣民眾也應該不陌生吧？

當然，每個藝人都希望有死忠的粉絲、龐大的支持者，也因此，他們身為「公眾人物」的穿著、打扮，除了會影響年輕人外，一舉一行也是如此。

但我們若從這些歐巴歐膩在「媒體」、「戲劇」、「偶像感染力」的角度，來連結自殺的話，恐怕這些演藝人員對青少年自殺率，高居不下此現象，得負上些責任呢。

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韓劇的自殺情節，變成青少年的模仿遊戲

現今韓國LTE時代，人手一機習以為常，下課後的青少年，隨時都可透過手機觀賞他們喜愛的歐巴歐膩拍的連續劇。那麼，光鮮亮麗的歐巴歐膩們，在八點檔（「골든타임 드라마」，即「熱門時段」）呈現出來的演技與戲劇內容，又是如何呢？

根據當地2017年7月調查，歷年熱門時段上映的70齣韓劇，竟高達48齣都有自殺主題，比例高達68％，且若以現今韓劇，多以16到20集為一季播出份量來算，也有高達110回的劇情在描寫自殺，這些自殺畫面並非輕描淡寫地一鏡帶過，竟有高達比重76％的84回內，詳細論述劇內人物自殺情況與方法，且劇內成人自殺角色設定為93位，占了自殺人物比重83％，而青少年角色設定則為16位，占比重14％，又以「墜落死」（추락사）為劇內自殺的主要橋段。

這些內容都一再再地刺激著觀眾神經，反映出社會現實，發酵自殺氣息。也因此，這樣的劇情設定也讓當地一些專家擔心，劇內的戲劇效果恐怕會在青少年同儕之間，形成自殺「導火線」，甚者形成「模仿效應」（모방효과）。

然而，有些聰穎的青少年能分辨戲劇內主角之所以自殺，可能是基於劇情安排，並非「真實」，但當這些男女主角下了舞台、不再面對鏡頭，青少年所喜歡的許多歐巴與歐膩，又是如何存在於在這社會呢？

舞台下的歐巴歐膩：自殺案例「族繁不及備載」

2005年2月22日，曾出演《火鳥》（2004年）女星李恩珠（이은주，1980-2005）被發現在家中上吊自殺，得年25歲；

2007年1月21日，女星U-Nee（유니，1981-2007）在自宅房內上吊身亡，得年26歲；過不到一個月，2月10日，曾經出演電視劇《閣樓男女》（2003年）、電影《那小子真帥》（2004年）女主角鄭多彬（정다빈，1980-2007），於男友住處上吊自殺，得年27歲。

2008年9月8日，剛與美女主持人鄭善熙（정선희）結婚不到十個月的知名男星安在煥（안재환，1972-2008），被他人發現陳屍於車內，自殺身亡，享年36歲；同樣地，也是筆者曾經撰文，提到的知名女星崔真實（최진실，1968-2008），也於當年度10月2日，自殺身亡，享年40歲；隔一天，號稱「河秀莉第二」變性藝人張彩苑（장채원，1982-2008），也踏上不歸路，得年26歲；過不到一個禮拜，10月6日，高挑身材模特兒金智厚（김지후，1985-2008），自殺身亡，得年23歲。

2009年3月7日，韓國知名女影星張紫妍（장자연，1980-2009）驚傳在家上吊自殺，後經家人公布遺書內容，才知張紫妍生前曾被達官顯貴逼睡，導致此悲劇誕生，得年29歲。

2010年6月30日，曾經出演《冬季戀歌》（2002年）第二男主角，當紅藝人朴容夏（박용하，1979-2010），被人發現在自宅自殺身亡，年僅31歲；當年度10月23日，賽車女郎出身的歌手李慧林（이혜림，1986-2010），自殺，得年24歲；11月15日，曾演出成人喜劇《鴨鷗亭阿里郎》（2005年）的女演員朴慧尚（박혜상，1980-2010），也踏上自殺一途，得年30歲。

2011年4月19日，模特兼女星金宥利（김유리，1989-2011）在首爾三星洞住所內服毒自殺，得年22歲，生前她在個人網頁留下「不論怎麼想，這世界上就只剩下我自己一人」的遺言，迄今仍讓人難忘；當年度5月23日，又有人走上絕路，死者是曾經主持KBS、MBC電視體育台節目的美女主播宋智善（송지선，1981-2011），疑似被情所困，從住處大樓19層，縱身一跳，當場頭破血流，宣告不治身亡，得年30歲。

