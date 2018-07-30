史努比第一次出現的黑人角色「富蘭克林」，剛好就在1968年

（中央社）

喜歡「史努比」漫畫的讀者，應對漫畫裡的黑人小孩「富蘭克林」不陌生。「富蘭克林」明（31）日將滿50歲，這個角色誕生的背後，其實有段追求種族平權的感人故事。

「富蘭克林」（Franklin Armstrong）這個角色，是1968年7月31日首度出現於史努比連載漫畫內，催生出他的人是一位平凡的學校女老師，叫做葛里克曼（Harriet Glickman）。

葛里克曼在黑人民權領袖馬丁・路德・金恩（Dr. Martin Luther King Jr.）1968年4月4日遇刺後某天，寫信給史努比漫畫的作者舒爾茲（Charles M. Schulz）。本身有孩子並從事與孩童相關工作的葛里克曼認為，有必要做些事來扭轉美國社會裡的誤解、仇恨、恐懼與暴力，並想到漫畫在年輕一輩有不容忽視的影響力。

葛里克曼寫信問舒爾茲，能否考慮在備受歡迎的史努比漫畫裡創造一個黑人小孩的角色，盼能促進美國的團結，彰顯各種膚色的人都不應被排拒於美國社會外。

當時聞名全美的舒爾茲其實大可不必理會這樣的一封信，但他確實認真回應了對方。舒爾茲表示對這樣的意見很感興趣，但不確定由他來帶頭是否正確，他覺得這樣做也可能造成膚色優越感的反效果，而他不想再讓問題擴大。

葛里克曼不死心，持續與舒爾茲聯繫，甚至動員自己的黑人朋友也寫信給舒爾茲，解釋相關作法對他們的意義，並提供一些建議，說明如何在不激怒他人情況下創造一個黑人小孩角色。這樣的往返溝通一直持續，直到某天，舒爾茲要葛里克曼去看1968年7月31日的報紙。

當天報紙連載的漫畫內，果然出現主人翁查理布朗（Charlie Brown）與新成員見面的一幕。儘管富蘭克林不過是一名與查理布朗友好也常幫對方的普通小孩，但膚色卻是與其他角色迥異的黑色。富蘭克林還告訴查理布朗，他的父親目前在越南，意味著黑人與其他人種都同樣為了這個國家奮鬥；後來查理布朗邀了富蘭克林到家中過夜，維持彼此友誼。

雖然舒爾茲沒有就創造富蘭克林這個角色做任何宣示性的發言，但許多粉絲，特別是美國南方的粉絲卻大為光火，還釀成全國性新聞。一名南方編輯甚至撂話「我不介意你弄出個黑人角色，但請不要出現大家一起上學的畫面」，許多報紙甚至揚言要終止漫畫連載。

舒爾茲也為此與漫畫經銷商老闆意見不合，舒爾茲放話：「要嘛你照我畫的去印，要嘛就是老子走人。」最後，富蘭克林終於成為連載的常客。

1968年，「富蘭克林」出現在史努比漫畫的那年

那一年，也是美國近代史上社會運動最動盪沸騰的一年。

根據「維基百科」說明，1954年，美國聯邦最高法院判定種族隔離的學校違法，揭開黑人民權運動的序幕。1963年，美國民權運動領袖馬丁・路德・金恩在華盛頓的林肯紀念堂廣場，發表著名的演說「我有一個夢」，達到黑人民權運動的巔峰，但就在黑人民權運動在1968年隨著反越戰的呼聲風起雲湧時，4月4日，馬丁・路德遇刺身亡。

隨後，全美多達110個城市的非裔族群社區發生暴動，尤其是芝加哥、巴爾的摩和華盛頓特區等許多非裔族群聚居的城市，早就充斥黑人失業率高、住房隔離制度、黑人兒童教育體制不全等問題，馬丁・路德遇刺事件，成為引發暴動的最後一根稻草。情激憤的非裔群眾燒毀房屋，與警察發生激烈衝突，4月9日後，非裔族群的暴動事件才開始減少。

《香港01》報導，由於同年1月，越共也在越南地區發動猛烈攻勢，街頭巷戰的畫面轉播激化了美國民眾反戰的情緒。結合反種族主義的風潮，1968年上半年，美國各地出現一股反戰、反性別主義、反權威的呼聲，也使1968年成為美國近代史上最動盪沸騰的一年。

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核稿編輯：羊正鈺