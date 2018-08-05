《梁冬說莊子．養生主》：讓靈魂在身體裡面多待幾年，而且身體還不至於壞

文：梁冬

讓靈魂在身體裡多待幾年，而且身體還不至於變壞

〈養生主〉的最後一句話，是「指窮於為薪，火傳也，不知其盡也」。「薪火相傳」這個成語就出自於此。

還有一些成語也出自〈養生主〉，比如遊刃有餘、庖丁解牛、躊躇滿志等。

我們隨便念出來的成語裡面，有很大一部分都來自《莊子》，這就是莊子偉大的原因。這個遙遠的瘦瘦的小老頭，用他的思維，力透兩千年，構成了我們意識裡面底層的資料。你不覺得他的能量很大嗎？

他最後講到「薪火相傳」，就是蠟燭和木柴燒盡之後，火種留了下來，你可以用別蠟燭和木柴把這團火繼續延續下去。這句話講到這裡，已經非常清楚了。

「生」是什麼？ 生就是那團延續下來卻沒有固定形狀的火。

很多人在養生的時候都很關注身體。如果你的手機摔壞了，也許你會找一些膠水把它黏一下，所以有人吃各種版本的阿膠，本質上就是把身體「黏」一下；如果你的手機沒電了，你得去充一下電，所以你要睡覺，需要黃芪、人參等來補氣，諸如此類。

但是，真正讓這款功能在這個硬體裡面多玩幾年，就像我們大部分人的人生小目標，就是讓靈魂在身體裡面多待幾年，而且身體還不至於壞，怎麼辦？

從低層次上來說，你可以每天擦拭，戴保護套，不讓它摔壞，這些都是保全手機的方法。但是，如果你在手機裡面裝太多軟體，應用版本在迅速更新，也許這部手機本身還沒壞的時候，你已經迫不及待地想換一款新手機了，因為記憶體只有16G，實在是裝不下太多東西。

大部分時候，你的手機真的是用到不能用才換嗎？ 不是的。大部分情況是，手機還沒有爛到不能用，只是作業系統、軟體或者承載資訊流的各種功能不夠新，儲存空間不足，你覺得不夠用，就換了。或者，諸如鏡頭、螢幕等配置達不到更大的目標（我們稱之為「欲望」）的時候，這個機器還好好的，就被你廢掉了。

明白了這一點，你再去看〈養生主〉的第一句話：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。」

有一位中醫大師曾說，一個人得了很重的病，如果他的主觀意識想活的話，跌跌撞撞、磕磕碰碰，還能拖五年、六年、八年、十年……一個身體特別好的人，如果他的靈魂想超越，不想在這兒待著了，走出去，從五十層樓跳下來，就結束了。

在iPhone X推出的時候，一些人的手機「啪」的一聲，有意無意地摔壞了。於是，他們在心裡暗自高興：哇，真棒，又得買新的手機了。想想看，這是不是一個很愚蠢的想法呢？

那麼，養生的核心是什麼呢？ 是不要裝那麼多APP，不要打開那麼多不安全的網站，不要下載那麼多東西，能打電話，能接收訊息，讓發過來的圖片不保存，確保16G記憶體的手機也能夠用到頤養天年。

莊子說的「四個可以」——「可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。」這就是〈養生主〉所講的東西。

理解道理以後，哪裡都是道理

如何讓你的手機用到盡可能久？ 最好的方法，就是盡可能不升級版本，盡可能少下載資訊，下載得越多，手機中毒的可能性越大，當機的機率越高。

我在所謂中醫界、養生界觀察遊走多年，一言以蔽之，所謂養生，無非就是三件事（還是以手機為例）：

第一，給手機戴上各種殼，防摔。

第二，如果摔壞了，有點兒磕磕碰碰，趕緊補。

第三，解決這個問題的根本性策略在於少用、不升級，盡量不要進行大規模資料處理，避免當機。

當然，每天保持手機充好電，也是需要的。

不過， 說到運行作業系統和硬體的關係， 有一位朋友提出了一個特別有趣的問題，他以前用的是Windows Mobile，運行的是Windows系統，撐了七年，而別人都在用各種APP。那部手機也還可以，但由於他被想要新款手機的想法所綁架，只能拋棄還能用的手機，換了能夠裝各種APP的新手機。

