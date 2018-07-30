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2018/07/30, 生活
【插畫】你的寵物不是你的寵物
樂高 Tommy 湯米
我們想讓你知道的是
我們決定動物吃什麼、穿什麼、怎麼作息，甚至左右他們生殖器官的去留，到頭來，飼主是不是多只將寵物調教成自己心中的「可愛」，卻忘記了動物身為動物的真正本質是什麼呢？
唸給你聽
powerd by Cyberon
當網紅是很多人的夢，除了靠自己靠鵝子女鵝，許多人也靠家裡的阿貓阿狗創造大量的點擊率，但此同時，也有很多人認為過度的「人性化」寵物，其實是在抹殺動物本身的存在。
從虐待貓狗到反對使用兔子與老鼠的動物實驗，人類總是強調動物權益，卻沒想到眷養的同時，就是在剝奪動物的自主權，我們決定動物吃什麼、穿什麼、怎麼作息，甚至左右他們生殖器官的去留，所為的，就是將他們帶入人類的生活裡而已。
其實，大部分的人都希望自己的寵物活得「越像人」越好，但用同樣的思維，我們也應該要盡量減少操控這些「人」生活的權利。到頭來，飼主是不是都只將寵物調教成自己心中的「可愛」，卻忘記了動物身為動物的真正本質是什麼呢？
我知道她難以生還，知道她可能會餓死。我想放生為的可能是我，而不是她。
Hal Herzog～《Some We Love, Some We Hate, Some We Eat》
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航