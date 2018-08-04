《梁冬說莊子．人間世》：好人在強者面前刷存在感，不僅可怕，還很可悲

文：梁冬

用某種方式定義自己的好，就等於在定義別人的壞

「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」這就是中國傳統文化中著名的「十六字心傳」。

「道心」，就是在宇宙中很微弱，但永恆不變的那種慈悲和善意。不過，它很容易被人心蒙蔽。

人類社會在相互競爭中進化出普遍的人性——更傾向於幫助自己在競爭中求得生存，但是，這對他人而言，具有某種破壞性。

莊子深刻地理解了這一點，所以他藉孔子和顏回之間的對話來講述人心的難測。

孔子很擔心德行純厚、品學兼優的學生顏回，如果他帶著「詩和遠方」的理想投身於「政壇」，很可能會受到傷害。

孔子認真地跟顏回說：「如果你很勉強地把仁義規範之類的言詞陳述於暴君之前，從某種程度上來說，就是拿別人的卑鄙來誇耀自己的美德，這種做法其實也是一種對別人的傷害。你用某種方式定義自己的好，無形之中，就相當於把別人定義為惡人。」

其實，莊子是說，當你力量強大的時候，你也許可以這樣做。但如果你是弱者，卻還跑到強者面前宣揚「不做壞事」，就是把比你強大的人定義成做壞事的人，是很蠢的行為。想想看，你的對手力量比你強，而且已經被你定義成了壞人，他會怎樣？ 他一定會惱羞成怒啊！

歷史上那些忠臣，他們反反覆覆地以死相諫，拿自己的身家性命要脅皇帝，以此來彪炳千秋，一旦他們把忠誠的位置占住了，就等於把「昏君」這頂帽子扣給了君主。

在親密關係中也是這樣。有些女性會有意無意地把自己設定為好人、善良的人、聰明的人，並不斷地予以強化。同時，在她們的潛意識中不自覺地把自己的男朋友或者老公代入成了壞人、不善良的人、愚鈍的人。從表面上來看，她們是在成就自己，但從本質上來說，這樣做即便不能用自私來形容，也是缺乏智慧的。

馮學成老師說過：「知止，才不會隨便超越自己的半徑，吃得虧，忍得氣，這是需要很大的工夫的。」

好人在強者面前刷存在感，不僅可怕，還很可悲

莊子之所以可愛，就在於他從來不對人性的惡懷有怨恨，他認為這都是正常的，是大機率事件。弱者的憤慨只會把自己氣到內傷。有很多好人的結局並不好，就是因為他們缺乏足夠的智慧，沒有深入理解人性。

孔子繼續講：「從前，夏桀殺害直接粗暴地指出其錯誤的關龍逢，商紂王殺害直言勸諫的叔叔比干，都是因為這些賢臣十分注重修道養德，在臣下的位置撫愛人君的百姓，以臣下的地位違逆了國君，所以國君就因為這些賢臣修道養德而陷害他們。從本質上來說，這其實是賢臣喜好名聲，想要在歷史上留下忠誠名聲的結果。」

好人刷起存在感，很可怕。好人在強者面前刷存在感，不僅可怕，還很可悲。孔子又講道：「當年，堯征伐叢枝和胥敖，禹攻打有扈，這些國家都變成了廢墟，百姓生靈塗炭，君主被殺。這些都是因為他們用兵不止、貪利不已、求名求利所致。名利之心，也就是追求在群眾當中的口碑、自己在歷史上的地位，就連聖人也不能克制他們追名逐利的欲望，更何況你顏回呢？ 雖然是這樣，你必定是有所依憑地去做事情的。這樣吧，顏回，把你的想法跟我講一講吧。」

很多好人，內心通常都有一種叫「我慢」的東西

讀到這段的時候，我想到了那些自認為旺夫的太太。她們與老公共同打拚，開創出一番事業。老公在外面已經形成強者的作風，而太太則回家相夫教子，看上去一切都很完美。

有些太太曾經也是公司的聯合創始人之一，回到家之後仍然以功臣自居，而在外面叱咤風雲的老公，在她心中仍然是當年那個不可靠的小男孩——畢竟相識於微時。她們以為自己拿到了長期飯票，「握」著兒子、房子、車子，有恃無恐，於是不再注重提升自己的形象和智慧，仍然以「我為你好，我希望你好」的方式，直通通地指出老公的種種不是。更嚴重的是，她們心裡還認為這是「我在旺夫」。這種情況應該相當普遍。

