《梁冬說莊子．養生主》：如何能夠睡個好覺 ——「關你屁事」

文：梁冬

如何能夠睡個好覺 ——「關你屁事」「關我屁事」

有一天， 馮學成老師來幫太安私塾的同學上課。

我就問他：「馮老師，可否開示一下，講講陳摶老祖睡覺的藝術，如何能夠睡個好覺？」

馮老師看了我一下，說了三個字「外天下」，就是站在天下之外，翻譯成一句簡單的話，就是「這世界關我屁事」。

其實，兩句人生口訣可解一切苦——任何問題，如果不能用「關你屁事」來解決的話，就一定可以用「關我屁事」來解決，這就是置身天下之外的出離心。「關你屁事」可以減少問題的參與者，「關我屁事」可以讓自己置身事外，這是讓自己不受世間困擾的方法。

已經用了十九年的刀口像是剛從磨刀石磨過的一樣鋒利，這是〈養生主〉的最高境界。讓自己變小的含義，除了讓自己的體積變小，變得微不足道或者處在更大的外部格局環境以外，另外一方面，變小就是讓自己處在像兒童一般對世界的好奇當中。

我特別清楚地記得，當年我拜鄧老（中醫泰斗鄧鐵濤）為師以後，就加入了互聯網公司。一年之後，我回去跟他請安，鄧老問我：「你們在幹什麼呀？」

當時，鄧老應該是九十多歲。我說：「我們在做互聯網，做搜索引擎。搜尋引擎是……」

當時，老先生聽得津津有味。作為一代中醫泰斗，他對於什麼是競價排名、搜索、大數據、貼吧等充滿了好奇，甚至還問我很多有趣的問題。

我知道，對於一個國醫大師來說，對互聯網的深刻洞察本無意義，他也無須以此作為話題。我只是在他的身上看到一位有智慧的長者最偉大的心智模式習慣——永遠對事物保持善意的好奇。

有時候，如果對一位廚師講做飯的事情，他會不耐煩；有時候，如果和一位老師講兒童教育，他會不耐煩。甚至一些年輕的媽媽第一次進產房的時候，跟護士說：「護士，待會兒孩子出來的時候，你能不能把他嘴裡的痰（南老稱其為胎毒）摳出來？」聽到這裡，往往婦產科的護士會很鄙視對方，因為又是這些內容。

總之，很可能我們說的東西，在專業人士眼裡是很可笑的。但是，反過來看，如果你是所謂的專業人士，當聽到別人給你講這些東西的時候，你是否願意不是裝作充滿好奇，而是發自內心地在你所熟悉或者根本不需要瞭解的領域裡面仍然感到好奇？

對一位國醫大師來說， 互聯網、SEO（ 搜尋引擎優化，Search Engine Optimization的簡稱）等與他何關？ 他為什麼要這樣做？ 其實，和任何事情都沒有關係，我們只是需要兒童的快樂——永遠保持好奇心的快樂。

觀察世間的縫隙，就是我們生活的快樂

在〈養生主〉裡面，莊子給我們介紹了在很長時間裡保持年輕最重要的心法——尋找縫隙並在縫隙當中求生存。對於心思比較細膩的人來說，這條縫隙是可以無限大的。

現如今，很多人都在糾結到底要不要買房。買不買房這個問題的其中一條縫隙，可以說永遠都具有參考價值——想購買的房子周邊，是不是有更多中小學生流入。

其實，全世界房子的指標都與中小學有關。最優質的中小學旁邊，永遠有可以對抗通膨和經濟動盪等因素而值得投資的房子，這就是房地產市場中最大的縫隙。

類似的思考還有很多，觀察世間的縫隙，就是我們生活的快樂。

相關書摘 ►《梁冬說莊子．養生主》：讓靈魂在身體裡面多待幾年，而且身體還不至於壞

書籍介紹

本文摘錄自《梁冬說莊子．養生主：小代價解決人生大難題》，今周刊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：梁冬

這個世界上沒有人能傷害你，真正捅刀的都是自己

你是否常常覺得自己被壓得喘不過氣來？

社會的要求、世俗的眼光、親友的無心言語，

總讓你感到身不由己、想要逃跑？

這一切都是因為你心裡「應該成為的人」，

和「活該成為的人」產生了衝突！

在當下充滿變數的時代裡，

想要好好活著，不被外在事務精神綁架，

《莊子》是你必讀的經典之書。

我們為什麼活得不自在？

正是因為我們沒有足夠的智慧把「活該」活成「應該」。

〈養生主〉告訴我們要活得好好的，就要在世間遊刃有餘，

這樣的境界，簡單說叫順勢而為。

──面對這個欲望無窮盡、煩惱也無窮盡的人生──

莊子說：「以有涯隨無涯，殆已！」

如果把人生想成是一台16G手機，

卻要不停下載各種影片和APP，怎麼可能不當機？

你的人生記憶體有限，得學會上傳、下載和及時清除資訊。

──面對這個各種不同聲音，要你做這個這那個的時候──

莊子說：「為善無近名，為惡無近刑」

站在人世間的大舞台上，面對好人壞人、好事壞事，

我們常常會發現這些僅僅是一些角色和情節而已。

好壞沒有那麼絕對，你會發現當一件事情被過分地強調，

就很有可能走向這件事情本身的對立面。

很多時候，歲月並不是殺豬刀，我們才是。

所謂的那頭牛，就是我們面臨的人世間的種種苦難，

而那把刀則是游走於世間的我們。

本書特色

首次將莊子的養生之道與當下隨處可見的網際網路、手機、APP生態等現代事物結合。

讀完《莊子》以後，人生什麼系統都能兼容。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九