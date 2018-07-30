漫談學外語︰自信與口音

鑑於兩文三語政策，大部份香港人都會接受十幾年的英語和普通話教育；成效如何倒是見仁見智。而我是個語言愛好者，學好外語是切身之事。身為英語接近母語程度、學過兩年俄文、同時粗略吸收了日韓文書寫的人，以下是我的體會，不喜請跳過。

樹立自信與目標︰為什麼要學外語？

學外語意味著模仿一套新的思考、書寫和發音方式，是個把自己打成初生嬰兒、面對自己無知的過程。箇中的困難，相信每個在學校背過單詞和文法的學生也能理解。

要在學外語過程中建立自信，就要先認清這件吃力不討好的事情的價值。例如，身為物理學生我在大學選修了外語，起因是想挑戰自己；而最後選擇了俄文是為了追求某個女孩︰）除此之外，學懂俄文後能夠讀到普希金的詩句、勉強聽懂烏克蘭2014年變天時俄羅斯的電視報導、明白俄國朋友的笑話 … … 這一切，都在事後證明自己的努力值回票價。欣賞文學原著、體驗外國文化、認識跟自己不同的人——這就是學外語對我的價值。

那麼你為甚麼學外語呢？初衷不僅僅是你的動力來源，更是你調整期望的參考線。時間有限而語言複雜；其實不一定要強逼自己把它學通。比如說，你對英文的興趣源自美劇，希望自己能聽懂台詞，那麼習慣台詞的口音和吸收其中的詞彙應該是主要活動；其他的——例如模仿口音——都是次要。時間和精力有限，同時挑戰外語的多個面向很可能導致事倍功半。

總言之，學外語跟學任何一門新技能一樣︰持續的動力不可缺少。認清目標並集中投放精力，學習才能持久。

說到自信︰口音怎麼辦？

糾正口音是半個虛幻，不一定比外語的其他面向重要。

為什麼是虛幻？因為對絕大部份人來說，模仿並吸收另一套的口音非常困難、傷害學習動力，而且也沒有太大的實用意義。我們有「口音」是因為自己母語的發音系統跟外語不一樣。例如粵語的 p、t、k 結尾不發聲——從「潑」（put3）字可見一班，但英美人士說英文時並不會忽略這些尾音。在沒有環境的支持下（有計劃地觀看劇集，或者旅居外國等），強行改變母語習慣輕則事倍功半，重則學步邯鄲、不倫不類。那倒不如花點精力學習外語日常的交流方式吧！

而且，口音絕不是自卑或者被人看低的理由。如果口音來自母語的話，那麼誰有資格看低你的母語呢？更何況，（英語）口音跟思辨能力一點屁關係也沒有；我在美國讀了四年本科，對此身同感受。We should focus on ideas themselves, and not how they sound.

口音什麼時候不是虛幻呢？當別人不明白你在說什麼的時候。畢竟，語言主要用來溝通，雞同鴨講時堅持口音不變未免太無稽。除此之外，口音依然是給人第一印象的重要元素，並跟行業、經濟階層甚至能力掛鉤。我們無法短時間內改變世界的遊戲規矩；暫時比較務實的做法，還是根據自己情況決定口音是否重要，會不會影響仕途等等。

不過my point still stands︰即使說得一口傲氣的Queen's English或者標準英音（Received Pronunciation, RP），並不代表你高人一等啊！既然別人更樂意聽你說話，為何不利用這個優勢貢獻世界、幫助沒有同等機遇的人呢？

小結

無論我們樂意與否，學習外語已經成為生活的一部份。如果你想超脫沈悶的文法課堂並掌控一門語言，找到、然後謹記初衷非常重要。而掌控哪些方面，理應看你的目標而定。畢竟，外語是我們的工具；反客為主被相關的考試分數勞役的話太諷刺了！

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