《梁冬說莊子．人間世》：「沒有用」的支離疏給我們的最大啟示

文：梁冬

一個肢體不全、志大才疏的人，也能活得好好的

在本節裡，莊子又講到一個人——支離疏，這是一個虛擬人物。

支離，隱含了身體不全的意思——支離破碎。

疏，又隱含了泯滅其智的意思——志大才疏。

大致來說，支離疏這個名字本身就已經蘊含形體不全以及智慧混沌的狀態。

支離疏的下巴隱藏在肚臍以下，兩個肩膀高過頭頂，後腦的髮髻指向天空。兩條大腿和兩邊的胸肋並生在一起，就像《瓦力》中的主角那樣。

但是，支離疏能動，他幫人縫衣漿洗也能夠餬口度日，替人篩糠打米，也可以養活十口人。政府徵兵打仗的時候，支離疏甩手前行而不用躲避，因為那些來徵兵的人看都不會看他一眼，所以他不用躲起來。

政府有大的徭役時，支離疏也由於身有殘疾而免除勞役（徭役是古時候政府向人民收取的勞動稅，基本上是人民為政府和國家以幾乎免費的形式付出勞動）。

有時候，政府也會向殘疾人發放救濟糧食，支離疏還能領到三鍾（古代糧食計量單位）米和十捆柴草。像支離疏那樣形體殘缺不全的人都可以養活自己，終享天年，更何況那些連自己有沒有德行都忘記的人呢！

莊子生活在一個國家恐怖主義時代，政府可以隨時把一個人砍了，權貴可以強搶民女，人的生命有如草芥，估計平均壽命都不到四十歲。在莊子生活的年代，人能活到四十歲已經算是終年了，能夠活過四十歲就叫「回本」。

但是，就是這麼一個支離疏，如此不堪，如此不符合主流審美觀，不是主流社會所認為的「有用」之人，卻可以終享天年。在打仗的時候不用害怕被徵兵，還可以拿到政府派發的救濟糧。憑著這樣的能力和狀態，竟然可以養活十口人。

未來，你的實際收入與不努力的人差不多

對我們現代人來說，支離疏這個人能帶給我們什麼樣的啟發呢？

再過幾年，區塊鏈技術可能就會真正應用到貨幣發行當中。

有一天，某人就會告訴你，或許你所有的錢都必須換成基於區塊鏈技術的電子錢，發行出來的每一塊錢都可以被追蹤到，包括你拿到的每一塊錢是怎麼來的，你花出去的每一塊錢都去了哪裡。

大家都知道，比特幣就是基於區塊鏈技術的演算法，所以它可以追蹤每筆消費。也就是說，每一秒鐘電子記帳本都會更新，會隨著每一筆交易產生變化，而全世界所有的電子記帳本都會因此重新調整。

如果這個技術得以成熟的話，你就會發現自己賺的每一分錢可能都需要交稅。很努力賺錢的人，不管用什麼方式得來的金錢，都意味著未必能夠獲得與付出成本相應的回報；而沒有特別賺錢能力的人，反而能夠達到所謂「甜蜜點」。

事實上，在北歐一些社會福利國家已經是這樣的。按道理說，首相和貨車司機，他們接受的教育以及發揮的作用都不太一樣，但他們的工資水準差不多。

有一次，我的一位朋友在挪威的超市裡面購物，埋單的時候突然發現前面的人正是他們的首相。於是，他就跟首相聊了一會兒，發現首相買的東西和他買的差不多。

在一個相對更加透明的社會，人和人的收入水準會非常接近。很努力的人，在每一分錢都可以被追蹤到的時代交完稅後，實際收入與不努力的人差不太多；而不努力的人，差不多也能夠吃飽飯。

到那時候，人們工作只有一個原因，就是喜歡這份工作而已。

在這種背景之下，支離疏給我們最大的啟示就是，可能在未來的十年、二十年，甚至三十年，一個既沒特別大「用」也沒壞作用的人，在他的生命資產負債表裡面，快樂、健康的身體、和諧的人際關係，以及個人財富，反而能達到綜合性、相對而言較高的性價比狀態。而那些曾經為了賺錢而努力的人，付出的成本可能遠高於他獲得的回報。

