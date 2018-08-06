餵奶後公公撞見露出奇怪眼神——媳婦自我保護三步驟

文：吳娟瑜

不舒服的眼神

你的意思是說──當公公婆婆相約來探視小寶寶時，住在家裡的這一個禮拜，公公看你的眼神，一直讓你有不舒服的感覺。因為，你是在自己的家中，有時餵小baby吃完奶，婆婆好心進到臥室來抱baby，她準備幫娃娃拍背，結果公公也跟著進來，搶著說：「我來。我來。」就在他們倆搶著抱第一個孫子時，你也快速整理衣衫，結果就看到公公奇怪的眼神。

你說：「那是說不上來的感覺，或許是我自己反應過度，反正就是讓我有尷尬反應。」

水水：你好。你的問題是我從來沒被問過的。倒是在歐美的電影或小說曾經發生過。不過，不怕。我們來一起面對問題的真相吧。

誰的錯？

這樣的情形發生確實令人尷尬，婆婆對媳婦就是多方呵護，所以，通常自認理所當然「踏進」媳婦的房間；但是，公公這位男性長輩，只因為急著抱孫子，卻忘了分寸，還「露出」奇怪的眼神，這就有失一位長輩的分寸。

水水，我是相信你的直覺，感到「不舒服」，那是真的「不舒服」；不過你若要跟自己的爸媽說，跟婆婆說，跟老公說……要怎麼說呢？你跟我說是對的，我們來做好防範措施吧。

因為，別人不會保護我們，那只有靠自己嘍。

自我保護措施

首先，我們明瞭一件事，通常男性長輩是有分寸拿捏，對自家媳婦（親家的女兒）、兒子的老婆，必然是有一定的界限，當你有了直覺上的「不舒服」，那麼如下事項可以做：

一、請婆婆配合

客氣但堅定地告訴公婆：「如果要請您拍小寶寶的背，等我從房間抱他出來吧。」

公婆是明理人，自然要尊重家裡每個人的空間界限。

二、房門上的公告牌

哺乳的時候，房門手把上掛個硬殼字牌：「休息中」，像這樣，長輩們自然知道不可以隨手就打開房間。

三、教小寶寶叫「阿公」

儘管baby才剛滿月，還不會講話，但是當你抱著他，在公婆和老公面前教他說：「叫阿嬤」、「叫阿公」、「叫爸爸」，在這樣的過程，讓公公回到自己的角色，同時你要勇敢地正視他，多叫幾次後，一切會回到平靜無波的。

由於你是新手媳婦，長輩們有時候自認比你有經驗，因而亂出手，你要挺得住，讓大家在建立家庭新的人際關係時，適時適地尊重你，理解你。

祝福！

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九