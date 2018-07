【插畫】你的寵物不是你的寵物

當網紅是很多人的夢,除了靠自己靠鵝子女鵝,許多人也靠家裡的阿貓阿狗創造大量的點擊率,但此同時,也有很多人認為過度的「人性化」寵物,其實是在抹殺動物本身的存在。

從虐待貓狗到反對使用兔子與老鼠的動物實驗,人類總是強調動物權益,卻沒想到眷養的同時,就是在剝奪動物的自主權,我們決定動物吃什麼、穿什麼、怎麼作息,甚至左右他們生殖器官的去留,所為的,就是將他們帶入人類的生活裡而已。

其實,大部分的人都希望自己的寵物活得「越像人」越好,但用同樣的思維,我們也應該要盡量減少操控這些「人」生活的權利。到頭來,飼主是不是都只將寵物調教成自己心中的「可愛」,卻忘記了動物身為動物的真正本質是什麼呢?

我知道她難以生還,知道她可能會餓死。我想放生為的可能是我,而不是她。