親愛的朋友們，一個時代正在來臨，就是從努力地賺錢、超越他人，變成不那麼努力地賺錢，也不那麼努力地花錢。

房子是用來住的，又不是用來炒的。可能會有一些新的房地產政策讓你相信，自己囤積的那麼多套房子，只會是痛苦的源泉。

擁有大家都希望擁有的東西，會成為很大的負擔

有一天，我的鄰居帶我看他的倉庫。

他很早以前就喜歡很多很有意思的東西——鼻煙壺、油畫等古玩。看到一點兒就收一點，結果為了保護和看守這堆東西，得雇好幾個人每天二十四小時地巡視，甚至看著的人也需要再用其他方式來管理。

倉庫冷又冷不得、熱又熱不得、乾又乾不得、濕又濕不得……這一切都讓他非常痛苦。

現在，他很想找一個方法，把自己千辛萬苦從日本，甚至歐洲淘回來的，像捧著一籃子雞蛋一樣捧上飛機，甚至買頭等艙的位置安放的這些東西，乾脆地處理掉。

看著他的痛苦，我覺得他真的很真實。如今，要弄一個三千平方公尺的倉庫本身就已經很不容易。

另外，他還收集各種版本和年份的竹子來做藝術品。

喝茶的時候，我們突然聽見啪的一聲。他就說：「竹子一裂，一百塊錢沒了。」

話還沒說完，又聽到啪啪兩聲。

他說：「為了讓這些竹子能夠保持恆溫恆濕的狀態，我已經花了很多錢去維持這裡的溫度和濕度，但仍然做不到，我快要放棄了。」

所以，擁有那些大家都希望擁有的東西，也是很大的負擔。

一個不追求有錢、不追求奢侈生活，把「斷捨離」和「清貧」視為美學的時代正到來。莊子是從哲學層面來思考，而我只是從稅務層面對他遙相呼應。

對於擁有的一切，我們應該保持敬畏；對於夢寐以求還沒有獲得的一切，我們應該保持淡定。

相關書摘 ►《梁冬說莊子．人間世》：好人在強者面前刷存在感，不僅可怕，還很可悲

書籍介紹

本文摘錄自《梁冬說莊子．人間世：僅僅做個好人是很危險的》，今周刊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：梁冬

為什麼你自覺是個「好人」，卻覺得自己處處不順，

在職場上老是被人捅刀，在家中被另一半和孩子無視，

以「我是為你好」為出發點，卻總是吃力不討好……

這都是因為你不了解人性所致，

而一切早在兩千多年前的經典《莊子》中就已提到。

任何世道都很艱難，人性都有險惡的一面，因為這就是「人間世」。

人心的險惡沒有問題，對人心的險惡不瞭解才是大問題。

──屢遭排擠，覺得自己懷才不遇的時候───

莊子說：「虛而待物，唯道集虛。」

你是否發現只要你越想有所表現，就容易有所反彈。

人無論做什麼事都不能只想證明自己，

去到哪裡試著先把心放空、感受周遭，當你和環境頻率對到了，

事情自然就順利。

──用盡全力，卻無法得到肯定的時候──

莊子說：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」

事實上，「有用」和「沒用」都只是人活在世間的手段，而非目的。

把做個「有用」的人當成人生的目標，是錯把手段當目的。

活在人世間最大的「用」，就是要超越這些，

並且瞭解這一切都不會給你帶來不快樂。

梁冬以犀利的語言，深度解讀人性中的各種執念、欲望和自以為是，

他解讀的〈人間世〉可以簡單濃縮成三句話：

．努力讓自己做個好人是很危險的；

．努力讓自己成為有用的人並不明智；

．努力讓自己符合社會的期待，通常只是徒勞無功。

──讀懂人間世，享受人生的自在——

讓自己活得舒服，也讓別人感到舒服，

做事讓自己安心睡得好，做人讓別人放心睡得著。

本書特色

深度解讀你未必知道，卻又必須知道的與人相處之道！

一本認清人性的弱點的自我強大之書。

蔡志忠老師推薦：「我們打開門走出去，是知道要去哪裡！」

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九