2013年3月29日，曾出演知名《順風婦產科》（1998-2000年）的金秀珍（김수진，1975-2003），被他人發現在家自殺身亡，得年28歲。

2015年12月14日，出演過《無理的前進》（2015年）等作品，年輕女性演員姜度麗（강두리，音譯，1993-2015），於自家住宅內燃煤自殺，得年22歲。

2016年9月6日，男演員禹奉植（우봉식，1971-2014），自殺，享年43歲。2017年7月5日，演出《請回答1998》（2015年）再創演藝高峰的資深搞笑藝人趙金山（조금산，1963-2017），驚傳在車內燒炭自殺，享年54歲。同年度，12月18日，知名男團SHINee成員，金鐘鉉（김종현，1990-2017）於住處燒炭自殺，送醫不治身亡，得年27歲，而他在輕生前，傳給親姐姐簡訊上，寫著「我很累，送我走吧！」、「讓我走吧，對我說聲我辛苦了」、「這是我最後的問候」等文句，仍讓歌迷印象深刻——韓國當地自殺身亡的演藝人員，可說是「族繁不及備載」。

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錯把自己當輕生名人，韓國社會的「維特效應」

然而，他們的死不僅僅是個人的死，社會都能體會到其「感染力」。如三星首爾醫院田洪真（전홍진，音譯）教授，統計2005年至2011年七年間，自殺的13名國內藝人、名人，在他們自殺後的一個月內，社會一般人的自殺人數，飆升到約1.7萬人之多，占同期自殺人數18.1％，且日平均飆漲到45.5人，比起名人自殺前一個月內的日平均人數36.2人，明顯上升了25.9％；且韓國媒體也提出不少數據，來證明此論點。

若以個案為例，如2005年女演員李恩珠（當時24歲）死亡前一個月日平均自殺者數為22.9人，但她去世後，一個月內平均自殺者數增高到了41.1人；2007年電視劇演員鄭多彬（當時26歲），自殺死亡前日平均自殺者人數為21.1名，自殺後一個月內，平均日自殺者人數暴增到了45.5人；2008年10月2日知名女星崔真實（當時40歲）自殺，之後一個月內，日平均自殺者數上升到了58.6名，相比上個月32.5名，增漲了將近兩倍。其中以年輕20、30歲的女性，輕生案件猛增。

根據此統計數據，當地學者也提出，當一般老百姓所尊敬的人物或名人自殺後，自身又遇到生活難關與問題時，可能也會錯覺把自己視為這些輕生名人，起而效仿，一了百了地走上絕路。這樣的現象確實存在，學者們也定名這些現象為「維特效應」（베르테르 효과）。

眾所皆知，維特得名於1774年，德國大文豪歌德（1749-1832）發表的小說《少年維特的煩惱》（Die Leiden des jungen Werther），書中主人公因感情所困，最終選擇舉槍自盡，了結生命。這本書除了在18世紀的德國文壇裡，引起廣大迴響，造就出許多「維特」。時過兩個世紀，此效應也大量發生在韓國年輕女性身上，尤其以20、30歲的女性，因「維特效應」走上絕路的自殺比率，是平常的1.6倍。

藉此，我們時常也可看到，韓國當地每當有名人自殺後，不論是社會評論家、輿論圈人士，或是政府高層官員，除了分析死者死因外，也會出來呼籲大眾，請勿模仿名人自殺，且也請大眾媒體應盡量減少美化明星自殺等報導，怕的就是人們大力模仿。

主導「維特效應」研究的田洪真教授，曾指出：「媒體大量報導名人自殺新聞，也很可能帶給人們模仿自殺等效應，媒體同仁也應盡可能地克制，這些刺激性的報導。」

然而，這可能嗎？當自殺成為一個社會風氣，當光鮮亮麗的名人都以「自殺」做為解決問題的手段時，更難保一般小老百姓，也會選擇此條路解決自身問題。

那麼，那些守在電視前方、透過手機觀看歐巴歐膩一言一行，演出的青少年呢？——我稱之「小維特效益」正在發酵中，當懵懂的學子們，不同於他們的長輩，在社群媒體時代出生，早已透過臉書與「Instagram」等平台與他人互動，習慣一舉一動被他人觀看，當他們在課業、人際關係上遇到問題時，會不會極端地想到，我喜歡的歐巴歐膩，不論在戲內或戲外都以自殺方式離開人間，那麼平凡如我的人，是否也要做一次鏡頭上的主角、人生的英雄呢？我是否也要跟著「表演」？以自己的死亡來換取社群媒體的按讚與點擊，讓自己的心聲被真正聽見，引起社會關注呢？

小維特一個接一個，心中暗自打算——我應該跟著去死！

行文迄今，我們從許多角度描述出韓國青少年自殺現況，揭露出何種社會結構與人們意識，造就出如此高的數字，以及它背後所代表的意義。然而，自殺的氣息仍在此社會蔓延與喘息，探索未盡，如同我之前所言，韓國人將近一生的時間都在擔心自己會不會自殺，除了莘莘學子階段外，自殺陰影仍在韓國橫行霸道，但這已經是另外一個，下次值得書寫的專題了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航