這恰好是人這種硬體（身體）和手機的不同。我們人可以裝一些基礎的軟體——廣譜萬能通操作系統。iOS系統能裝，安卓系統能裝，Windows系統也能裝，什麼都能裝，從不抗拒，用莊子的話來說，是「為善無近名，為惡無近刑」。

作為一個靈魂意識版本，《莊子》就是這樣一個廣譜萬能通底層代碼，讀完《莊子》以後，你覺得什麼系統都能相容。

為什麼我們要講《莊子》？ 是因為我們要用《莊子》幫助大家建構一個廣譜的操作底層系統，成為全球萬能通。你會不會覺得我把這件事情講得太直白，太入世，太接近我們的現實生活場景，顯得不夠高級？

在那個年代，莊子用鳥，用魚，用大家熟悉的老聃的故事，用一個屠夫的故事來講道理。這種方式和我們今天用安卓系統、iOS系統、微信、Echo音箱、今日頭條來講道理，有何不同？

最後，莊子在〈養生主〉裡告訴我們，尊重自己的硬體的局限性，不隨便裝太多軟體，節省用電，按規律使用身體，有裂縫好好補，但是——

您的所有生命意志、資訊、精神都可以像火一樣傳下去的──在這樣一個生命數字可能會被永遠保留的今天，我們的永生也許是以數位的方式留了下來。將來以某種方式下載到某個幹細胞生成的身體或一輛車裡。

這件事可以永不窮盡（火傳也，不知其盡也），讓你的信息永存。因為這才是你的主。

養生的一切意義，就是養主！

相關書摘 ►《梁冬說莊子．養生主》：如何能夠睡個好覺 ——「關你屁事」

書籍介紹

本文摘錄自《梁冬說莊子．養生主：小代價解決人生大難題》，今周刊出版

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作者：梁冬

這個世界上沒有人能傷害你，真正捅刀的都是自己

你是否常常覺得自己被壓得喘不過氣來？

社會的要求、世俗的眼光、親友的無心言語，

總讓你感到身不由己、想要逃跑？

這一切都是因為你心裡「應該成為的人」，

和「活該成為的人」產生了衝突！

在當下充滿變數的時代裡，

想要好好活著，不被外在事務精神綁架，

《莊子》是你必讀的經典之書。

我們為什麼活得不自在？

正是因為我們沒有足夠的智慧把「活該」活成「應該」。

〈養生主〉告訴我們要活得好好的，就要在世間遊刃有餘，

這樣的境界，簡單說叫順勢而為。

──面對這個欲望無窮盡、煩惱也無窮盡的人生──

莊子說：「以有涯隨無涯，殆已！」

如果把人生想成是一台16G手機，

卻要不停下載各種影片和APP，怎麼可能不當機？

你的人生記憶體有限，得學會上傳、下載和及時清除資訊。

──面對這個各種不同聲音，要你做這個這那個的時候──

莊子說：「為善無近名，為惡無近刑」

站在人世間的大舞台上，面對好人壞人、好事壞事，

我們常常會發現這些僅僅是一些角色和情節而已。

好壞沒有那麼絕對，你會發現當一件事情被過分地強調，

就很有可能走向這件事情本身的對立面。

很多時候，歲月並不是殺豬刀，我們才是。

所謂的那頭牛，就是我們面臨的人世間的種種苦難，

而那把刀則是游走於世間的我們。

本書特色

首次將莊子的養生之道與當下隨處可見的網際網路、手機、APP生態等現代事物結合。

讀完《莊子》以後，人生什麼系統都能兼容。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九