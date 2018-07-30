台中市捍衛「被取消」的東亞青運，「申復」有可能成功嗎？

原本台中市將主辦2019年東亞青年運動會（East Asian Youth Games），但24日中國在東亞奧林匹克委員會（EAOC）發起表決，EAOC最終決定停辦賽事。對此，台中市長林佳龍今（30）日召開記者會表示，已向EAOC提出申復，未來也不排除向「國際體育仲裁法庭」提出仲裁。但這些捍衛主辦權的措施，到底有沒有可能成功？

中國24日以台灣進行「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案連署為由，在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會發起表決，決定停辦賽事。

林佳龍：我們可能沒有上場機會，但輸的卻是中國

（中央社）台中市長林佳龍今日表示，他已經以主辦城市首長及東亞青運籌委會主委的雙重身分，在今日上午寄出申復書給東亞奧會主席及所有會員國家與地區。

台中市政府也於下午召開國際記者會向世界各國提出訴求，林佳龍呼籲國人團結支持台中市政府的決定，做台灣年輕選手及所有會員國家與地區選手的後盾，市府會盡所有能力爭取應有權利。也呼籲台灣的國際友人共同為此事發聲。

林佳龍指出，東亞青運停辦，顯然是因為運動會以外的政治因素，這對台中市很不公平，對所有參賽選手更不公平，不僅剝奪台灣年輕選手參賽權，也剝奪九個國家地區選手機會（台灣、日本、韓國、香港、北韓、蒙古、澳門、關島與中國），明顯違反東亞奧會相關規定，也違反合約規定。

台中市長林佳龍也表示，他個人將在適當機會向會員爭取，若中國允許，「我也願意走一趟北京」。他也表示，即使被取消主辦權，場館興建及選手培訓仍將持續進行。

早上在台中市議會，林佳龍説，這是一場不公平的競賽，有人球員兼裁判，還沒有上場就宣告比賽結束，這是粗暴的決定，林佳龍認為，公平競爭是人類文明的立基，以和平方法解決爭議是文明社會累積的智慧，台中市被剝奪主辦權，「我們雖然沒有上場比賽的機會，但輸的卻是中國」。

林佳龍26日也曾說，他相信政治不應該干涉體育。奧運的精神，即使是戰爭的兩方都可以放下武器在運動場上和平的競賽，尤其是兩岸的關係。林佳龍說：「我們是站在奧運精神的這一邊的，也會捍衛選手參賽的權益。」

台中市政府跟中華奧會共同提出申復

關於今天提出申復的行動，林佳龍表示，台中市政府一直跟體育署及中華奧會保持密切聯繫及開會，經過協調，分別採取相對行動；台中市因為是主辦城市，他本身又擔任籌委會主委，雙重身分是能夠提出申復案的最適當代表，中華奧會也會循其途徑提出申復，大家一起努力為應有權利奮鬥。

林佳龍說，東亞奧會僅寄出一封信函表示中止台中市的主辦權，表示不能再使用東亞青運所有文字或資料代表東亞青運的主辦城市，沒有具體說明任何理由，市府有權提出申復，也有權提出仲裁，不論是申復或仲裁，都已跟各相關單位做好研究及分工。

至於申復書內容，林佳龍指出，內容包括實質面及程序面，取消主辦權已侵犯權益，根據整個會議，到目前包括會前未告知、會議中缺席，及會議後收到的決定沒有寫明理由，這些都成為提出申復最強而有力的證據。

26日，林佳龍接受媒體訪問時曾提到申復書有四點理由：

東亞奧會的決定違反會章，它是要推動東亞的奧林匹克運動，反而取消了運動會，明顯與宗旨違背。 24日的會議之前，台中市政府沒有收到任何開會資訊，也沒有被告知，台中市政府違反什麼規定不得而知，市府這三年多來也落實合約書遵守承諾，更服膺東亞奧會的規定。 24日會議過程可說是「被告缺席的審判」，台中市政府沒有機會在現場說明與答辯，有些批評也跟台中市政府無關。 市府25日收到東亞奧會的函文，內容沒有說明任何具體理由。市府認為，這違反合約書第24條規定。對於爭議部分，應該和諧磋商解決，不然「我們完全沒有被尊重作為合約簽署的一方」。

台中市的「申復」、未來將提的「仲裁」可能成功嗎？

《聯合報》報導，體育會聯合總會副總會長王敏行指出，東亞青運的主辦權決議正是朝著東奧正名運動而來。由於1981年簽訂的《洛桑協議》規定，台灣須以「中華台北」（Chinese Taipei）為名參與國際奧會，未獲許可不可以任意變更名稱。本次的議題讓台灣「看起來」有違反《洛桑協議》的可能，所以中國才反對台灣舉辦東亞青運，向台灣傳達警告。

長期關心奧運賽事、擔任中華奧會志工的劉耀東表示，東亞青運與奧運會無關，但多數國際賽事都比照奧會規格。若我國被認為「依照章程走到最後關頭，卻自己破壞規矩」，申復很難成功。劉耀東建議，若當局能解釋，「民間支持東奧正名，不代表政府對奧運正名的看法」，或者由日本與其他理事國私下協調，以原本「中華台北」這個協議上的名字主辦，或許有談判的空間。

議題中心人物、前國手兼東奧正名公投提案人紀政26日受訪時表示，除了申復行動以外，政府也可嘗試尋求獨立於國際奧會以外、位於瑞士洛桑的「國際體育仲裁院」（Court of Arbitration for Sport，CAS）裁決本案，紀政表示，她有一名留德博士的朋友自願幫忙。

但《法廣》報導，CAS屬和議庭性質，有爭議的兩造，都必須接受CAS做為第三方公正單位介入仲裁，只要有一方拒絕仲裁，就無法成案，因此連成案都會有問題。

《中央社》報導，此外，台中市政府為了這次東亞青運，投入新台幣6.7億軟硬體經費，外界好奇若真的無法恢復主辦權，是否能依此向EAOC求償。體育署國際組組長許秀玲表示，以往取消主辦權，都是主辦城市或該國奧會違反章程、或無法履行承諾，但這次事件是東亞奧會自行違約，若申復失敗能否求償，許秀玲表示涉及後續法律問題。

但有不具名中華奧會人員透露，當初申辦時東亞奧會章程已明定，任何狀況下收回主辦權都不得求償，因此台中市投入6.7億元恐要不回來。

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核稿編輯：羊正鈺