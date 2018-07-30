古巴的wifi風景：在這被視為專制政權的國度，卻可以上臉書

古巴城鎮的廣場上，常見「異象」：男女老幼無懼毒太陽，有樹遮陰的位置不坐，偏偏選中烈日當空的地帶，不管暑熱高溫，撐一把傘，wifi上網。

古巴是世上少有手機上網仍然極不方便的國度，國民若非大富大貴，上網必須到指定露天廣場的wifi熱點，或蹲在大酒店牆外，有如乞食一樣試圖吸盡酒店大廳分享器漏出來的訊號，由於人人患上互聯網饑渴症，微弱訊號常被攤薄只餘龜速，那些敢為天下先，毋懼酷熱陽光的人，才能獨佔高速網路。

由於價錢高昂，大部分民宿與餐廳尚不能上網，旅客要先到國營電訊公司買儲值卡，再找wifi熱點輸入密碼，才能回到文明。熱點不難找，見到廣場角落，無端端聚集一堆低頭族，對着手機螢幕通話又笑又喊就是了。

古巴的互聯網雖然逐漸普及，但本地人要在家中上網，據聞要七至八百美元安裝，在古巴屬於天價，是普通人兩年工資。互聯網路發展慢，有人認為乃古巴政府刻意為之，方便專制政權繼續愚民，政府暫時不用擔心批評聲音壯大、還未需要認真審查社交媒體，共產黨治下，古巴竟然還可以上臉書，幾乎要感恩。

當今旅行，手機永遠在線，身處半個地球之外，繼續八卦繼續追新聞，彷彿從沒離開過香港。古巴有很多網路黑洞，旅途中三兩天完全斷網，真正不問世事，再次發現，世上沒有必回的留言，也沒有必讀的即時新聞。放下手機的羈絆，盡情於異鄉探索；旅行，本來如是。

這是一個要盡快到古巴遊歷的理由。

本文部分內容原刊於《明報》專欄「2047 夜」，此為加長版。獲授權轉載。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