當然，這些太太們的老公確實需要提高自己的智慧，聽從愛你的人的建議。但是，人性是非常神奇的，人心是非常險惡的。這些在家裡面「忠言逆耳」的太太——資深元配，會突然發現，老公已經不像以前那樣對她們言聽計從了。剛烈型的老公會直接掀翻桌子，柔弱型的老公則乾脆不交流……

在教育子女方面，這樣的狀況也會出現。有些媽媽覺得，孩子是自己生的，他們穿的衣服是自己買的，他們受到的教育是自己規畫的，自己有權力對他們耳提面命、提高聲調、隨意發脾氣……似乎這些都是自己的權力。

我曾經看過一篇文章，講的是一位媽媽突然有一天發現孩子不願意跟她交流，在FB上封鎖她，直接在IG上更新（她根本就不知道），甚至撒謊——其實這些都是孩子在對她表示反抗。

隨著孩子的成長，你再怎麼付出，再怎麼覺得是為他們好，孩子也已經不再完全認同你了。他們無法對抗你的時候，就會和你撒謊，不把自己的真實想法告訴你，最後傷心的仍然是那個正直、勇敢、無畏的母親。

自詡為好人的人，內心通常有一種讓別人不舒服的東西，這個東西就叫「我慢」。但它常常被包裹上「我是為你好」的外衣，讓人不容易分辨。

這樣做真的是為對方好嗎？ 或者是一種權力的延伸？

不要再辯解了，問問自己，你的所作所為，是基於愛，還是基於對自我的維護。其實，大部分情況都是後者，難道不是這樣嗎？

相關書摘 ►《梁冬說莊子．人間世》：「沒有用」的支離疏給我們的最大啟示

書籍介紹

本文摘錄自《梁冬說莊子．人間世：僅僅做個好人是很危險的》，今周刊出版

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作者：梁冬

為什麼你自覺是個「好人」，卻覺得自己處處不順，

在職場上老是被人捅刀，在家中被另一半和孩子無視，

以「我是為你好」為出發點，卻總是吃力不討好……

這都是因為你不了解人性所致，

而一切早在兩千多年前的經典《莊子》中就已提到。

任何世道都很艱難，人性都有險惡的一面，因為這就是「人間世」。

人心的險惡沒有問題，對人心的險惡不瞭解才是大問題。

──屢遭排擠，覺得自己懷才不遇的時候───

莊子說：「虛而待物，唯道集虛。」

你是否發現只要你越想有所表現，就容易有所反彈。

人無論做什麼事都不能只想證明自己，

去到哪裡試著先把心放空、感受周遭，當你和環境頻率對到了，

事情自然就順利。

──用盡全力，卻無法得到肯定的時候──

莊子說：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」

事實上，「有用」和「沒用」都只是人活在世間的手段，而非目的。

把做個「有用」的人當成人生的目標，是錯把手段當目的。

活在人世間最大的「用」，就是要超越這些，

並且瞭解這一切都不會給你帶來不快樂。

梁冬以犀利的語言，深度解讀人性中的各種執念、欲望和自以為是，

他解讀的〈人間世〉可以簡單濃縮成三句話：

．努力讓自己做個好人是很危險的；

．努力讓自己成為有用的人並不明智；

．努力讓自己符合社會的期待，通常只是徒勞無功。

──讀懂人間世，享受人生的自在——

讓自己活得舒服，也讓別人感到舒服，

做事讓自己安心睡得好，做人讓別人放心睡得著。

本書特色

深度解讀你未必知道，卻又必須知道的與人相處之道！

一本認清人性的弱點的自我強大之書。

蔡志忠老師推薦：「我們打開門走出去，是知道要去哪裡！」

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九